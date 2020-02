EN DIRECT DES MARCHES : Total, EDF, Air France KLM, DBV Technologies, Recylex, eBay, Intuit...

Grève aérienne. Air France-KLM a prévu d'assurer quasiment tous ses vols régionaux malgré la grève chez Hop! lundi. "Air France prévoit d'assurer la totalité de ses vols de et vers Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly et la quasi-totalité de ses vols au départ des régions françaises", a fait savoir le transporteur à l'AFP. Le préavis de grève concerne la journée de lundi, mais un mouvement se dessine déjà pour jeudi. Le SNPL (pilotes) demande notamment des conditions salariales plus proches de celles des pilotes Air France.

Sortir (un peu) du nucléaire. C'est fait : le premier des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim a été arrêté au cours du week-end. Une décision qui fait beaucoup de malheureux, notamment les salariés, la commune d'implantation, et même Electricité de France. Les organisations antinucléaires, elles, jugent que la France ne va pas assez vite dans sa transition énergétique.

Actionnariat salarié. Total lance une augmentation de capital réservée à ses salariés. La période de souscription des employés sera ouverte entre le 6 et le 18 mai prochain. La participation des salariés au capital s'élevait fin 2019 à 5,3%.

L'échéance approche. Le comité consultatif de la FDA se réunira le 15 mai pour discuter de la demande de licence de produit biologique de DBV Technologies pour Viaskin Peanut. Le laboratoire espère une obtention finale au début du mois d'août prochain, pour une commercialisation avant la fin de l'année.

Nouveau décalage d'un mois. Recylex n'a toujours pas réussi à finaliser les négociations avec les créanciers de sa filiale allemande, et obtient un délai jusqu'à la fin du mois de mai, avec une nouvelle ligne de survie accordée par Glencore. Des cessions devront être mises en œuvre, pour lesquelles le groupe "examine les conséquences… sur son modèle économique et les développements stratégiques associés en vue de poursuivre les activités restantes". La visibilité reste très faible, alors que le titre a encore perdu 16% depuis le début de l'année.

En bref en France. CNP Assurances fait évoluer son comité exécutif. EURO Ressources et DLSI ont publié leurs comptes.

A vendre, état d'usage, 10 Mds$. eBay confirme avoir entamé une réflexion stratégique sur l'avenir de ses petites annonces. Les dernières rumeurs laissent penser que cette branche pourrait rapporter environ 10 Mds$. Le Wall Street Journal croit savoir que plusieurs fonds d'investissement ont été contactés, ainsi que les groupes médias Naspers et Axel Springer.

Un rachat dans les services financiers ? Intuit serait proche d'un rachat de Credit Karma pour 7 Mds$ en titres et en numéraire. L'information a une fois de plus été révélée par le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier. La transaction pourrait être annoncée dès aujourd'hui. Il s'agirait de la plus grosse acquisition de l'entreprise en 37 ans d'existence. Credit Karma propose aux particuliers des solutions de suivi de crédit et des services d'aide à la déclaration d'impôts.

Il reste. Jean-Pierre Mustier, le patron d'UniCredit, s'est retiré de la course à la direction générale d'HSBC. Dans un communiqué diffusé ce matin, la banque italienne "souhaite préciser que Jean Pierre Mustier confirme qu'il restera au sein de la banque" et qu'il est entièrement concentré, avec l'équipe de direction, sur la réussite du nouveau plan stratégique, Team 23.

Toujours vert. Warren Buffet s'est employé à rassurer les investisseurs de Berkshire Hathaway sur le parcours de l'action dans sa lettre annuelle, alors que le titre n'a gagné que 11,7% sur 12 mois, contre plus de 20% au S&P500. Le milliardaire a notamment tenu à rassurer les actionnaires sur sa succession, qui est "prête à 100%". A 89 ans, l'oracle d'Omaha n'est pas éternel. On peut facilement imaginer qu'à l'heure de son décès, les investisseurs risquent d'avoir des inquiétudes quant à la pérennité des performances de sa société de portefeuille.

En bref ailleurs. Boeing se démène pour proposer des aides financières et techniques aux compagnies aériennes pour la reprise des vols du B737MAX, pour essayer de redorer son blason. Barclays prépare la succession de son CEO, Jes Staley, pour 2021, selon le Financial Times. Wells Fargo paie une facture de 3 Mds$ pour éteindre une action en justice dans l'affaire des faux comptes aux Etats-Unis. Un consortium emmené par Ardian serait bien placé pour acquérir 25% du numéro un italien de tours télécoms INWIT, dont Telecom Italia et Vodafone détiennent chacun 37,5%. PepsiCo va racheter le groupe chinois Be & Cheery pour 705 M$. Le Belge Raf Simons devient co-directeur de la création de Prada. Le groupe Fox veut racheter la plate-forme de streaming gratuit Tubi, selon le Wall Street Journal. FDA et EMA examinent l'ofatumumab de Novartis contre la sclérose en plaques.

Ça publie. Intuit, HP Inc, Associated British Foods, Almirall, PostNL, Tivoly, Streamwide…