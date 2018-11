EN DIRECT DES MARCHES : Vivendi, Peugeot, Orange, Axa, Nvidia, Facebook, Intel...

. Hier soir après la clôture boursière, Vivendi a publié ses résultats, finalisé le rachat d'Editis, retenu les banques conseils en vue de faire évoluer le capital d'UMG et confirmé souhaiter rester au capital de Telecom Italia pour le long terme. Peugeot s'interroge sur l'avenir de deux sites Vauxhall au Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord, selon une rumeur. Le constructeur n'a pas souhaité commenter tant que la situation sur le Brexit n'est pas clarifiée.. Le nouveau PDG du groupe, Nicolas Huss, n'exclut aucune option, notamment pour les terminaux de paiement du groupe. Natixis avait approché Ingenico il y a quelques semaines pour une opération.. L'assureur récupère 1,2 milliard de dollars du placement secondaire d'actions Axa Equitable à 20,25 USD pièce. Une option consentie aux banques permet de placer d'autres titres. Si elle était exercée, Axa descendrait de 72,2 à 57,5% du capital de sa filiale.. Le directeur financier d' Orange pense que le 1semestre 2019 pourrait offrir une fenêtre de tir pour une consolidation entre les quatre acteurs français. Le groupe est trop gros pour prendre l'initiative (soucis antitrust) mais estime qu'il pourrait être un "facilitateur". United Technologies aurait des propositions des duos Apax/PAI et Eurazeo /Rhone pour sa division sécurité incendie, valorisée 3 milliards de dollars, a appris Bloomberg. Total et ses partenaires ont scellé un accord avec les autorités pour Papua LNG. Sanofi assigne Apotex et Teva concernant des génériques de Cerdelga. Nouvelle commande coréenne pour GTT . L'IPO de Neoen approche les 700 millions d'euros levés après exercice intégral de l'option de surallocation. Les tests débutent à Rennes pour les véhicules autonomes de Navya Akka boucle le rachat de PDS. Elior a racheté Alfred Conciergerie. La centrale charbon d' Albioma en Guadeloupe passe à la biomasse. Touax et Hiolle ont notamment publié leurs comptes.. Le Crédit Suisse a démenti envisager un millier de suppressions d'emplois additionnelles, en réponse à une rumeur de Bloomberg.. Le conseil de Volkswagen pourrait voter aujourd'hui un plan d'investissement de plusieurs milliards en faveur de l'électrique.. Les avocats d' UBS demandent la relaxe dans l'affaire de fraude fiscale en France. Le PNF a requis 3,7 milliards d'euros d'amende.. Déceptions hier soir sur les trimestriels de Nvidia et Applied Materials . Nvidia a notamment été rattrapé par le ralentissement de l'industrie du minage de bitcoins. Facebook a dévoilé son plan pour lutter contre les contenus "inappropriés". C'est le fondateur Mark Zuckerberg qui s'est y collé. Intel gonfle son programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars. L'autorisation précédente conservait une poche inutilisée de 4,7 milliards de dollars. Tesla enverra ses premières Model 3 en Chine au printemps. Les pilotes américains émettent des doutes sur la sécurité des Boeing B737MAX. Ça va un peu mieux pour, après une mise au point du régulateur sur la faillite. Wells Fargo supprime 1 000 postes aux Etats-Unis. Sony n'ira pas à l'E3 2019.