EN DIRECT DES MARCHES : Worldline, Française des Jeux, Air France, Rubis, Sensorion, Amazon, Disney...

Du changement dans les indices. Worldline va remplacer TechnipFMC dans le CAC40 le 23 mars, date à laquelle La Française des Jeux rejoindra, avec Akka, le SBF 120, que quitte Vicat. La sortie du CAC40 de TechnipFMC, qui sera bientôt scindé et qui traverse une nouvelle tempête sectorielle, n'est pas une surprise. L'ajout de Worldline contribuera à moderniser l'indice parisien, dans lequel la technologie a longtemps été sous-représentée. La société spécialisée dans les paiements rejoint son ancienne maison-mère Atos.

Les compagnies aériennes s'adaptent. Air France-KLM et Lufthansa ajustent leurs liaisons avec les Etats-Unis à compter du 14 mars après la décision de Donald Trump de fermer les frontières aux résidents de l'UE pendant 60 jours. Les Etats-Unis ont interdit sur leur territoire à toute personne ayant séjourné dans les 26 pays de l'espace Schengen au cours des 14 jours précédant leur arrivée prévue aux Etats-Unis, à l'exception des Américains et des résidents permanents aux Etats-Unis. Air France a 5,3% de parts de marché sur les liaisons transatlantiques et Lufthansa 9,3% (source Capa). Notez que Singapour refuse dès lundi l'entrée ou le transit de voyageurs s'étant rendus en Italie, en France, en Espagne ou en Allemagne au cours des 14 derniers jours. Air France-KLM a par ailleurs indiqué avoir tiré sa ligne de crédit de 1,1 Md€, portant à 5,5 Mds€ ses liquidités pour affronter la crise.

Bolloré publie et veut retirer Blue Solutions de la cote. En marge de la publication de ses résultats, le groupe annonce une OPA simplifiée à 17 EUR sur sa filiale Blue Solutions. Au titre de 2019, Bolloré paiera un dividende stable de 0,06 EUR (un acompte de 0,02 EUR a déjà été versé). Le groupe n'a pas formulé de prévisions pour 2020.

Rubis confiant pour 2020. Rubis améliore sa rentabilité en 2019 et se montre relativement confiant vis-à-vis de ses perspectives, en tenant compte de l'évolution du pétrole et de la crise sanitaire. Le management explique que l'activité du début 2020 affiche une bonne dynamique et que la dispersion géographique du groupe est plutôt un atout dans le contexte de pandémie. Il rappelle aussi que, comme lors des précédentes crises, la chute des cours pétroliers aura un effet globalement positif sur les marges. Le dividende a été accru de 10% à 1,75 EUR.

En bref en France. L'Oréal et d'autres entreprises françaises souvent au jour le jour la situation concernant le COVID-19 pour déterminer si leurs assemblées générales se tiendront. M6 Métropole Télévision vend 50% de Bedrock à RTL Group, avec pour ambition de créer une plateforme de streaming de premier plan en Europe, ouverte à d'éventuels autres actionnaires. Gecina finalise la cession de l'immeuble Le Valmy pour 216 M€ hors droits avec Primonial REIM. Eurobio sécurise 11 M€ de financements bancaires. Avenir Telecom n'a encore à subir aucune annulation de commande liée au coronavirus, mais subit des retards d'approvisionnement, sans rupture. Delta Drone et Parazero vont nouer d'importants liens. Sensorion décale à la mi-2021 les résultats de son étude de phase II avec SENS-401 à cause de la difficulté à recruter des patients. AB Science présentera les résultats de son étude de phase 3 dans l'asthme sévère à la conférence international 2020 de l'American Thoracic Society. Stef, Blue Solutions, Advicenne, Emova, Unibel, Fromageries Bel, Adocia, Financière Moncey, Financière de l'Odet, Forestière Equatoriale (et toute la "galaxie Bolloré), SRP Groupe ont publié leurs comptes.

A l'isolement. Amazon.com a demandé à tous ses employés dans le monde d'opter pour le télétravail s'ils sont en mesure de le faire, rejoignant d'autres acteurs de la technologique comme Alphabet. De nombreuses autres entreprises font de même.

Mickey protège ses employés et ses clients. Walt Disney va temporairement fermer ses parcs d'attraction aux États-Unis et en France jusqu'à la fin du mois de mars. Les croisières ont également été suspendues. Disney avait déjà fermé il y a quelques semaines ses parcs asiatiques, mais son site de Shanghai a été partiellement rouvert cette semaine.

Fin de la ristourne fiscale pour Boeing. L'état de Washington a supprimé une politique fiscale avantageuse au profit de Boeing, à la grande joie d'Airbus. La collectivité se conforme ainsi aux règles de l'OMC. L'Europe et Airbus sont engagés dans une guerre contre les Etats-Unis et Boeing sur les aides publiques dont bénéficient les deux groupes.

En bref ailleurs. Oracle a prévu de renforcer son programme de rachat d'actions. Broadcom renonce à ses prévisions 2020 à cause du coronavirus. Softbank lance un plan de rachat d'actions de 4,8 Mds$ sous la pression d'Elliott. Tod's passe en mode austérité sur ses investissements, le temps de savoir comment évolue le COVID-19. Leonardo améliore ses résultats 2019 mais joue la prudence pour 2020. Slack signale que le coronavirus entraîne un intérêt accru pour ses solutions de travail à distance, même si cela ne se traduit pas encore dans ses résultats, ce qui a déçu les investisseurs. La France devrait autoriser partiellement Huawei à participer aux infrastructures 5G, mais sur des parties peu sensibles des réseaux, un peu comme au Royaume-Uni. La FDA autorise un test diagnostic de Roche pour le coronavirus. Implenia signe un grand contrat en Bavière.

Ça publie. Charles Schwab, Assicurazioni Generali, RTL Group, Fraport, Reply…