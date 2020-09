EN DIRECT DES MARCHES : Total, Peugeot, Danone, Vivendi, SMCP, Bankia, Altice USA, Google...

En France

"Airbus des Batteries". Total et Peugeot créent une coentreprise 50-50, Automotive Cells Company, pour produire des batteries automobiles à partir de 2023, avec un appui des autorités allemandes et françaises pour 1,3 Md€. Renault devrait rejoindre l'alliance ultérieurement, dans des conditions restant à déterminer. Une initiative positive pour la souveraineté industrielle européenne.

Engie veut plus pour Suez. Le patron d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, a estimé que le projet de rachat de Suez par Veolia est intéressant mais que le prix proposé est trop faible. Il a en outre précisé que la recherche d'un directeur général pour Engie est dans la dernière ligne droite.

T'y vas ou t'y vas pas ? EssilorLuxottica va interjeter appel contre le jugement qui a rejeté sa requête visant à obtenir l’accès à des informations de la part de GrandVision. Le groupe franco-italien souffle le chaud et le froid sur l'avenir de la transaction, en déclarant d'un côté que l'attitude de GrandVision est préoccupante en ce que l'accès à certaines informations reste verrouillé, mais de l'autre que le processus d'examen par les autorités antitrust compétentes suit son cours.

Danone perd un fidèle. Le patron de la division Produits Laitiers et Végétaux de Danone, Francisco Camacho, quitte le groupe après 20 ans de bons et loyaux services, Emmanuel Faber reprenant le flambeau "le temps pour l’entreprise d’examiner les modèles d’organisation adaptés aux enjeux liés au Covid". Mystère donc après ce départ, qui pourrait accélérer la transformation de l'entreprise. Camacho a passé 20 ans et 1 mois dans l'entreprise, après avoir officié chez P&G et Revlon.

Difficile à décrypter. Vivendi jubile après que sa position juridique vis-à-vis de Mediaset a été confirmée par la CJUE, mais sans dire comment le groupe compte s'en servir. Il termine son bref communiqué sur une touche de lyrisme : "Vivendi renouvelle son engagement envers l’Italie et confirme sa volonté d’être un investisseur à long terme dans ce beau pays".

En bref

Euronext continue à enregistrer en août un volume d'activité très supérieur à celui de la même période de 2019.

Eurofins rachète un laboratoire à Taiwan.

Riber reçoit une belle commande.

Novacyt lance un nouveau test.

PT Pertamina International Eksplorasi Dan Produksi renonce à ses droits de vote double chez Etablissements Maurel & Prom.

Witbe lance la première technologie capable de surveiller la bonne réception des messages d’alertes gouvernementaux en Amérique du Nord.

Adocia présente des résultats de phase Ib avec M1Pram (ADO09) au Congrès Annuel de la Société Francophone du Diabète.

Onxeo enregistre un nouveau brevet pour AsiDNA.

Stef, AdVini, Savencia, SMCP, Vente-Unique.com, PlanetMedia, Total Gabon et Medicrea ont publié leurs comptes.

Dans le monde

En espera de un matrimonio. En Espagne, Bankia et CaixaBank confirment discuter d'une fusion, mais que les pourparlers en sont au stade préliminaire. Bankia (3,2 Mds€ de capitalisation), dans laquelle l'État espagnol détient une participation de plus de 60%, a déclaré avoir été en contact avec son homologue afin de analyser une éventuelle opportunité. La CaixaBank (10,9 Mds€ de capitalisation) a expliqué de son côté qu'elle n'avait pas encore conclu d'accord au-delà d'un échange d'informations. Une source du ministère de l'économie espagnol a déclaré que l'État espagnol et le fonds public actionnaire analysent le projet.

Le DOJ veut accélérer contre Alphabet. Le département américain de la justice pourrait déposer une plainte antitrust contre Google dans les semaines à venir, selon le New York Times. Le DOJ aurait demandé aux avocats qui ont participé à l'enquête antitrust, de rendre leurs conclusions à la fin septembre, même s'ils auraient laissé entendre que le délai est un peu court.

Altice USA insiste. Altice USA maintient sa proposition de rachat de Cogeco en dépit de son rejet par le conseil d'administration, et se dit prêt à discuter. "Nous sommes convaincus que nous avons présenté une offre très intéressante - qui récompenserait tous les actionnaires de Cogeco par une prime importante - et nous nous en tenons à cette offre", ont indiqué Altice USA et son allié Rogers.

Gagnant-gagnant ? General Motors et Honda signent une alliance stratégique en Amérique du Nord pour partager les plates-formes de véhicules et les coûts de développement. Le partenariat concerne les automobiles essence et électriques, avec des travaux d'ingénierie qui démarreront en 2021. Les deux constructeurs sont assez complémentaires, puisque le Japonais est solide dans les petits véhicules alors que GM le domine dans les pickups et les SUV.

En bref