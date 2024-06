PARIS, 23 juin (Reuters) - Le président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella, possible futur Premier ministre si son parti venait à remporter les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, a promis de former un "gouvernement d'union nationale" dans une interview accordée au Journal du Dimanche.

A une semaine du premier tour des élections législatives anticipées du 30 juin, les candidats RN et leurs alliés réuniraient 35,5% des voix au premier tour, contre 29,5% pour le Nouveau Front populaire et 19,5% pour Ensemble de la majorité présidentielle, selon un sondage Ipsos pour Le Parisien et Radio France.

Jean-Luc Mélenchon n'a pas retiré son nom de la course à Matignon, provoquant des crispations à gauche, et des critiques de la majorité présidentielle.

Plusieurs manifestations sont prévues dimanche contre le Rassemblement national. A Paris et dans plusieurs villes de l'hexagone, des collectifs féministes appellent à marcher contre le parti de Jordan Bardella. Une autre marche contre l’extrême droite est prévue cette après-midi dans les rues de la capitale à l'appel du collectif Chrétiens et chrétiennes.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS:

9H00 - Nicole Belloubet, ministre de l'Education, rejette une candidature de Jean-Luc Mélenchon à Matignon.

"Je distingue les gens qui viennent de LFI, pour lesquels d'aucune manière je voterai et le RN, contre qui j'ai été opposée toute ma vie politique. Jean-Luc Mélenchon n'est ni espéré ni nécessaire."

Samedi, Jean-Luc Mélenchon a déclaré ne pas vouloir s'éliminer ni s'imposer de la course et être "bien évidemment" prêt à devenir Premier ministre, provoquant des tensions dans l'union de la gauche et attirant des critiques du bloc de droite et de la majorité présidentielle.

Clémentine Autain a répété dans La Tribune Dimanche que Jean-Luc Mélenchon "n'était pas la personnalité qui peut faire consensus. C'est factuel".

8H30 - "Si je deviens Premier ministre, je formerai un gouvernement d'union nationale", a déclaré Jordan Bardella dans un entretien publié dans le Journal du Dimanche. Le président du RN répète également qu'il ne gouvernera pas sans majorité absolue.

"Sans majorité absolue, je serais à la merci d'une motion de censure et je partirais naturellement au bout de quelques jours. J'accepterai d'être nommé à Matignon seulement si j'ai le pouvoir d'agir et la légitimité démocratique et institutionnelle pour le faire."

(Zhifan Liu)