EN DIRECT DES MARCHES : Total, Vinci, Airbus, ADP, Seb, Neovacs, Compass, ThyssenKrupp, JC Penney...

En France

Total dans le captage de CO2. Total, Royal Dutch Shell et Equinor investissent ensemble dans un projet de captage de CO2, pour un investissement initial de 620 M€. Le projet Northern Lights prévoit un stockage permanent de CO2 sous les fonds marins du plateau continental norvégien. La première phase devrait démarrer en 2024. Elle permettra de transporter, injecter et stocker jusqu'à 1,5 million de tonnes de CO2 par an. En outre, Total renonce à racheter les actifs pétroliers d'Occidental Petroleum au Ghana, mais investit dans le rachat d'un portefeuille de 2,5 millions de clients résidentiels espagnols et de deux centrales à cycle combiné au gaz naturel appartenant à Energia de Portugal pour 515 M€.

Vinci décroche un nouveau contrat sur le GPE. Vinci et Spie batignolles remportent un contrat de 799 M€ sur le Grand Paris Express. Il s'agit du premier tronçon de la ligne qui reliera l'aéroport d'Orly à Massy-Palaiseau, sur 11,8 km de tunnels, avec trois gares à réaliser. Le groupe a déjà remporté plusieurs autres contrats sur ce vaste projet de transport francilien.

Au creux de la vague. Sans surprise, le trafic de Groupe ADP s'effondre de 99% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Il faut toutefois noter que l'IATA envisage une reprise des vols nationaux en juin et continentaux dès juillet, selon un protocole strict. Dans un entretien diffusé sur France Inter, Alexandre de Juniac, ancien patron d'Air France et actuel directeur général de l'IATA, a fait part des discussions en cours pour favoriser le redémarrage.

Un vélo dans la cocotte. Le Groupe Seb va produire le vélo urbain connecté de la société Angell, cocréée par Marc Simoncini, le fondateur de Meetic. Il sera assemblé dans l'usine Seb d'Is-sur-Tille (Côte-d'Or). Le groupe va prendre une participation minoritaire de plusieurs millions d'euros dans l'entreprise.

Nouveau départ. Le TC de Paris valide le plan de continuation de Néovacs, dont la cotation va prochainement reprendre. Le plan est porté par la société HBR Investment d'Hugo Brugière, le PDG de Cybergun. Il comprend notamment des financements par instruments dilutifs. Le détail du plan est disponible ici.

En bref. Accor annonce une nouvelle ligne de crédit bancaire de 560 M€. Constellium négocie un prêt de 180 M€ garanti par l'Etat. Abivax obtient un financement non-dilutif de 36 M€ de Bpifrance pour le programme ABX464 pour le Covid-19. Les titres Fleury Michon passeront sur Euronext Growth le 20 mai. Ymagis presse le gouvernement de lui venir en aide pour obtenir un PGE qui lui a été refusé par ses banques. Awox vend à Eglo Leuchten ses activités de distribution de lighting connecté, hors accords opérateurs. OSE Immuno présente des données lors du congrès virtuel de l'AACR.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : EOS Imaging (assemblée générale), Navya (assemblée générale), Horizontal Software (assemblée générale), Nextedia (assemblée générale), Verimatrix (assemblée générale), CBo Territoria (activités), Delta Drone (activités).

Ils ont publié leurs comptes trimestriels : Avenir Telecom, Baccarat, Geci International, Abeo, Les Hôtels Baverez, CNIM, Groupe IRD, Stentys, Ivalis, Mastrad, Cafom, Touax…

Sur les autres marchés

Inéluctable. Le distributeur de vêtements américain J. C. Penney sollicite un "Chapter 11", le dispositif de faillite aux Etats-Unis. Cette entreprise emblématique aux États-Unis veut profiter de la protection que lui confère la loi pour se restructurer. Elle était déjà en difficultés avant l'arrivée du Covid-19. La chaîne doit fêter ses 100 ans en 2022.

Une augmentation de capital dans les tuyaux ? Compass réfléchirait à une augmentation de capital de Mds$, a appris Bloomberg. Le groupe a publié après cette annonce un communiqué sibyllin dans lequel il rappelle ses différentes actions récentes en matière de financement, tout en indiquant que toutes les options restent ouvertes, y compris, donc, une levée de fonds par augmentation de capital. À ce stade, rien n'a toutefois encore été décidé.

One step forward. Selon Nikkei, Taiwan Semiconductor (TSMC) aurait commencé à refuser de nouvelles commandes de Huawei. Il s'agirait d'une nouvelle étape dans la guerre stratégique dans laquelle sont engagés notamment les États-Unis et la Chine. Cette décision ferait suite aux restrictions additionnelles imposées par Washington vis-à-vis d'Huawei, qui font enrager Pékin.

ThyssenKrupp prêt à s'adosser. En difficultés, ThyssenKrupp chercherait à se rapprocher d'un autre aciériste, notamment SSAB ou Baoshan Iron, selon le Handelsblatt. En parallèle, les discussions de mariage avec Tata Steel, qui avaient échoué sous la pression de l'antitrust, n'auraient jamais totalement cessé. La semaine dernière, Reuters avait révélé que le conglomérat allemand cherchait à unir sa division de construction navale militaire à l'italien Fincantieri.

Les compagnies aériennes sabrent dans leurs effectifs. Emirates pourrait supprimer jusqu'à 30 000 de ses 105 000 emplois, selon les informations obtenues par l'agence Bloomberg, et envisage d'accélérer le retrait des A380 d'Airbus de sa flotte. Air Canada va réduire jusqu'à 60% de ses 38 000 emplois.

Premier de la classe. Moderna a annoncé des résultats préliminaires prometteurs en phase I avec son vaccin mRN-1273 contre le Covid-19, dans le cadre de l'essai mené par le NIAID dans le cadre du programme national américaine du NIH. Le laboratoire espère tester des doses à 50 et 100 µg en phase II, pour éventuellement lancer une phase III dès juillet.

Google dans le collimateur. Un groupe de procureurs américains pourrait déposer plainte contre Alphabet, la maison-mère de Google, pour pratiques anti-concurrentielles, selon Reuters. Le département de la Justice s'apprête également à porter plainte cet été, a rapporté le WSJ.

Softbank Group fait le ménage. Le groupe taille dans ses participations pour mobiliser des fonds. Le Japonais est en discussions pour céder "une part importante" de ses 24% dans T-Mobile US à sa maison-mère Deutsche Telekom, selon le WSJ. Softbank va aussi se délester de milliards de dollars d'actions Alibaba.

Rome pourra aider FCA. Fiat Chrysler pourra obtenir un prêt garanti par l'Etat italien, qui pourrait dépasser 6 Mds€. Le gouvernement transalpin a indiqué que le fait que le siège de la société ne se situe plus en Italie ne constitue pas un obstacle, dans la mesure où l'entreprise emploie toujours beaucoup de salariés de l'autre côté des Alpes. Par ailleurs, le groupe italo-américain, General Motors et Ford doivent reprendre partiellement leur activité à partir de ce lundi aux États-Unis.

En bref. Thermo Fisher a lancé une OPA amicale sur Qiagen pour 11,5 Mds$. Apple commence à ouvrir cette semaine ses boutiques dans certains états aux États-Unis. Amazon.com s'est entendu avec ses syndicats pour rouvrir progressivement à partir du 19 mai ses entrepôts français. Sunrise exige de Swisscom un dédommagement de 350 MCHF pour abus de position dominante dans l'ADSL. Uber pourrait relever son offre de rachat de GrubHub à 1,925 actions Uber, selon le Wall Street Journal. Ryanair estime ses pertes à plus de 200 M€ à T1, avec une amélioration au T2. Vifor Pharma échoue en phase II dans le programme Lumina-1 en partenariat avec l'américain Chemocentryx avec CCX140.

Ça publie. Softbank, Mitsubishi UFJ, Baidu, Ryanair, Telecom Italia…