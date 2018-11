EN DIRECT DES MARCHES : Total, Vivendi, Bouygues, Engie, SAP...

. Le groupe va forer 13 nouveaux puits dans l'offshore angolais et récupère 40% de la concession de gaz non-conventionnel Ruwaus Diyad à Abu Dhabi, selon deux communiqués distincts. Telecom Italia a dû démentir des rumeurs de limogeage du directeur général Amos Genish, soutenu par Vivendi . La presse transalpine évoquait la tenue d'un conseil extraordinaire pour entériner une décision qui serait appuyée par certains administrateurs, notamment ceux ralliés au fonds Elliott.. Richard Viel est le premier directeur général de la filiale de Bouygues après la dissociation des fonctions de PDG. Olivier Roussat garde la présidence.. Au Brésil, le groupe négocie la signature de contrats à terme d'achat d'énergie éolienne, qui pourraient aboutir à la construction de 300 MW de capacités. Engie a aussi indiqué vendredi être prêt à mobiliser 800 millions d'euros d'ici 2023 pour les gaz verts en France.. Les tarifs autoroutiers vont augmenter en 2019 de 0,1% à 0,4% hors inflation pour financer 700 millions d'euros de travaux, notamment dans les réseaux Vinci et Eiffage . Le régulateur a réduit le plan d'investissement (1 milliard d'euros initialement) pour limiter l'inflation des tarifs. Carrefour Brésil rachète e-midia. Archos lève 4,3 millions d'euros. Cegedim et Pharmagest s'allient en France. Implanet se finance auprès de Nice & Green. Celyad publie des données positives en phase I dans les tumeurs solides. Cybergun obtient le droit de produire et vendre des armes de catégorie B. Sanofi présente de nouvelles données positives sur Praluent issues d'Odissey Outcomes.. L'éditeur allemand de logiciels va dépenser 8 milliards de dollars pour racheter l'américain Qualtrics, spécialiste des logiciels de "gestion de l'expérience". Qualtrics préparait son entrée en bourse. SAP paiera en cash.. Vista Equity Partners va racheter Apptio pour 1,94 milliard de dollars, soit 38 USD par action en numéraire. Le titre de la société informatique cotait 24,85 USD vendredi soir.. Le géant chinois de l'internet a dégagé un chiffre d'affaires record de 30,7 milliards de dollars lors de sa journée exceptionnelle d'affaires de l'année, le 11 novembre. Il s'agit du plus gros événement commercial sur une seule journée, devant le célèbre "Black Friday" américain. Softbank pourrait lever jusqu'à 21 milliards de dollars avec l'entrée en bourse de sa division mobile, officialisée ce matin, à Tokyo. Le prix définitif sera connu le 30 novembre.