EN DIRECT DES MARCHES : Total, Vallourec, Vinci, Ubisoft, CGG, Rothschild, FedEx, Atlantia...

En berne. Le marché automobile européen a fait grise mine en août, avc des immatriculations en baisse de 8,4% : à relativiser toutefois car août 2018 avait été marqué par une frénésie de déstockage avant l'arrivée des nouvelles normes sur les émissions polluantes (les ventes avaient bondi de 31,2%). Sur huit mois, les immatriculations reculent de 3,2%. Il est intéressant de noter que le marché allemand progresse de 0,9% en 2019. Malgré les titres alarmistes qui fleurissent çà et là, c'est essentiellement la base de comparaison qui crée le décalage... comme ce fut le cas en juin.

French Tech. L'Elysée annonce que les assureurs et les banquiers français vont injecter 5 Mds€ dans les jeunes pousses technologiques françaises. Emmanuel Macron souhaite que la France dispose, à l'horizon 2022, d'une dizaine de fonds d'investissement disposant chacun d'une force de frappe d'1 Md€ au moins. Le gouvernement doit annoncer aujourd'hui une liste de 40 entreprises de croissance prometteuse, qui seront réunies au sein de l'indice baptisé Next 40, en référence au CAC 40.

Cercle vicieux. "Je serais surpris que ça s'arrête là. Je suis pour être honnête profondément inquiet de l'escalade que nous avons vue au Moyen-Orient", a déclaré hier le PDG de Total. Patrick Pouyanné juge que l'attaque inédite qui a frappé les installations pétrolières saoudiennes est "le résultat d'une politique d'escalade qui a été poursuivie par plusieurs pays".

Vinci traverse la Manche. Vinci, en partenariat avec Balfour Beatty et Systra, a remporté un contrat de 1 Md£ pour une gare au Royaume-Uni. La gare Old Oak Common, au nord-ouest de Londres, sera dédiée à la Ligne à Grande Vitesse (LGV) HS2. Les travaux préliminaires débuteront cette année. Au pic de la construction, environ 2500 personnes seront employées sur le projet. Vinci et Balfour Beatty avaient déjà remporté deux lots pour le génie civil de la HS2, dans le cadre d'un contrat de 2,5 Mds£.

Vallourec change de tête. Edouard Guinotte sera le prochain président du directoire de Vallourec, lorsque Philippe Crouzet passera la main en mars prochain. Philippe Crouzet n'a pas souhaité être reconduit. Son successeur, nommé pour quatre ans, a passé plus de 20 ans dans le groupe. Il était dernièrement membre du comité exécutif (depuis 2017) en charge de la région Moyen-Orient Asie.

Une OCEANE peut en cacher une autre. Ubisoft a émis 500 M€ d'OCEANE et rembourse ses OCEANE existantes. L'émission s'est bien déroulée avec une prime d'émission supérieure à la fourchette indicative et des termes plus favorables que prévu. La conversion intégrale des titres entraînerait une dilution de l'ordre de 10,35%. Ubisoft annonce que les OCEANE antérieures seront remboursées mi-octobre au pair en numéraire, soit 54,74 EUR. Une façon de forcer la conversion, puisque l'action cote 70,42 EUR.

En bref en France. Vietjet a commandé 15 Airbus A321XLR à Airbus, qui les avait déjà intégrés sans mention de clients dans son dernier rapport mensuel. Merchant Aviation, la filiale d'ingénierie de Groupe ADP, a obtenu plusieurs contrats aux États-Unis. Havas (Vivendi) rachète une seconde agence indienne en 2019. GTT décroche une commande pour les cuves de six navires. CGG livre une étude intégrée à Kuwait Gulf Oil Company avec 5 mois d'avance. Amoeba émet de nouvelles OCA. Europlasma tire la première tranche d'OCABSA du contrat conclu avec EHGOSF. Spineway ajourne son AGM du 19 septembre. Adeunis cède Vokkero. Rothschild, Synergie, Tivoly, Easyvista, Erytech, Visiativ et Sidetrade ont publié leurs comptes.

Du retard dans la livraison. Les tensions sur le commerce international pèsent sur FedEx, qui réduit ses prévisions annuelles. "Notre performance reste affectée négativement par un environnement macro-économique mondial qui s'est affaibli, du fait d'une recrudescence des tensions commerciales et d'une politique de libre-échange incertaine", selon le CEO Frederick Smith. Les analystes y voient aussi la conséquence de la fin des accords avec Amazon.com, qui développe son propre service. Le titre perdait près de 10% post-séance.

Une cession chez Nissan ? Le Japonais pourrait récupérer 1 Md$ de la cession de sa filiale de distribution de pièces détachées, a appris Bloomberg. Le constructeur, membre de l'Alliance avec Renault, aurait invité les prétendants à déposer des offres de rachat de Nissan Trading Co. Nissan pourrait trancher dès le début du mois d'octobre sur l'acquéreur.

Arrivederci. Le PDG d'Atlantia, Giovanni Castellucci, démissionne sous la pression de son actionnaire de référence, Edizione (Famille Benetton), après des révélations sur la façon dont les rapports de sécurité des ouvrages étaient gérés au sein de l'entreprise, un an après la catastrophe de Gênes. Castellucci part avec 13 M€ et la garantie de voir ses frais de justice éventuels assumés par Atlantia s'il venait à être mis en cause dans cette affaire sauf conduite frauduleuse de sa part.,

HSBC France en ballotage. Confirmant des récentes rumeurs, les syndicats français de HSBC annoncent que la banque a ouvert une revue stratégique qui pourrait aboutir à la cession de son réseau français (270 agences, 3000 salariés). Le reste des activités dans l'Hexagone, qui emploient 5000 personnes, ne serait pas concerné. Les analystes de KBW évaluent la banque de détail française du Britannique entre 1 et 1,5 Md€.

En bref ailleurs. La grève se poursuit aux États-Unis chez General Motors. Facebook crée une sorte de conseil des sages pour gérer les décisions sur ses contenus. LafargeHolcim investit 160 MCHF en 3 ans pour réduire son empreinte carbone. La FDA accorde le statut de percée thérapeutique au Gazyva de Roche Holding. Bâloise renforce son comité de direction suisse. Bernstein verrait bien BMW racheter Jaguar Land Rover.

Ça publie. General Mills, Herman Miller, LNA Santé, Aubay, Jacquet Metal Service.