EN DIRECT DES MARCHES : Total, Faurecia, Vivendi, Bic, Publicis, Vivendi, FDJ, Lamborghini, Facebook

Total en Inde. Total annonce le rachat de 37,4% de l'indien Adani Gas, l'un des quatre principaux distributeurs de gaz du pays. Les deux groupes ont prévu ainsi de renforcer leur partenariat. Total lancera dans un premier temps une OPA pour acquérir jusque 25,2% du capital et achètera dans un deuxième temps les actions complémentaires directement auprès d’Adani. Par ailleurs, des militants d'Attac ont repeint en noir le siège du géant pétrolier hier, pour protester contre ses activités polluantes.

Faurecia reprend SAS en totalité. L'équipementier va racheter les 50% détenus par Continental dans leur coentreprise SAS, dont les revenus 2019 devraient atteindre 700 M€. L'opération se chiffrerait à 225 M€ hors trésorerie pour Faurecia. La finalisation pourrait intervenir au début de l'année 2020.

Ping-pong. Dans le bras de fer que se livrent Vivendi et Mediaset, le français obtient un premier succès avec la suspension du projet de l'Italien par la justice espagnole. Mediaset a annoncé son intention d'interjeter appel devant une cour madrilène. La presse espagnole suggère que le tribunal a estimé que la nouvelle structure proposée par Mediaset nuit aux intérêts de Vivendi en favorisant Fininvest.

Bic avertit à nouveau. Bic revoit en baisse ses objectifs 2019. Le groupe attend désormais au mieux cette année une stagnation de son chiffre d'affaires, tandis que sa marge d'exploitation normalisée devrait se situer dans le bas de la fourchette initiale, soit aux environs de 16,5%. L'entreprise est confrontée à la poursuite de la dégradation du marché des briquets aux États-Unis et à des contre-performances dans la branche papeterie, en particulier outre-Atlantique et en Inde.

La FDJ en bourse en novembre. La période de souscription des actions La Française des Jeux, dans le cadre de la privatisation de l'entreprise publique, aura lieu entre le 7 et le 20 novembre prochain. L'annonce a été faite par Bruno Le Maire dans LeJDD. A priori, les particuliers pourraient bénéficier d'une action gratuite pour 10 achetées en échange d'un engagement de conservation de 18 mois. L'État détient 72 % de la FDJ, dont il conserverait 20% post-IPO.

Havas et Publicis réunis ? Pour Liberum, la baisse de Publicis pourrait pousser à une cession de la société. Dans un tel schéma, Vivendi (qui détient Havas) serait le candidat le plus évident, pour le bureau d'études. Le rapprochement Havas Publicis est un vieux fantasme du marché boursier français.

En bref en France. Bolloré soutient le dirigeant de Mediobanca. Adocia signe un financement de 15 M€. Virbac, Drone Volt, Stentys, MND et Les Hôtels Baverez ont publié leurs comptes.

Sophos racheté. Le fonds Thoma Bravo va racheter Sophos à 7,40 USD par action en numéraire, soit 583 GBp, soit une prime de 37% sur le dernier cours de clôture et une valeur d'entreprise de 3,11 Mds£. Le conseil d'administration de Sophos soutient le projet.

Mercedes bat le rappel. Daimler annoncé le rappel de centaines de milliers de véhicules Mercedes, dont des camionnettes Sprinter, dans le cadre du scandale des émissions polluantes des moteurs diesel. Le nombre exact de rappels n'est pas connu, le constructeur se contentant d'évoquer un "nombre à six chiffres médian", soit autour de 500 000 véhicules.

Lamborghini en bourse ? Volkswagen est en train de réfléchir à l'avenir de Lamborghini, qui pourrait être vendue ou introduite en bourse, selon les informations obtenues par Bloomberg. Une valorisation de 11 Mds$ avait circulé pour la marque de véhicules de sports durant l'été. Une opération identiques réalisée par Fiat Chrysler avec Ferrari s'est soldée par un grand succès financier.

On ne combat pas les banques centrales. La Libra de Facebook enregistre de nouvelles défections, en particulier eBay et Stripe, après PayPal, Mastercard et Visa. Ces entreprises ont toutes affiché des explications très alambiquées, mais il semble que ces défections sont dictées par la peur de la réaction des régulateurs, après la levée de boucliers déclenchée par le projet.

Ça bouge chez Boeing. Dans l'affaire du Boeing 737MAX, un panel de régulateurs internationaux critique vertement leur homologue américaine la FAA dans son processus de certification. L'industriel a pris la décision vendredi de scinder le rôle de président et de directeur général. David Calhoun va ainsi occuper la présidence d'un exécutif, tandis que Dennis Muilenburg se concentrera sur les tâches opérationnelles.

En bref ailleurs. General Motors et ses syndicats ne sont toujours pas parvenus à un accord, alors que des dizaines de milliers de salariés sont toujours en grève. Une centaine de petits porteurs de Nyrstar passent à l'offensive en cherchant à faire rapatrier des actifs récupérés par Trafigura, sans quoi ils demanderont 1,5 Md€ de compensation. ARAMCO prévoit d'avoir récupéré la pleine possession de ses capacités d'ici la fin novembre, après l'attaque subie par ses installations en Arabie Saoudite. Santos va racheter les actifs nord-australiens de ConocoPhilips pour 1,39 Mds$. Roche obtient desrésultats encourageant en phase III contre le pemphigus vulgaire.