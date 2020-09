EN DIRECT DES MARCHES : Worldline, LVMH, Vivendi, EDF, Europcar, Valneva, AB Inbev, Volkswagen...

En France

La 5G aux enchères. Les enchères pour l'attribution des fréquences 5G vont débuter le 29 septembre en France. Bouygues Telecom (Bouygues), Orange, Free (Iliad) et SFR (Altice Europe) ont déjà obtenu chacun un bloc de 50 MHz pour 350 M€ dans le cadre de la première partie du processus d'attribution. Onze blocs sont mis en jeu pour un montant global plancher de 2,17 Mds€.

L'antitrust veille. Worldline pourrait avoir à faire des concessions pour s'offrir le feu vert antitrust européen dans le cadre du rachat d'Ingenico, selon les informations obtenues par Reuters. "Le groupe français a jusqu'à mercredi pour répondre aux inquiétudes de la Commission européenne à moins qu'il parvienne à la convaincre, avant cette date, que des concessions ne sont pas nécessaires", écrit l'agence. L'UE a jusqu'au 16 septembre pour trancher la première phase de l'examen du projet.

Dividende ou pas dividende ? Le conseil d'administration de LVMH discutera en octobre du versement d'un éventuel acompte sur dividende, a-t-il annoncé dans sa dernière lettre aux actionnaires. Il y est aussi précisé que "la date de clôture du projet d'acquisition de Tiffany & Co dépend de l'obtention des dernières autorisations réglementaires", ce qui laisse penser que l'opération reste sur la bonne voie.

Un round de plus. La justice italienne devrait se réunir le 16 décembre prochain pour l'interminable feuilleton sur la participation de Vivendi au capital de Mediaset, alors qu'il se murmure que les patrons des deux groupes pourraient renouer le dialogue rapidement. La CJUE a estimé la semaine dernière que la loi italienne imposant à Vivendi de céder les deux tiers de sa part dans le groupe italien était contraire aux règles communautaires, si bien que la justice administrative transalpine doit à nouveau se prononcer.

Restructuration financière en vue. Europcar Mobility démarre un processus de restructuration financière en engageant les pourparlers avec ses créanciers. Le management veut l'aval de ses prêteurs pour faire nommer mandataire ad hoc et/ou un conciliateur. Le dossier ne pèse plus que 189 M€ en bourse, après être descendu sur des planchers historiques. Il est trop tôt pour connaître les modalités de la restructuration financière, mais le poids de la dette fait peser un risque de dilution sur les actionnaires.

Chikungunya, c'est parti. Valneva lance l'étude clinique de phase III de son candidat vaccin contre le chikungunya VLA1553. La durée totale de l’étude devrait être de neuf mois. Le laboratoire précise que la société dont le vaccin contre le chikungunya recevra la première autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis sera éligible à l’obtention d’un bon d’évaluation prioritaire cessible de la FDA.

En bref

Dans le monde

Juste un rendez-vous. Volkswagen n'a pas l'intention de conclure un accord de coopération avec Tesla, a précisé son président du directoire, Herbert Diess, pour couper court aux spéculations suite à une rencontre avec Elon Musk. La rencontre a eu lieu la semaine dernière en Allemagne et Musk a même eu le droit de conduire la nouvelle ID.3 de Volkswagen. "Juste pour être clair : nous avons juste conduit l'ID.3 et avons discuté - il n'y a pas d'accord/coopération en cours", a déclaré le patron de VW.

Ça brasse chez AB Inbev. Anheuser-Busch Inbev a démarré la recherche d'un successeur pour son CEO Carlos Brito, d'après le Financial Times, aussi bien en interne qu'en externe. Un seul profil interne se détacherait pour l'instant, celui de Michel Doukeris, en charge des opérations aux Etats-Unis. Brito est aux commandes depuis 16 ans et a orchestré la plus grosse fusion du secteur.

Le B787 sous surveillance. Le régulateur américain enquête sur des défauts de fabrication du B787 de Boeing. Les investigations ont été lancées après que l'industriel lui-même a révélé que des pièces équipant les appareils n'atteignaient pas ses propres spécifications de production. Le problème porte toutefois uniquement sur 8 appareils.

En bref

Les résultats de Partners Group reculent mais dépassent les attentes.

Colruyt cesse la vente de produits non-alimentaires sur le site web de Collishop.

Roche reçoit le feu vert de la FDA pour un nouveau test cobas.

Ça publie. Lululemon Athletica, Partners Group, Slack, Ashtead Group, ICA Gruppen, JD Sports Fashion, Travis Perkins, Meggitt, Interparfums, Mediaset, Devoteam, Altamir…