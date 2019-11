EN DIRECT DES MARCHES : Total, EDF, Iliad, Air France-KLM, Osram, Boeing, Barry Callebaut...

Washington se détendrait sur l'auto. Les dernières rumeurs, convergentes, laissent penser que Donald Trump va repousser d'au moins six mois d'éventuelles surtaxes sur les importations de véhicules européens, après avoir obtenu des avancées avec l'Union européenne. Ce serait une bonne nouvelle pour ce secteur cyclique qu'est l'automobile, et une information excellente pour l'industrie allemande, très auto-dépendante. Les constructeurs français Peugeot et Renault, même s'ils ne vendent plus outre-Atlantique, en profiteraient indirectement, comme les équipementiers hexagonaux comme Faurecia, Valeo, Plastic Omnium et consorts.

Total scinde SunPower. La société américaine, dont Total détient 55%, va scinder ses activités en deux sociétés cotées, en créant Maxeon Solar, une entité dédiée à la fabrication de panneaux solaires, dans laquelle le chinois Tianjin Zhonghuan Semiconductor va investir 298 M$. Elle exploitera des usinessituées en France, en Malaisie, au Mexique et aux Philippines, plus les centres de R&D hors Etats-Unis et Canada. SunPower conservera l'innovation, les systèmes solaires à haut rendement, le stockage et les services énergétiques. Sunpower détiendra 71,1% de Maxeon Solar et TZS 28,9%. Les actions de la nouvelle société seront cotées sur le Nasdaq.

Des contrôles post-séisme chez EDF. Electricité de France a mis à l'arrêt momentané les réacteurs 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse après le séisme qui a frappé la vallée du Rhône hier, pour "procéder à "des contrôles complémentaires et préventifs". L'énergéticien indique qu'aucun souci apparent n'a été détecté. "Les premiers contrôles n'ont pas mis en évidence de dégât apparent. Des vibrations ont cependant été enregistrées", précise-t-il dans son communiqué. Un séisme de 5,1 sur l’échelle ouverte de Richter s’est produit lundi en Ardèche et dans la Drôme.

OPRA d'Iliad. En marge de la publication de ses résultats sur neuf mois, Iliad a annoncé une offre publique de rachat d'actions de 1,4 Md€ à 120 EUR pièce, portant ainsi sur 19,7% du capital. Une augmentation de capital de même montant que l‘OPRA ouverte à tous les actionnaires d’Iliad et garantie à 100% par Xavier Niel servira au financement.

En bref en France. Air France-KLM affiche en octobre un trafic en hausse de 1,6% et un coefficient d'occupation en amélioration de 0,5 point dans l'activité passage. Ingenico a scellé un partenariat avec la fintech Pundi X pour proposer le paiement par cryptomonnaie. Sur l'agenda des publications du jour, Iliad, Neoen, Rothschild, Akka, SII, Lacroix, AST Groupe et Vente-Unique.

"Osrams" en marche. Osram recommande à ses actionnaires d'accepter l'offre d'AMS. "Après d'intenses négociations, nous nous sommes mis d'accord sur la plupart des conditions majeurs de l'opération", a indiqué le groupe, qui a notamment obtenu des garanties sur l'emploi en Allemagne jusqu'à la fin de l'année 2022. AMS propose 41 EUR par action.

JLR cherche partenaire. La maison-mère de Jaguar Land Rover, Tata Group, aurait approché des rivaux comme BMW et Geely pour nouer un partenariat, selon Bloomberg. L'objectif serait de trouver les investissements nécessaires à l'électrification de la gamme. Geely aurait décliné, tandis que BMW n'a pas souhaité commenter. L'agence financière précise que d'autres industriels pourraient être approchés.

Du lourd. Le réseau de pharmacies Walgreens Boots Alliance a gagné plus de 5% en clôture hier après d'insistantes rumeurs sur un projet de rachat par le fonds KKR, ce qui en ferait la plus grosse opération de "LBO" de l'histoire. On parle d'une opération à 70 Mds$.

Regain de confiance. Boeing prévoit un retour à l'exploitation commerciale de son 737MAX en janvier, plus tard que prévu jusque-là. Toutefois, cela sonne comme une bonne nouvelle, qui a permis au titre de rebondir hier. Il faudra encore confirmer que cette date ne glissera pas une énième fois et… restaurer la confiance des personnels navigants et des voyageurs.

Jacobs s'allège dans Barry. Le premier actionnaire de Barry Callebaut, Jacobs Holding, a cédé 2,85% du capital au fonds de pension Ontario Teachers' Pension Plan et entend placer 7,17% additionnels via une procédure accélérée de constitution du livre d'ordres. La fourchette de prix était fixée entre 1910 et 1940 CHF, pour un cours de clôture de 2086 CHF hier : les titres ont trouvé preneur à 1915 CHF. La famille Jacobs restera l'actionnaire de référence avec environ 40% des parts. Philippe Jacobs a d'ailleurs qualifié l'opération de "plus grand investissement" de l'histoire de son groupe.

Surenchère. Vous n'en pouvez plus de l'accumulation des articles sur la frénésie acheteuse des consommateurs lors de la "journée des célibataires" d'Alibaba ? Nous non plus, mais nous vous servons quand même le bilan de l'opération : 38,3 Mds$ de marchandises ont été écoulées entre dimanche et lundi, contre 30,8 Mds$ lors du précédent record signé l'année précédente. Et le "Black Friday" arrive…

En bref ailleurs. Mediaset a accru ses positions dans ProSiebenSat à 15,1%. Google s'est associé au groupe de santé Ascension pour collecter et analyser de manière confidentielle les informations médicales de plusieurs millions d'Américains dans 21 Etats, sans en informer les patients ni les médecins, mais assure que tout a été fait dans les règles. WeWork chercherait à débaucher le CEO de T-Mobile US, John Legere. Le sidérurgiste chinois Jingye Steel a signé un accord de reprise non-définitif de British Steel, qui pourrait représenter 50 à 70 M£ selon les sources. Merck obtient le feu vert de l'agence européenne du médicament pour commercialiser le premier vaccin contre Ebola. La famille Del Vecchio monte à 9,9% de Mediobanca. Uniper a relevé ses objectifs 2019. Le directeur général de Lonza, Marc Funk, quitte l'entreprise pour des raisons personnelles.

Ça publie. Linde, Enel, Vodafone, Deutsche Post, Tyson Foods, Continental, Experian, Iliad ou Infineon.