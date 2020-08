EN DIRECT DES MARCHES : Veolia, Lagardère, ADP, Mediawan, Oracle, Apple, Rackspace, Zur Rose...

En France

De la Lyonnaise à la Générale. Veolia négocie avec Suez le rachat de Suez RV OSIS, un spécialiste de l'entretien de réseaux et d'ouvrages d'assainissement, pour 298 M€. Cette division a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 470 M€ avec 3850 salariés. L'accord passe pour l'instant par une promesse unilatérale d'achat de 150 jours en exclusivité. "Cette transaction serait fortement créatrice de valeur et largement relutive", assure l'acquéreur.

Quatre ans de plus. Le conseil de surveillance de Lagardère fait bloc derrière son gérant Arnaud Lagardère, dont le mandat a été renouvelé pour quatre ans, et entérine une feuille de route centrée sur l'édition et le duty free, sans fournir de détails opérationnels. Le communiqué de la société fustige les tentatives de "déstabilisation" dont elle fait l'objet. Vivendi et Amber Capital, qui possèdent ensemble 43,5% du tour de table, se sont alliés pour faire pression sur l'entreprise, dont la gestion est critiquée depuis des années, en particulier le mode de gouvernance qui permet à Arnaud Lagardère, associé commandité, de diriger l'ensemble en ne possédant que 7% des parts.

En berne. Groupe ADP fait état d'un trafic en baisse de 77,3% en juillet 2020 par rapport à juillet 2019, sous l'effet de la Covid-19. Sur les sept premiers mois de l'année, le trafic de l'opérateur aéroportuaire est en baisse de 61,3%, avec des contractions visibles aussi bien en France que dans les autres positions d'ADP, en Inde, en Amérique du Sud ou en Turquie.

En bref

Quatre militants de Greenpeace ont gagné à la nage une plate-forme pétrolière du groupe français Total en mer du Nord pour réclamer l'arrêt de l'exploration pétrolière et gazière dans les eaux territoriales danoises.

Mediawan a réaménagé sa ligne de crédit de 230 M€, notamment en obtenant la suspension du covenant de levier (dette nette / EBITDA) pour décembre 2020 et juin 2021.

IHS Towers (dont Wendel détient 21,3%) indique que les modalités de sa possible IPO aux Etats-Unis ne sont pas encore fixées.

Dans le monde

Plus on est de fous... Après Microsoft et Twitter, le nom d'Oracle circule pour racheter les activités américaines, canadiennes, australienne et néo-zélandaises de TikTok, selon les informations obtenues par le Financial Times. Le géant des logiciels aurait noué des contacts avec des investisseurs américains déjà présents dans le capital de la maison-mère, ByteDance, notamment General Atlantic et Sequoia.

Epique. Epic Games, l'éditeur de Fortnite, a lancé une action en justice pour empêcher Apple d'exclure le jeu de son magasin d'applications. La procédure vise aussi à empêcher la marque à la pomme de bannir d'autres jeux de l'éditeur. Un bras de fer a été engagé entre les deux entreprises, qui devrait aboutir à l'exclusion totale d'Epic des outils de développement Apple le 28 août. Plus de détails ici.

C'est bouclé. American Express a confirmé le rachat de la fintech Kabbage, à l'exception de son portefeuille de prêts préexistants, dans des conditions tenues secrètes, alors que des rumeurs faisaient récemment état d'un prix de 850 M$. Kabbage est spécialisée dans les prêts aux PME.

M&S dans le dur. Marks & Spencer a annoncé la suppression de 7000 emplois au cours des trois prochains mois, sur les 80 000 que compte l'entreprise, à cause de la pandémie. Le Royaume-Uni sera le premier affecté, en magasins et dans les fonctions support.

Spéculation. Amazon.com aurait des vues sur une part minoritaire du capital du groupe informatique Rackspace, détenu par le fonds Apollo. L'action Rackspace a bondi de 10% hier, portant sa capitalisation à 3,645 Mds$.

Embellie en vue. Pandora s'attend à une bonne dynamique de chiffre d'affaires au second semestre, ce qui n'empêchera pas une contraction de 14 à 20% de son chiffre d'affaires annuel, tandis que la marge opérationnelle devrait se situer entre 16 et 19% hors frais de restructuration.

En bref

Selon le Wall Street Journal, Chevron aurait démarré des discussions en vue d'investir dans un important champ pétrolier irakien.

Dans la crise dite des opioïdes, les demandes des Etats américains contre le laboratoire Purdue Pharma atteignent 2 200 Mds$.

Zur Rose a finalisé l'acquisition des activités de vente par correspondance et diabète de l'allemand Apotal.

Nouvelle séance faste pour Tesla hier, avec un titre qui clôturait en hausse de plus de 11% à 1835 USD, après le relèvement de l'objectif de cours de Wedbush, de 1800 à 1900 USD.

BHP Group, dont le bénéfice net annuel a baissé de 4%, annonce sa sortie du charbon de chauffage.

Nestlé Health Science rachète l'américain IM Healthscience, spécialiste des produits diététiques.

Ça publie. Walmart, The Home Depot, BHP Group, Coloplast, Agilent, Alcon, Persimmon, Pandora…