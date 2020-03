EN DIRECT DES MARCHES : chaos aérien, Eurazeo, Pernod Ricard, Accor, Maisons du Monde, Boeing, Bombardier...

"Travel Ban". Les compagnies aériennes et le secteur touristique dans son ensemble vont subir un nouveau choc avec l'interdiction décidée par Donald Trump sur les voyages transatlantiques, pendant 30 jours. Le Président américain a banni les échanges aériens avec l'Europe, sauf pour le Royaume-Uni et l'Irlande, pour une raison inconnue (leur statut d'iliens ?). Lufthansa, Air France-KLM, Groupe ADP, Dufry, Lagardère… autant d'acteurs exposés aux échanges aériens qui vont trinquer.

Stockage record. Total lance la construction d’un projet de stockage d’énergie par batteries au sein de son Etablissement des Flandres, à Dunkerque. Ce système de stockage lithium-ion qui sera le plus grand de France et disposera d’une capacité de stockage de 25 mégawattheures (MW/h) et d’une puissance de 25 MW. Il servira principalement de réserve primaire pour soutenir la stabilité de RTE.

Eurazeo publie. La société de portefeuille a fait état d'un actif net réévalué de 80,30 EUR par action, en progression de 10,5% sur un an, dividende inclus. Eurazeo compte sur la diversification de son portefeuille, composé à 96% de non-coté, pour traverser la crise. Le dividende proposé est augmenté de 20% à 1,50 EUR.

De la bergamote dans le pastis. Pernod Ricard va investir dans Italicus, une marque italienne d'apéritifs très haut de gamme à la bergamote. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Le directeur général et fondateur du groupe turinois, Giuseppe Gallo, restera aux commandes.

Eurofins en première ligne. Le réseau de laboratoires va proposer dans deux de ses installations américaines, des tests de dépistage du COVID-19. Viracor Eurofins et Diatherix Eurofins mettront respectivement vendredi et la semaine prochaine des capacités de dépistage conformes aux prévisions à disposition des autorités. Dans d'autres régions du monde, notamment en France, les laboratoires du réseau Eurofins se tiennent aussi prêts.

Accor dans le dur. Sans surprise, l'activité d'Accor est lourdement affectée par le COVID-19, mais le management est pour l'heure dans l'incapacité de donner une prévision précise. En parallèle, le groupe annonce la finalisation de la cession des 85,8% détenus dans le polonais Orbis à AccorInvest pour 1,06 Md€. En outre, la dette va être réduite de 430 M€ par la cession du portefeuille des hôtels Mövenpick en location.

En bref en France. Danone a placé 800 M€ d'obligations à 7 ans avec un coupon de 0,571%. Getlink publie son trafic de février. Groupe Guillin prend le contrôle de Thermoflex. Sqli rachète Redbox Digital. Integragen renouvelle son accord de partenariat avec l'Institut Pasteur dans le domaine du séquençage à haut débit en microbiologie. Gaussin regroupera ses actions fin mars. Lysogène lève 7,7 M€. Novacyt accroît ses capacités de production de tests du coronavirus. Deinove perçoit 1,5 M€ de Bpifrance dans le cadre du programme AGIR. Econocom, Boiron, Innelec, Altamir, Sword, Prodware, Groupe Partouche, Gensight, NR21, SergeFerrari, April, Global Bioenergies, Maisons du Monde et Transgène ont publié leurs comptes.

La pire crise de Boeing. Le groupe s'emploie à préserver ses liquidités avec la crise actuelle, qui vient s'ajouter à celle du B737MAX, ce qui entraîne un plongeon du titre Boeing, déserté par des investisseurs échaudés, à -18,15% hier en clôture. Le COVID-19 aura un impact sur la capacité des compagnies aériennes à renouveler leurs flottes et à prendre livraison des commandes déjà passées. Il faut s'attendre à des décalages dans les semaines à venir, en espérant que le nombre de faillites de transporteurs soit limité.

La pression monte sur Occidental. Carl Icahn monte à près de 10% d'Occidental Petroleum, selon les informations du Wall Street Journal. À la fin de l'année 2019, le milliardaire était crédité d'environ 2,5%. L'action du groupe pétrolier a de nouveau sombré hier, à l'annonce de mesures de réduction des coûts et de baisse de son dividende, dans une ambiance lourde pour le secteur. Le titre a perdu plus de 70% de sa valeur depuis le 1er janvier.

Changement de pilote. Bombardier nomme Eric Martel aux commandes comme président et CEO à partir du 6 avril, en provenance d'Hydro-Québec. Alain Bellemare quitte donc prématurément l'entreprise, après avoir négocié la vente de la division ferroviaire à Alstom. "Le plan de redressement de cinq ans étant presque terminé, les membres du conseil, y compris Alain Bellemare, ont conclu à l'unanimité que le temps était venu qu'un nouveau leader prenne les rênes de l'entreprise", a indiqué pudiquement l'entreprise dans son communiqué. Martel avait déjà œuvré chez Bombardier avant de partir chez Hydro-Québec.

En bref ailleurs. Bâloise accroît son dividende à 6,40 CHF. Zur Rose modernise son organisation et renforce sa direction. Dufry va s'adapter à la nouvelle donne du transport aérien en ajustant ses coûts et ses effectifs. Meyer Burger creuse ses pertes. Stefan Schulze va prendre la direction générale de Vifor Pharma.