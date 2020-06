EN DIRECT DES MARCHES : Veolia, Valneva, SRP Groupe, Onxeo, Volskwagen, Nestlé, Cathay Pacific...

En France

Veolia se refinance à bas coûts. Le groupe a émis 500 M€ d'obligations 2032 avec un coupon de 0,8%. Le taux obtenu montre la qualité de la signature, appréciée des investisseurs pour la récurrence de ses revenus. La société précise que la demande a dépassé 4 Mds€ via 210 ordres. Les fonds vont permettre de couvrir les besoins de financement généraux de Veolia, en particulier les tombées obligataires de la fin de l'année et du début 2021.

Un bel accord pour Valneva. La condition suspensive est remplie pour la poursuite de la collaboration entre Pfizer et Valneva dans le vaccin contre la maladie de Lyme (VLA 15), entraînant un paiement initial de 130 M$ pour le laboratoire français. Loin de la fièvre des sociétés de biotechnologie et de la frénésie du vaccin contre le Covid-19, Valneva trace sa route. Les résultats de la phase II sont attendus dès juillet. L'accord avec Pfizer représente plusieurs centaines de millions de dollars potentiels, sans compter les redevances sur les ventes.

SRP va lever des fonds. SRP Groupe proche de lancer une augmentation de capital de 8 à 10 M€ à 0,15 EUR pièce. L'assemblée générale a validé le principe de l'opération, qui constituait l'une des conditions du protocole de refinancement signé avec les banques créancières le 30 avril dernier, homologué le 28 mai. L'opération est garantie par les deux dirigeants-fondateurs. La société ne capitalise plus que 62 M€, sur la base d'un cours de 1,22 EUR en clôture hier. Elle avait été introduite en bourse à 19,50 EUR pièce en 2015.

Onxeo lève 7,3 M€. La société de biotechnologie a réalisé un placement privé de 7,3 M€, souscrit par un nouvel investisseur, Invus Public Equities, et par Financière de la Montagne, actionnaire historique. L'opération donne de la visibilité financière l'entreprise jusqu'au premier trimestre 2022. Les actions ont été placées à 0,7182 EUR (décote de 10% sur les trois dernières séances de bourse). Les fonds représentent 14% de la capitalisation actuelle. Inuvs détiendra 10,7% du tour de table.

En bref en France. Sodexo et Bureau Veritas s'associent pour la mise en œuvre d'un label certifiant les mesures sanitaires destinées à accompagner la reprise d'activité. Eurobio Scientific signale que deux tests sérologiques Covid-19 sont désormais validés CNR et affiche 26 M€ de revenus liés au Covid-19 au 31 mai. Auchan retient Voltalia (qui fait aussi partie des possessions de la famille Mulliez) pour s'approvisionner en électricité verte. Capelli fait état d'une activité dynamique depuis la fin du confinement. Adocia fera une présentation lors du congrès virtuel de l'ADA. Stingray choisit Targetspot (Audiovalley) pour la monétisation de ses contenus audio. Sensorion annonce des "données précliniques préliminaires" positives pour son programme de thérapie génique dans la déficience en Otoferline chez des primates non humains. Erytech fait état de résultats préliminaires "encourageants" avec Eryaspase dans la LAL en phase II, sans donner beaucoup de détails. Egide signe un accord de distribution commerciale en Russie avec SD Solutions. Kering, Christian Dior, Navya, Prodways, Anevia, Genfit, Groupe Gorgé, Carmila, Antalis, Vergnet, Balyo, Voluntis communiquent sur leurs assemblées générales. La Compagnie des Eaux de Royan a publié ses comptes.

Dans le monde

Changement à minima chez VW. Volkswagen nomme Ralf Brandstätter à la tête de VW et confirme Herbert Diess à la présidence du directoire dans un contexte de lancement difficile de la nouvelle Golf et de soucis sur le futur véhicule électriqueID-3. "Herbert Diess, qui occupait les deux postes jusqu'ici, obtient ainsi plus d'espace libre pour ses tâches de patron du groupe", a indiqué le géant allemand. Outre-Rhin, la presse évoque depuis plusieurs semaines des tensions au sein de l'entreprise, en particulier autour de la personne d'Herbert Diess.

Nestlé cède Buitoni USA. Nestlé vend sa marque de pâtes Buitoni en Amérique du nord à Brynwood Partners pour 115 M$. L'information a été confirmée, après avoir été initialement sortie par le Wall Street Journal. Le périmètre cédé comprend les activités aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes. Le groupe de Vevey à conserver l'usage de la marque en Europe, notamment pour des pizzas et des pâtes à étaler.

Il faut sauver Cathay. La cotation de la compagnie aérienne Cathay Pacific et de ses deux plus gros actionnaires, Air China et Swire, a été suspendue mardi à Hong Kong, avant la présentation d'un plan de recapitalisation massif. Le gouvernement hongkongais a prévu d'injecter 30 MdsHKD (environ 3,4 Mds€) pour sauver le transporteur local, auxquels s'ajouteront 10 MdsHKD en provenance d'autres investisseurs, selon la presse locale.

En bref. California Ressources s'apprête à se déclarer en faillite, selon le Wall Street Journal, Chesapeake Energy et Tailored Brands aussi, selon Bloomberg. L'Autriche accorde une aide de 450 M€ à Austrian Airlines (filiale de Lufthansa). International Business Machine renonce à vendre des équipements de reconnaissance faciale. General Electric émet 3 Mds$ de dette obligataire pour se refinancer à court terme.

Ça publie. British American Tobacco, Brown-Forman, Tiffany, Aveva, Big Yellow, SII…