EN DIRECT DES MARCHES : Total, BNP, EDF, LVMH, Recylex, Derichebourg, Boeing, Nestlé

. La Côte d'Ivoire a attribué l'exploitation de deux nouveaux blocs pétroliers et gaziers offshore à Total , plus deux autres à ENI . Les deux groupes devraient investir environ 185 millions de dollars pendant la phase d'exploration, 90 pour le Français et 95 pour l'Italien. La compagnie nationale, Petroci, devrait détenir 10% de chacun des blocs.. Les ETF continuent d'avoir beaucoup de succès auprès des investisseurs. Mais tous les ETF se valent-ils ? Quels sont les 6 points à vérifier avant d'investir ? La réponse dans cette vidéo Zonebourse toute fraîche . Les fonds d'investissement rechignant à payer le prix demandé par Vivendi pour l'ouverture du capital d'Universal Music Group, Vivendi se tournerait vers des industriels, selon Bloomberg. Le groupe espérerait 25 à 30 milliards d'euros de valorisation pour sa division. Et dire que tout le monde pensait il y a quelques années que le streaming allait tuer les producteurs ! A court terme, ces rumeurs sont toutefois une mauvaise nouvelle, qui montre que le groupe peine à convaincre les investisseurs.. Le groupe n'en a pas forcément fini avec la justice américaine : une cour d'appel locale a estimé recevable une plainte en nom collectif accusant BNP Paribas d'être liée à des atrocités commises au Soudan. En première instance, la plainte n'avait pas été jugée recevable. 21 réfugiés soudanais aux États-Unis accusent l'établissement, principale banque du régime de 1997 à 2007, d'avoir contribué indirectement à des exactions.. La chanteuse a présenté hier à Paris la première collection de Fenty, sa marque de mode soutenue par LVMH . Elle a dévoilé ses créations dans un magasin éphémère dans le Marais. Les tarifs sont élevés, mais éloignés de ceux des marques phares du groupe comme Vuitton.. Un consortium emmené par Electricité de France remporte la première phase d'un projet solaire de grande ampleur au Maroc. Il bénéficiera d'une première mondiale : une technologie hybride solaire-stockage. A terme, l'installation aura une puissance installée de 800 MW. La construction devrait débuter à la fin de l'année, pour une mise en service en 2022. Bouygues et sa filiale Colas ont décroché un contrat de 150 millions d'euros pour l'élargissement d'une section de l'autoroute A10. Les travaux commenceront cet été, pour une livraison fin 2022. Scor Investment Partners rachète Coriolis Capital. La division ingénierie de Groupe ADP continue sa moisson de contrats à l'international. Gecina a placé 500 millions d'euros d'obligations à 15 ans avec un coupon de 1,625%. Iliad émet un Schuldschein de 500 millions d'euros. Voltalia négocie le rachat d'Helexia. La cotation des actions Recylex a été suspendue dans l'attente d'une communication. Nexity dissocie les postes de président et de directeur général. Solocal et nehs signent un partenariat stratégique permettant la prise de rendez-vous en ligne KelDoc sur PagesJaunes. Futuren rachète les parts minoritaires dans le véhicule d’investissement Theolia Utilities Investment Company. Maisons France Confort devient officiellement Hexaom en bourse dès ce jour. Argan acquiert la messagerie francilienne et le siège social français de DSV à Gennevilliers. Néovacs tire une seconde tranche d'ORNANE. DMS obtient des résultats "positifs" lors d'un essai clinique passant par l'injection intra-articulaire de cellules adipeuses pour traiter l'arthrose. La cotation des actions Biophytis reprend ce matin après l'annonce d'une entrée sur le Nasdaq aux Etats-Unis. Derichebourg et LDC ont publié leurs comptes.Les rumeurs se succèdent sur une position de rejet du rapprochement entre Sprint et T-Mobile US par le Département de la justice des États-Unis, dont la position finale ne devrait toutefois pas intervenir avant un mois. Les conséquences d'un passage de quatre à trois opérateurs sont largement débattues, et pas seulement aux Etats-Unis puisque la France est dans une configuration identique.. Séance très compliquée hier en bourse pour Qualcomm , qui a perdu plus de 10% après avoir été accusé par la justice américaine d'abus de position dominante. La justice a notamment brocardé les pratiques de la société sur le segment des microprocesseurs pour les téléphones mobiles. Qualcomm est évidemment en total désaccord avec le jugement consécutif à une plainte de la Commission fédérale des télécommunications américaines.. Quatre prétendants, dont Vista Equity Partners, seraient sur les rangs pour le rachat de Kantar, la filiale d'analyse de données de WPP Group , a appris Reuters. Les rumeurs précédentes citaient également Bain Capital, Apollo et Platinum comme étant intéressés. C'est Goldman Sachs qui est chargé de sélectionner le lauréat.. L'agence américaine de l'aviation civile n'a pas encore fixé de calendrier pour le retour en vol du Boeing 737MAX. d'ailleurs, l'industriel n'a pas encore officiellement soumis les éléments correctifs que les autorités doivent examiner. La FAA a convié ce jeudi ses homologues de 33 pays pour les mettre au courant des dernières évolutions et restaurer son blason terni après les révélations récentes sur les processus de certification aux Etats-Unis.. Les actionnaires de Daimler réunis hier en assemblée générale ont approuvé la réorganisation du constructeur, qui permettra notamment de scinder plus clairement les branches voitures de tourisme et poids-lourds. La Deutsche Bank va devoir fournir des documents sur Donald Trump aux parlementaires américains, après que le recours du Président et de sa famille a été repoussé par la justice. Nestlé et Fonterra réfléchissent à l'avenir de leur coentreprise brésilienne.. En Europe, Autogrill TalkTalk . 