EN DIRECT DES MARCHES : Unibail, Sartorius Stedim Biotech, Rémy Cointreau, Euronext, Intel, UBS, Logitech, Moderna...

Rémy Cointreau : le groupe relève sa prévision de résultat opérationnel courant pour le premier semestre de l'exercice 2020/2021. La baisse devrait se situer entre 25 et 30% et non pas entre 35 et 40%. Rémy Cointreau souffre toutefois de la fermeture des duty-free et des bars.

Sartorius Stedim Biotech : troisième relèvement d'objectifs de l'année pour la société, en marge de la publication de ses trimestriels, supérieurs aux attentes. Le management vise des ventes se situant en haut de fourchette des prévisions, voire légèrement au-dessus ("26% à 30%" de croissance) et un Ebitda courant de 32%, contre 31% jusque-là.

Le ton monte chez URW. Le conseil de surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield appelle les actionnaires à soutenir la stratégie de la direction et à repousser les propositions présentées par un groupe de frondeurs lors de l'assemblée générale du 10 novembre. Le président Christophe Cuvillier est monté au créneau dans Le Figaro en balayant les projets des "activistes", en l'occurrence un petit groupe d'actionnaires comprenant notamment Xavier Niel et Léon Bressler. Ce groupe propose notamment de recentrer le groupe sur l'Europe en cédant les actifs américains, et de renoncer à l'augmentation de capital.

Grosse pagaille. Euronext confronté à une énorme panne informatique sur ses principales places européennes, dont Paris, et forcé d'annuler tous les échanges post-clôture. Le groupe a prévu une reprise normale ce matin après avoir probablement travaillé d'arrache-pied cette nuit. La plupart des cours de clôture de la veille sont faux.

Des associations environnementales alertent à nouveau sur les projets de Total en Ouganda.

Orange marque des points au Conseil d'Etat dans son contentieux fiscal à 1,9 Md€ datant de 15 ans. Par ailleurs, le groupe envisagerait de faire coter sa cyberdéfense, selon La Lettre A.

Michelin a signé une ligne de crédit revolving multidevises de 2,5 Mds€.

Wendel se sépare de Tsebo en transférant la société à ses créanciers.

Nacon s'offre le studio belge Neopica, spécialiste des jeux de cours et de simulation.

Noxxon inclut trois nouveaux centres pour ses essais avec NOX-A12.

Inventiva obtient le statut "Fast Track" de la FDA pour son candidat médicament au stade clinique odiparcil dans la MPS VI.

Groupe Partouche obtient un report de 6 mois pour ses échéances bancaires et attaque les fermetures administratives liées à la Covid de certains des établissements.

Groupe LDLC ouvre une nouvelle boutique à Metz.

Implanet et SeaSpine annoncent l'homologation du Mariner Cap System aux Etats-Unis.

La Française de l'Energie, Méthanor, ALD, Bourse Direct, Nicox, Adocia, et Mercialys ont publié leurs comptes.

International Business Machine : perd environ 3% après la séance après la publication de ses trimestriels marqués par l'absence de prévisions.

Kuehne + Nagel : les chiffres trimestriels sont supérieurs aux attentes pour le logisticien.

Logitech : les résultats trimestriels explosent bien au-delà des attentes.

Reckitt Benckiser : la croissance organique du 3 e trimestre, à deux chiffres, dépasse les attentes.

UBS Group : les résultats sont meilleurs que prévu et permettent à la banque d'annoncer disposer de 1,5 Md$ pour racheter des actions. Par ailleurs, Robert Stoker (Bernstein) rejoint la branche gestion de fortune d'UBS aux Etats-Unis.

Intel réduit la voilure. Intel vend ses mémoires NAND à SK Hynix pour 9 Mds$. Le Coréen est numéro 2 mondial des puces DRAM mais seulement numéro 4 des mémoires NAND. Il va ainsi réduire l'écart sur son rival et compatriote Samsung.

Le PDG de Moderna pense que les résultats préliminaires de son vaccin Covid-19 seront disponibles en novembre.

Selon Bloomberg, Goldman Sachs aurait à payer plus de 2 Mds$ dans le cadre de l'enquête sur le scandale 1MDB.

Tigerluxone place 22 millions d'actions TeamViewer.

Selon Reuters, les Chinois de Didi envisageraient une entrée en bourse à Hong Kong en 2021 sur la base d'une valorisation de l'ordre de 60 Mds$.

Ça publie. The Procter & Gamble, Netflix, Texas Instruments, Philip Morris, Reckitt Benckiser, Vinci, UBS, Vivendi…