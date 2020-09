EN DIRECT DES MARCHES : Veolia / Suez, Airbus, Alstom, Valeo, Walt Disney, Regeneron, Sika...

En France

La tension monte encore. Les dirigeants de Suez et Veolia se rencontrent mais échouent à s'entendre. Veolia rehausse à 18 EUR coupon attaché sa proposition de rachat des 29,9% détenus par Engie dans Suez et propose de prendre six mois pour aboutir à une OPA amicale.

C'est sans fin. Dans le dossier Airbus, l'OMC autorise l'UE à surtaxer 4 Mds$ de produits américains en représailles aux subventions reçues par The Boeing Company. Dans cette affaire vieille de 16 ans, tout le monde a raison et tout le monde a tort, tout le monde est aidé mais personne ne veut l'admettre. En attendant, d'autres secteurs et d'autres entreprises trinquent.

Bouygues lâche du lest. Bouygues va vendre 11 millions d'actions Alstom, soit 4,8% du capital, pour ramener sa détention à 9,7% à l'issue de l'opération, qui a pris la forme d'une vente à terme avec BNP Paribas pour intermédiaire. Le placement risque de peser momentanément sur les actions Alstom, comme c'est le cas en pareille circonstance habituellement. Les titres ont été placés à 42 EUR, a indiqué Bouygues ce matin.

En bref

Dans le monde

Le monde désenchanté. Walt Disney va licencier environ 28.000 employés de sa division en charge des parcs d'attractions aux Etats-Unis, à cause du coronavirus. Environ les deux tiers des emplois concernés sont à temps partiel. Certains parcs du groupe ont ouvert avec des règles de distanciation particulières, mais pas tous, à l'image de celui d'Anaheim en Californie, toujours clos.

Tractations en cours. Selon le Wall Street Journal, Nextera Energy a approché Duke Energy en vue d'un rapprochement, sans succès pour l'instant mais avec l'intention de poursuivre les discussions. Un rapprochement entre les deux énergéticiens créerait un groupe pesant environ 60 Mds$.

Ça se précise. Le département américain de la Justice devrait engager dès la semaine prochaine une procédure contre Google pour des accusations de pratiques anticoncurrentielles, a appris Reuters. "La plainte devrait accuser Google de chercher à désavantager ses rivaux, comme le moteur de recherche Bing de Microsoft, en les privant de données sur les utilisateurs et les préférences de ceux-ci", explique l'agence.

La main dans le sac. JPMorgan Chase va payer 920 M$ pour éteindre une affaire de manipulation de cours sur les marchés des métaux et des bons du Trésor. Il s'agit de l'amende la plus élevée jamais imposée aux États-Unis pour une telle pratique.

Cocktail détonant. Regeneron annonce des données encourageantes pour l'un de ses traitements utilisés contre les formes légères de coronavirus. Le cocktail de deux anticorps a donné des résultats probants. Le laboratoire espère que l'agence américaine du médicament sera sensible à ces données, suffisamment pour une autorisation en urgence.

En bref

Amazon.com introduit le paiement sans contact avec la paume de la main.

Trevor Milton, l'ex-patron de Nikola, accusé d'agression sexuelle par deux femmes.

Le prix de référence de Palantir fixé à 7,25 USD pour l'IPO sur le NYSE.

Boeing va regrouper la production de ses B787 en Caroline du Sud.

La FDA homologue l'implant de genou "3DMetal Femoral Cones" de Medacta.

Le suédois PolyPeptide Group voudrait entrer en bourse à Zurich.

Givaudan cède son activité pectine (23,2 MCHF de revenus annuels) à l'allemand Herbstreith & Fox.

Lors de sa journée investisseurs, Sika confirme ses objectifs 2023.

Caesars Entertainment va racheter William Hill à 272 GBp l'action en numéraire.

Royal Dutch Shell va supprimer entre 7000 et 9000 emplois.

Ça publie. Royal Dutch Shell, Compass, Boohoo, Novagold, AB Science, Claranova…