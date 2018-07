EN DIRECT DES MARCHES : Veolia, Air France KLM, Celyad, Google, Verizon...

. Du mouvement chez Veolia avec l'arrivée d'Estelle Brachlianoff comme directrice générale adjointe aux opérations et de Claude Laruelle comme directeur général adjoint aux finances. JCDecaux obtient le contrat publicitaire des transports d'Abidjan, signé pour 20 ans et portant notamment sur 300 abribus et 500 bus.Les syndicats d' Air France KLM font planer la menace d'une grève en septembre, en cas d'échec des discussions sur les salaires.L'agence américaine du médicament a accepté d'examiner une demande de programme clinique de Celyad pour un CAR-T allogénique ne faisant pas appel à de l’édition du génome dans le cancer colorectal.L'un des baromètres des marchés américains, Alphabet Google ), a publié hier après la clôture de Wall Street des résultats solides, qui ont permis au titre de bondir post-séance. Tesla a confirmé avoir demandé des rabais à ses fournisseurs, une dizaine, sur des contrats déjà signés. Le titre en a pâti. Verizon pourrait s'allier à Apple oudans la TV 5G, selon Bloomberg, pour lancer son service expérimental en Californie d'ici la fin de l'année.Volvo Cars vaudrait plus 12 à 18 que 16 à 30 milliards de dollars dans le cadre de son IPO, selon les investisseurs qui se sont confiés à Bloomberg. AMS et Sartorius Stedim Biotech ont déjà publié. LVMH Texas Instruments et United Technologies suivront plus tard.Londres veut mieux contrôler les investissements étrangers. Trump veut lever les habilitations d'anciens chefs du renseignement. Le yuan au plus bas de l'année. 3ème mois consécutif de baisse des prix de l'immobilier ancien aux Etats-Unis. Séoul va réduire sa présence à la frontière avec Pyongyang. La récession au Venezuela pèse sur les économies voisines.