EN DIRECT DES MARCHES : Unibail, LVMH, EssilorLuxottica, Alstom, Spotify, Sony, Snowflake, Oracle...

En France

Aux grands maux les grands remèdes. Unibail-Rodamco-Westfield a dévoilé un vaste plan destiné à renforcer son bilan, qui passe notamment par une augmentation de capital de 3,5 Mds€, la réduction des dividendes en numéraire, des sessions et des réductions d'investissement, le tout pour 9 Mds€. Le contexte inédit pour les foncières commerciales font de ce plan un indicateur précieux sur les conséquences de la pandémie sur le secteur.

Luxe, éclats et chagrin. Tiffany veut que la justice américaine se prononce rapidement sur son contentieux avec LVMH, pour forcer le Français à payer le prix d'acquisition prévu pour la transaction. LVMH semble avoir renoncé à la transaction, sauf à obtenir des conditions plus avantageuses, mais l'Américain ne l'entend pas de cette oreille. Il estime que si la justice tranche en sa faveur avant la date-butoir des accords initiaux, le Français devra honorer l'acquisition.

Ray-Ban augmentée. EssilorLuxottica signe un partenariat avec Facebook dans les "lunettes intelligentes". Déclinées sous la marque Ray-Ban, ces lunettes "plutôt jolies" de l'avis de Mark Zuckerberg, devraient permettre de disposer dans son champ de vision de données et d'images basées sur la réalité augmentée. "Imaginez une paire de lunettes qui apporte, en 3D, une couche d'informations supplémentaires utiles et pertinentes en fonction du contexte, en plus de ce que vos yeux observent", peut-on lire dans le descriptif du futur produit.

Un rabais pour Alstom. L'annonce est tombée en fin de séance hier, mais il convient de la mentionner à nouveau : Alstom va finaliser le rachat de Bombardier Transport à un prix révisé en baisse, à 5,3 Mds€ contre 5,8 à 6,2 Mds€ initialement envisagé. Cette révision fait suite à des difficultés non prévues au sein de la branche ferroviaire du groupe canadien, qui avait dû prendre cet été une charge exceptionnelle de 435 M€.

En bref

Dans le monde

Marché en berne. Les immatriculations de voitures neuves dans les pays de l'UE et dans l'AELE ont baissé de 3,7% en juillet par rapport au même mois de 2019, et de 17,6% en août. Sur les 8 premiers mois de l'année, le marché automobile européen accuse une chute de 32,9%, soit environ 3,5 millions de véhicules de moins qu'en 2019 sur la même période. Des chiffres qui ne surprennent pas car les statistiques par pays étaient déjà connues.

Spotify se paie Apple. Spotify exhorte les autorités de la concurrence à se pencher sur la nouvelle offre tout-en-un d'Apple, qu'il accuse d'abus de position dominante. "Nous appelons les autorités de la concurrence à agir urgemment pour resteindre l'attitude anticoncurrentielle d'Apple, qui, si elle est laissée sans contrôle, causera des dégâts irréparables à la communauté des développeurs et menacera nos libertés collectives d'écouter, d'apprendre, de créer et de se connecter", indique le groupe suédois dans son communiqué. Dernièrement, plusieurs acteurs de l'univers du numérique ont brocardé la firme à la pomme pour ses pratiques hégémoniques.

Nouvelle génération. La PS5 de Sony sera commercialisé à partir du 12 novembre aux États-Unis et du 19 novembre en France. Microsoft doit lancer sa nouvelle console le 10 novembre. Les deux concurrents ont des positionnements prix assez voisins. Lors du round précédent, Sony a vendu deux fois plus de PS4 que Microsoft de Xbox.

Effet boule de neige. Snowflake double en bourse (+130% !) pour sa première cotation à Wall Street. La société qui propose des services de stockage et d'exploitation des données dans le nuage a connu un engouement incroyable. L'appétit pour la technologie est intact, malgré la baisse du Nasdaq hier.

Pas assez radical ? Donald Trump a laissé entendre qu'il n'avait pas tellement aimé ce qu'il avait entendu sur les modalités du projet TikTok entre Oracle et ByteDance. Les autorités américaines n'ont pas encore tranché sur le montage, qui laisserait ByteDance majoritaire, ce qui ne serait, apparemment, pas vraiment du goût de la Maison Blanche.

En bref

Après le renouvellement des organes de direction d'Aryzta par l'assemblée générale extraordinaire, le groupe d'actionnaires frondeurs se dissout.

Delivery Hero rachète les activités de Glovo en Amérique latine pour environ 230 M€.

ABN Amro et Oddo BHF ont scellé un partenariat stratégique pour "associer leurs activités de courtage" au Benelux.

Ça publie. Progressive, Next, Rubis, Tikehau, Playtech, Oxford Biomedica, Freelance.com…