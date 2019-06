EN DIRECT-Donald Trump et Kim Jong-un se rencontrent sur la DMZ

(Actualisé avec rencontre Trump-Kim)

PAJU, Corée du Sud, 30 juin (Reuters) - Donald Trump et Kim Jong-un se sont rencontrés dimanche dans la Zone démilitarisée (DMZ) qui sert de frontière entre les deux Corées.

Le président américain avait créé la surprise samedi à Osaka, au Japon, où il participait au sommet du G20, en proposant au numéro un nord-coréen de se "serrer la main" lorsque Trump se rendrait à la frontière coréenne dans le cadre de sa visite officielle en Corée du Sud.

Il s'agit de la troisième rencontre entre les deux dirigeants en à peine plus d'un an, après un sommet historique à Singapour le 12 juin 2018 puis un sommet à Hanoï fin février - une rencontre qui s'était achevée sur un constat d'échec, sans avancée sur la question de la dénucléarisation.

Les principaux événements de la journée.

15h46 heure de Corée (06h46 GMT) - Donald Trump en provenance du sud et Kim Jong-un en provenance du nord se retrouvent sur la ligne de démarcation et se serrent une première fois la main.

Trump franchit alors la ligne de démarcation et devient le premier président américain à se retrouver en territoire nord-coréen.

Les deux dirigeants franchissent la ligne dans l'autre sens et échangent quelques mots avant d'être rejoint par le président sud-coréen, Moon Jae-in.

Les trois hommes se rendent alors ensemble dans la Freedom House, côté sud-coréen.

Donald Trump et Kim Jong-un dimanche sur la Zone démilitarisée (DMZ) REUTERS/Kevin Lamarque

---

14h40 (05h40 GMT) - Le président américain est arrivé dans la Zone démilitarisée (DMZ) en provenance de Séoul.

Accompagné du président sud-coréen Moon Jae-in, Donald Trump est monté sur une plateforme d'observation dominant la DMZ et donnant sur la Corée du Nord.

Donald Trump dimanche sur la Zone démilitarisée (DMZ) REUTERS/Kevin Lamarque

---

LA DMZ, DERNIÈRE FRONTIÈRE ISSUE DE LA GUERRE FROIDE

La DMZ, une bande de terrain et de no man's land miné qui court sur 250 kilomètres de long et deux kilomètres de large, constitue la ligne de démarcation entre les deux Corées, figée à l'issue de la Guerre de 1950-1953 qui a opposé la Chine et la Corée du Nord aux forces de l'Onu sous commandement américain.

Séoul, la capitale sud-coréenne, en est distante de 60 km; Pyongyang, la capitale du Nord, se trouve à 210 km.

La Joint Security Area (JSA), un quadrilatère de 800 mètres par 400 à l'intérieur de la DMZ, abrite le "village de la paix" de Panmunjom, où a été signé l'armistice qui a mis fin à la guerre de Corée en 1953.

Techniquement, puisqu'aucun traité de paix n'a suivi cet armistice, les deux Corées sont toujours en guerre.

---

13h15 (04h15 GMT) - "Je me rends sur la DMZ et je vais rencontrer Kim", confirme Donald Trump à l'issue d'un entretien avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in à Séoul.

Ce dernier annonce qu'il va accompagner Trump. "Un dialogue constant est la seule manière réaliste de parvenir à la dénucléarisation totale de la péninsule coréenne", dit-il, ajoutant: "Le président Trump est l'artisan de la paix dans la péninsule coréenne."

---

12h25 (03h25 GMT) - "Les derniers préparatifs sont en cours pour une rapide rencontre", dit Trump à l'issue d'une réunion avec des chefs d'entreprises à Séoul.

"J'ai hâte de me rendre à la DMZ, ce que je voulais faire depuis longtemps", ajoute-t-il. En 2017, lors d'une précédente visite en Corée du Sud, il avait déjà voulu se rendre sur la DMZ mais un épais brouillard l'en avait empêché.

Le président américain a par ailleurs indiqué n'être "pas pressé" de conclure un accord avec la Corée du Nord sur l'abandon de son programme nucléaire.

(Roberta Rampton, Hyonhe Shee et Joyce Lee Jean Terzian et Henri-Pierre André pour le service français)