EN DIRECT DES MARCHES : Vinci, Renault, April, Tessi, Sequana, Netflix...

. On retiendra que le bilan du marché automobile français est positif pour la quatrième année consécutive avec une hausse de 2,97% des immatriculations en 2018, malgré une poursuite de la contraction mensuelle : -14,5% en décembre. Le CCFA souligne que la part des véhicules diesel serait passée sous les 40% contre 47,3% en 2017. Renault et Peugeot ont fait mieux que la moyenne sur l'année.. La division aéroports de Vinci a pris le contrôle de Londres Gatwick, le second aéroport britannique, moyennant un prix de 2,9 milliards de livres pour 50,01% du capital. L'opération a été annoncée le 27 décembre et a reçu un accueil positif.. La coentreprise entre Renault et Rostec est montée à 100% d'Avotvaz. Par ailleurs, la garde à vue de Carlos Ghosn a été prolongée jusqu'au 11 janvier au Japon.. L'actionnaire de contrôle d' April , Evolem (65,13% du capital), négocie officiellement la vente de son bloc à CVC Capital Partners à 22 EUR l'action. Le prix pourrait évoluer en fonction de l'issue d'un contentieux fiscal en France. Tessi a finalisé la vente à Loomis de ses 80% dans CPoR Devises, ce qui permet à la société grenobloise d'encaisser 85,5 millions d'euros net de frais et d'impôts.. Fineska renonce à racheter la branche "Graphiques et Papiers de création" d'Arjowiggins ( Sequana ), qui réfléchit à ses options. L'annonce a eu lieu le 27 décembre. Rémy Cointreau clôture son programme de rachat d'actions après le rachat d'1 million de titres depuis août. Riber reçoit une commande pour une machine de recherche. Téléverbier a publié son chiffre d'affaires. Rexel ne renouvelle pas son contrat avec Fitch. Demande faible pour le remboursement anticipé des OCEANE CBo Territoria Biom'Up tire une seconde fois sur la ligne Athyrium.Le groupe américain a été accusé de censure après avoir retiré un épisode de "Patriot Act with Hasan Minhaj" critiquant l'Arabie Saoudite. Le 'Financial Times' affirme que la vidéo a été retirée après une intervention des autorités saoudiennes. Netflix n'a pas réagi.. Quand les marchés tanguent, les défensives reviennent en grâce. C'est une réalité sur le Dow Jones : Merck (+36%) devance Pfizer (+20%) sur le podium 2018 des performances boursières. Deutsche Telekom a lancé une action en justice contre le régulateur allemand des télécoms dans le cadre des enchères 5G, selon 'Die Welt'. L'opérateur lui reprocherait d'autoriser l'arrivée de nouveaux entrants ne disposant d'aucune infrastructure. Vodafone et Telefonica avaient déjà saisi la justice.. Le président de la Deutsche Bank , Paul Achtleiner, a réaffirmé dans 'FAZ' que son établissement n'a besoin de personne pour se relancer et que le plan de redressement porte ses fruits.