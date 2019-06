EN DIRECT DES MARCHES : on reparle de Casino, Macron ferme sur Renault, Bic sur Amazon, l'homéopathie trinque

. Emmanuel Macron a affirmé hier que l'État n'a pas besoin de réduire sa participation dans Renault , tout en souhaitant que l'alliance avec Nissan se renforce via de nouvelles synergies. Le Chef de l'Etat prend une position plus radicale que son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, tout en envoyant un message aux dirigeants de Nissan, qui plaidaient pour un rééquilibrage des rapports. Pour Emmanuel Macron, le renforcement des liens est un préalable à toute autre action.. H2O, le fonds affilié à Natixis , a continué à souffrir d'une décollecte, quoique ralentie. La banque s'emploie à éteindre l'incendie allumé la semaine dernière en prenant des engagements de supervision accrue auprès de la communauté financière. Elle a organisé avec célérité des rencontres avec les principaux analystes en charge du secteur pour les rassurer. L'hémorragie boursière est sous contrôle. Reste à ramener un peu de confiance dans une industrie qui repose essentiellement là-dessus. Les encours d'H2O sont passés de 31,3 milliards d'euros fin mars à 27 milliards d'euros actuellement.. L'AMF s'interroge sur la déconsolidation de Mercialys dans les comptes de Casino en 2013, selon Les Echos, dans le cadre de l'enquête sur la bataille entre le distributeur et le fonds activiste Muddy Waters. Le quotidien précise que le régulateur a fait parvenir au distributeur ses conclusions préliminaires, en le mettant en cause pour sa communication financière. Il n'a toutefois pas connaissance des réponses de Casino. Dans un tout autre registre, le groupe a annoncé ce matin une simplification de sa structure en Amérique latine, qui lui permettrait in fine de détenir 41,4% de la filiale locale GPA, qui contrôlerait Exito et ses filiales en Uruguay et en Argentine. Bic veut se relancer dans les rasoirs aux États-Unis et en signant un accord pour vendre une nouvelle marque en ligne en exclusivité avec Amazon.com . "Made for YOU", c'est le nom de la marque, proposera initialement un seul rasoir à 5 lames, rechargeable et unisexe. Cette expérience est destinée à relancer une division en perte de vitesse.. La HAS prônerait le déremboursement de l'homéopathie, ce qui aura des conséquences majeures pour Boiron . L'information est révélée par Libération, qui précise que l'officialisation doit avoir lieu vendredi. Un avis provisoire en ce sens dévoilé en mai (par Libé, déjà…) avait relancé le débat des pro et des anti-homéopathie. Le déremboursement (30% actuellement) aurait été voté à une très large majorité par l'organisme. Boiron réalise 60% de ses ventes en France. Sanofi et Regeneron ont reçu l'autorisation de mise sur le marché de Dupixent aux Etats-Unis dans le traitement des polypes nasaux, tandis que Sanofi précise que la FDA va examiner le dossier du candidat-vaccin méningococcique MenQuadfi. Lagardère a nommé Ugo Valensi directeur général de Lagardère Sports and Entertainment. L'Oréal est entré au capital de Carbios GTT a décroché une commande du chantier chinois Jiangnan Shipyard pour la conception des réservoirs GNL de cinq porte-conteneurs. Unibail a émis 500 millions d'euros d'obligations à 30 ans. AB Science annone une "tendance positive d’efficacité" dans l'une des doses testées de masitinib dans la maladie d’Alzheimer en analyse intérimaire, et poursuit son étude sans donner beaucoup de détails. Erytech a recruté la première patiente dans son étude clinique de phase II avec eryaspase dans le traitement en première ligne du cancer du sein triple négatif. Metabolic Explorer va poser la première pierre de son usine en Moselle. SNCF Energie et Voltalia signent le premier contrat d'achat direct d'électricité renouvelable de près de 150 MW de très longue durée en France. Delta Plus Group vend une filiale espagnole. SRP Groupe n'atteindra pas ses objectifs. Philippe Besnard nommé censeur auprès du conseil d'administration de Solocal Global Bioenergies boucle une augmentation de capital de 17 millions d'euros. Gaussin fait état d'une nette progression de ses revenus de licence. Groupe Partouche Capelli et GEA (Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes) ont publié leurs comptes.Le régulateur de l'aviation civile aux Etats-Unis (FAA) a identifié sur simulateur un nouveau dysfonctionnement potentiel affectant le B737 MAX de Boeing , qu'il faudra régler avant le retour en exploitation de l'appareil. "Les pilotes de la FAA ont eu du mal à reprendre rapidement le contrôle de l'avion après avoir activé le système anti-décrochage MCAS", a indiqué l'AFP, à l'origine des informations. Cette faille est de nature à retarder la reprise des essais en vol. Volkswagen a réduit dans la fourchette 27 à 28 EUR le prix de l'introduction en Bourse de sa filiale de poids lourds Traton, le bas de la fourchette initiale qui allait de 27 à 33 EUR. Le teneur du livre d'ordres a précisé que la totalité de l'offre a trouvé preneur dans la nouvelle fourchette. A 28 EUR, la filiale serait valorisée 14 milliards d'euros.. Le conseil de surveillance de Bayer AG va créer un comité chargé de régler les litiges liés au glyphosate en s'appuyant sur un avocat extérieur, une initiative saluée par le fonds activiste Elliott, qui a révélé détenir plus d'1 milliard d'euros en actions de l'Allemand. Apple investirait 100 millions de dollars dans Japan Display , selon Asahi. Carl Icahn cherche à faire remplacer quatre administrateurs d' Occidental Petroleum , en estimant que la société se fourvoie en rachetant Anadarko . La Commission européenne s'apprêterait à autoriser le projet d'acquisition d'actifs européens de Liberty Global par Vodafone pour 22 milliards de dollars, selon Reuters. Dormakaba rachète l'américain Alvarado. Swiss Re fixe entre 280 et 330 GBp le prix des actions de sa filiale ReAssure dans le cadre de son IPO à Londres. Bâloise prend une part de la start-up Brainalyzed.