PARIS, 30 juin (Reuters) - Les Français se sont fortement mobilisés ce dimanche pour le premier tour des élections législatives anticipées, un scrutin surprise qui a provoqué un bouleversement rapide et une polarisation accrue du paysage politique français.

Selon les premières estimations, le Rassemblement national (RN) est arrivé en tête de ce premier tour avec entre 34% et 34,5% des voix. En deuxième position, la nouvelle alliance de gauche du "Nouveau Front populaire" (NFP) obtiendrait entre 28,5% à 29,1%, devançant la liste présidentielle "Ensemble" (20,5% à 23%).

La mobilisation a été extrêmement forte: le taux de participation est estimé entre 67% et 67,5% contre 47,5% en 2022.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS:

20h20 - "Ce soir, une chose est sûre, monsieur Attal ne sera plus Premier ministre", a annoncé Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France Insoumise au sein du NFP, dans un discours suivant l'annonce des résultats, ajoutant que le pays se dirige vers un second tour "d'une exceptionnelle intensité".

"Il faut donner une majorité absolue au Nouveau Front populaire, car il est la seule alternative", a ajouté Jean-Luc Mélenchon.

"Conformément à nos principes, nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter", a-t-il ajouté. "Nous retirerons notre candidature" dans les cas où le RN est arrivé en tête et le NFP en troisième position, a annoncé Jean-Luc Mélenchon évoquant le cas des "triangulaires".

"Notre consigne est claire : pas une voix, pas un siège de plus pour le RN".

20h10 - "Il nous faut une majorité absolue pour que Jordan Bardella soit nommé dans huit jours Premier ministre", a déclaré la cheffe de file du RN, Marine Le Pen, dans un discours suivant l'annonce des résultats.

"Aucun Français ne perdra des droits", a-t-elle ajouté, après la polémique née de la volonté du RN d'exclure les binationaux des postes publics jugés stratégiques.

Marine Le Pen a annoncé avoir été réélue dès le premier tour dans sa circonscription à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).

20h00 - "La participation élevée au premier tour de ces élections législatives témoigne de l'importance de ce vote pour tous nos compatriotes et de la volonté de clarifier la situation politique", déclare Emmanuel Macron.

"Face au Rassemblement national, l'heure est à un large rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour".

20h00 - Le Rassemblement national (RN) arrive en tête du premier tour des élections législatives anticipées avec entre 34% et 34,5% des voix, selon les instituts de sondage Ifop-Fiducial, Ipsos et Opinionway.

La nouvelle alliance de gauche du "Nouveau Front populaire" (NFP) arrive en deuxième position (28,5% à 29,1%), devant la liste présidentielle "Ensemble", conduite par le Premier ministre Gabriel Attal (20,5% à 23%).

18h15 - Sur le réseau social X, Mathieu Gallard d'Ipsos dit s'attendre à "énormément" de triangulaires si la participation finale atteint 67,5% comme prévu à l'issue du premier tour des élections législatives. L'institut de sondages anticipait environ 250 triangulaires avec une participation de 64%.

17h30 - Les projections de Harris Interactive pour M6 donnent un taux de participation à 20h pour le premier tour des élections législatives à 69,7%.

17h20 - Ipsos estime que la participation finale atteindra 67,5%, soit une hausse de 20 points par rapport à 2022, ce qui en ferait le niveau le plus élevé depuis les élections législatives de 1997 (67,9%). Elabe de son côté voit la participation atteindre 69,5% à 20h, rapporte la chaîne BFM TV.

17h05 - Le taux de participation de 59,39% à 17h00 pour le premier tour des élections législatives est en hausse de près de 20 points par rapport à 2022. C'est le niveau le plus élevé depuis les législatives de 1986 et il est déjà supérieur aux scrutins de 2012, 2017 et 2022, selon Mathieu Gallard d'Ipsos France.

17h00 - Le taux de participation au premier tour des élections législatives en France métropolitaine s'établit à 59,39% à 17h, un chiffre en nette hausse par rapport à celui du précédent scrutin de 2022 (39,42%), selon les données du ministère de l'Intérieur.

12h50 - Le président Emmanuel Macron a voté à la mi-journée au Touquet (Pas-de-Calais).

12h15 - Le taux de participation au premier tour des élections législatives en France métropolitaine s'établit à 25,9% à midi, un chiffre en nette hausse par rapport à celui du précédent scrutin de 2022 (18,43%), selon les données du ministère de l'Intérieur.

12h00 - Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, a voté à Hénin-Beaumont(Pas-de-Calais). Le Premier ministre Gabriel Attal avait auparavant voté à Vanves (Hauts-de-Seine).

10h15 - Jordan Bardella, le président du RN et candidat au poste de Premier ministre en cas de large victoire de son parti, a voté à Garches (Hauts-de-Seine).

Manuel Bompard, le coordinateur national de La France insoumise (LFI), a voté à Marseille (Bouches-du-Rhône) et l'ancien Premier ministre Edouard Philippe (Horizons) a fait de même au Havre (Seine-Maritime).

8h30 - Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h00 en France métropolitaine et fermeront à 18h00 - jusqu'à 20h00 dans les grandes villes. Les Français de l'étranger sont appelés aux urnes après la clôture, jeudi, du vote par voie électronique qui a connu une participation record.

Les électeurs des territoires d'outre-mer et les Français résidant sur le continent américain ont voté samedi. (Rédigé par Benjamin Mallet et Claude Chendjou)