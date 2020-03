EN DIRECT DES MARCHES : Total, Hermès, L'Oréal, EssilorLuxottica, ArcelorMittal, Euronext, Lufthansa...

Pas de recours aux mesures de compensation. Total ne sollicitera pas d'aides d'État, par "esprit de solidarité". "Il va de soi que le groupe Total ne sollicitera pas le soutien de l'État pour faire face aux difficultés économiques créées par le Covid-19", a fait savoir le groupe pétrolier. Concrètement, l'entreprise ne demandera pas le report de paiement de ses charges et ne fera pas passer des salariés au chômage partiel financé par l'État.

Pas de hausse du dividende. Hermès International n'augmentera pas son dividende et n'entend pas recourir au chômage partiel, tandis que ses dirigeants n'auront pas d'augmentation de salaire, en réponse à la crise actuelle. Le groupe va en outre faire un don de 20 M€ aux AP-HP. Le sellier avait prévu de verser 5 EUR de coupon au titre de 2019, mais il se contentera de maintenir son dividende à 4,55 EUR, le niveau de l'année précédente. Lui non plus ne sollicitera pas les aides publiques exceptionnelles.

L'Oréal rattrapée à son tour. L'Oréal reporte son assemblée générale 2020 au 30 juin prochain et estime que son chiffre d'affaires du premier trimestre devrait se contracter d'environ 5%. L'entreprise fait toutefois état d'une "reprise encourageante" en Chine, mais manque de visibilité pour confirmer ses objectifs antérieurs.

Du mouvement chez EssilorLuxottica. Paul du Saillant prend la direction générale d'Essilor au sein d'EssilorLuxottica, à la place de Laurent Vacherot, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Par ailleurs, l'entreprise franco-italienne a décidé de reporter sa décision concernant la distribution d'un dividende à une date ultérieure.

C'est la reprise. ArcelorMittal a relancé la production sur ses sites de Florange et de Montataire. "Les principaux leaders du secteur de l'emballage ont ainsi demandé à la direction du site de continuer à leur fournir l'acier nécessaire à la fabrication des boîtes de conserve, qui connaissent aujourd'hui une demande considérable et qui, dans le contexte actuel, ne peuvent souffrir aucune rupture logistique", a notamment précisé la direction de Florange.

Euronext renonce à Madrid. Euronext renonce à déposer une offre de rachat sur l'opérateur de la bourse de Madrid, Bolsas y Mercados Españoles. "Euronext estime que les conditions financières d'une offre potentiellement compétitive, en dépit de synergies potentielles significatives, ne serait pas compatible avec la création de valeur et le retour sur capital investi des actionnaires d'Euronext", a commenté l'entreprise, qui laisse ainsi le champ libre à SIX, l'opérateur de la bourse de Zurich, avec son offre à 2,84 Mds€.

Go East. JCDecaux prend part au consortium de rachat du chinois Clear Media Limited, le plus grand opérateur d’abribus publicitaires en République Populaire de Chine. Le groupe français vers récupérer 23% du capital pour environ 104 M€.

En bref en France. CNP Assurances renonce à son dividende. Hot (Altice Europe) renonce à l'opération Partner Communications. Vallourec organise son assemblée générale du 6 avril à huis clos, Kering reporte la sienne. Certis Europe teste les produits de biocontrôle d'Amoeba sur des vignobles. Solutions 30, Jacquet Metal, 2CRSI, Kinepolis, Carmat, Robertet, McPhy, Exel Industries ont fait un point sur les conséquences du coronavirus sur leur activité. Eyevance, le partenaire US de Nicox, lance Zerviate aux Etats-Unis. Augros, Actia, Neolife, Metabolic Explorer, Mecelec, Vranken-Pommery Monopole, Ecoslops, HF Company ont publié leurs comptes.

Un vaccin début 2021. Johnson & Johnson a sélectionné un vaccin-candidat contre le Covid-19, qui sera testé sur des humains d'ici septembre et pourrait être prêt début 2021. Le vaccin expérimental, Ad26 SARS-CoV-2 utilise une technologie proche de celle qui avait permis de développer un candidat-vaccin contre Ebola. Cette annonce démontre une fois de plus qu'un vaccin ne peut être lancé en un claquement de doigt, contrairement à ce que certains laissent croire.

Test High-Yield. Aux États-Unis, Yum Brands veut rouvrir le marché des obligations à haut rendement en plaçant 500 M$ d'obligations notées B+. Une opération à surveiller puisqu'aucune dette junk n'a été émise depuis le 4 mars outre-Atlantique. Le marché des obligations d'entreprises de bonne qualité (investment grade, soit les sociétés notées BBB- ou mieux) a en revanche continué à fonctionner des deux côtés de l'Atlantique, avec plusieurs opérations réussies, notamment de la part d'entreprises françaises.

Au régime sec. Lufthansa a signé des accords de chômage partiel avec 27 000 de ses salariés. Cette mesure est financée par le plan de soutien de l'Etat allemand. Environ 700 des 763 appareils que compte le transporteur aérien sont cloués au sol. Les hauts dirigeants de l'entreprise ont en outre accepté de substantielles réductions de salaires.

La distribution US dans le dur. Aux États-Unis, des salariés d'Amazon.com et d'Instacart débraient contre leurs conditions de travail actuelles. Par ailleurs, Kohl's, Macy's et Gap vont mettre à pied la majorité de leurs salariés.

En bref ailleurs. Virgin Australia a besoin de 863 M$ d'aide publique. Chez Walt Disney, l'équipe de direction accepte des réductions de salaire à cause du coronavirus, comme chez Fiat Chrysler. Todd Gibbons confirmé comme CEO de Bank of New York Mellon après avoir assuré l'intérim du poste. Pier 1 Imports renonce à une enchère pour ses actifs sous Chapter 11, faute de prétendants. BroadVision se place sous la protection de la loi sur les faillites. Ford et General Electric devraient produire environ 50 000 respirateurs sous 100 jours. Zalando avertit que ses résultats du premier trimestre 2020 seront nettement inférieurs aux attentes de la place et abandonne ses objectifs 2020. Aston Martin espère lever 536 M£ via une augmentation de capital.