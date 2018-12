PARIS, 22 décembre (Reuters) - Le reflux de la mobilisation des "Gilets jaunes" amorcé la semaine dernière s'est confirmé ce samedi, avec environ 2.000 manifestants recensés dans la capitale en fin d'après-midi selon la préfecture de police de Paris, qui a fait état en début de soirée de 179 interpellations, dont celle d'Eric Drouet, l'une des figures du mouvement.

Selon un décompte transmis en fin de journée par le ministère de l'Intérieur, à 18h00 (17h00 GMT), les manifestations rassemblaient 38.600 "Gilets jaunes" à travers la France, dont 2.000 personnes à Paris. A titre de comparaison, les autorités avaient recensé 66.000 participants à l'échelle nationale à la même heure samedi dernier.

Les forces de l'ordre sont intervenues en fin d'après-midi sur l'avenue des Champs-Elysées pour disperser des centaines de manifestants qui avaient convergé vers cette artère touristique et commerçante. Quelques violents incidents ont été constatés mais les violences sont restées sans commune mesure avec les affrontements constatés lors des précédentes manifestations.

Quelques accrochages sont également survenus en marge de manifestations en province, et des blocages de péages ou au niveau des frontières ont été observés.

Le mouvement, qui a commencé mi-novembre sur fond de contestation de la hausse des prix des carburants, a vu depuis ses revendications s'élargir aux questions de pouvoir d'achat et de représentativité des citoyens.

Le Parlement a adopté vendredi une série de mesures en faveur du pouvoir d'achat décidées dans l'urgence par l'exécutif pour tenter de mettre fin à la crise.

Un dixième décès est survenu dans la nuit de vendredi à samedi en marge du mouvement, à proximité d'un rassemblement de "Gilets jaunes" près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales.

Voici les principaux événements de la journée:

20h30 - La préfecture de police de Paris a fait état d'un total de 179 interpellations dans la capitale, dont 36 ont débouché sur une garde à vue.

---

20h15 - Selon un bilan communiqué par la préfecture de Haute-Garonne, 18 personnes ont été interpellées en marge de la manifestation à TOULOUSE et trois blessés ont été recensés, dont un membre des forces de l'ordre.

---

19h45 - Le calme est revenu à BORDEAUX, où la manifestation qui a réuni 2.600 "Gilets jaunes" s'était tendue en fin d'après-midi.

Au total, les forces de l'ordre ont procédé à 15 interpellations qui ont donné lui à autant de gardes à vue, d'après la préfecture de la Gironde, qui a également fait état de dix blessés, dont six parmi les représentants des forces de l'ordre.

De nombreuses grenades lacrymogènes ont été utilisées pour repousser les casseurs qui s'étaient mêlés aux "Gilets jaunes" les plus virulents. Des distributeurs de billets des principales banques ont été saccagés, quelques barricades de poubelles ont été dressées et incendiées.

---

19h20 - Le dernier bilan actualisé communiqué par le ministère de l'Intérieur, portant sur le nombre de manifestants recensés à 18h00, fait état de 38.600 participants à cette mobilisation à travers la France, dont 2.000 personnes à Paris. A titre de comparaison, les autorités avaient recensé 66.000 participants à l'échelle nationale à la même heure samedi dernier, dont 4.000 à Paris.

---

19h15 - La préfecture de police de Paris a revu son bilan à 142 interpellations et 19 gardes à vue.

---

18h00 - Selon la préfecture de police de Paris, aucune dégradation n'est à déplorer sur les Champs-Elysées, où la situation est maîtrisée et où les forces de l'ordre procèdent à une dispersion de manifestation "classique".

C'est sur cette avenue touristique que la plupart des heurts et des dégâts s'étaient concentrés lors des manifestations des 1er et 8 décembre dernier.

---

17h40 - Les forces de l'ordre ont utilisé des canons à eau sur les Champs-Elysées, où des centaines de "Gilets jaunes" s'étaient rassemblés en fin d'après-midi, a constaté un photographe de Reuters sur place.

---

17h20 - La préfecture de police évoque un nombre de 2.000 manifestants à Paris et annonce que 109 personnes ont été interpellées, dont sept ont été placées en garde à vue.

----

17h00 - Des heurts ont éclaté en marge de la manifestation des "Gilets jaunes" à BORDEAUX, qui s'était jusque là déroulée dans le calme.

Alors que la majorité des manifestants s'étaient dispersés à l'approche de l'hôtel de ville, certains ont commencé à jeter des projectiles sur les forces de l'ordre déployées pour empêcher l'accès à la mairie. Un canon à eau et des grenades lacrymogènes ont été utilisés pour les disperser.

Selon la préfecture de Gironde, le cortège avait rassemblé 2.600 personnes dans l'après-midi.

---

16h30 - Des incidents ont éclaté à TOULOUSE, en marge d'une manifestation qui a rassemblé environ 2.000 personnes, selon la préfecture de Haute-Garonne, qui a évoqué des poubelles incendiées dans le centre-ville, des barricades érigées dans les rues, ainsi que des jets de projectiles et de produits chimiques.

Une personne a été légèrement blessée et onze personnes ont été interpellées en marge de la manifestation, pour dégradations, violences à l'encontre des forces de l'ordre, ou encore parce qu'ils étaient en possession de différentes armes "dont une hache", a-t-on précisé à la préfecture.

----

16h00 - Selon un bilan transmis par le ministère de l'Intérieur, 23.800 "Gilets jaunes" manifestaient à 14h00 à travers la France, dont moins de 1.000 personnes à Paris. Samedi dernier à la même heure, 33.500 participants avaient été recensés à l'échelle nationale, dont 2.200 dans la capitale.

---

15h30 - La préfecture de police de Paris fait état de 79 personnes interpellées dans la capitale, dont cinq placées en garde à vue et souligne que la situation reste calme, "sans aucune casse ni aucun blessé pour l'instant". Eric Drouet, l'un des initiateurs du mouvement, figure parmi les personnes interpellées et placées en garde à vue à Paris.

Selon la préfecture de police de Paris, ce chauffeur routier, figure des "Gilets jaunes", a été arrêté vers 14h30 rue Vignon, dans le IXe arrondissement, dans le quartier de la Madeleine. Contrairement aux informations communiquées précédemment par une source proche des forces de l'ordre, il n'a pas été interpellé parce qu'il était le chef de file d'une manifestation non autorisée mais pour refus d'obtempérer.

Il a été fouillé et une matraque a été retrouvée sur lui, a précisé la préfecture de police de Paris.

Les manifestants, qui ne semblent pas suivre d'itinéraire précis dans les rues de la capitale, sont répartis en plusieurs groupes et leur marche se déroule sans incident pour l'instant, dit-on également à la préfecture de police.

---

14h00 - Selon la préfecture de police de Paris, qui recense toujours 800 manifestants en Paris, 30 personnes ont été interpellées et trois d'entre elles ont été placées en garde à vue.

---

13h30 - Les forces de l'ordre sont intervenues au niveau du péage du Boulou (Pyrénées-Orientales) pour évacuer une centaine de "Gilets jaunes" qui avaient occupé pendant la matinée ce péage situé à une dizaine de kilomètres de la frontière espagnole.

---

12h00 - La préfecture de police de Paris évoque un total de 800 "Gilets jaunes" à Paris et précise que la situation reste calme pour l'instant. Samedi dernier, le ministère de l'Intérieur avait fait état de 4.000 manifestants dans la capitale à la même heure.

---

10h30 - Plusieurs dizaines de manifestants se sont regroupés non loin de la villa d'Emmanuel Macron AU TOUQUET (Pas-de-Calais) et ont été tenus à distance par le dispositif de sécurité. Selon des sources policières, un petit groupe a tenté de forcer la ligne des forces de l'ordre vers 12h00 et des gaz lacrymogènes ont été utilisés pour les repousser.

---

10h00 - Plusieurs centaines de "Gilets jaunes" se sont rassemblés devant le Sacré-Coeur, dans le quartier touristique de Montmartre, à Paris. Le cortège s'est rapidement déplacé pour gagner le quartier de la gare Saint-Lazare avant de se scinder en différents groupes. Cette manifestation répond à l'appel de l'un des initiateurs du mouvement, Eric Drouet, qui avait initialement appelé à manifester devant le château de Versailles (Yvelines).

---

Dans le VAUCLUSE, les forces de l'ordre sont intervenues en milieu de matinée pour rétablir la circulation et déloger une centaine de "Gilets jaunes" qui bloquaient les voies de l'autoroute A7 à hauteur de Courthézon.

---

08h40 - A STRASBOURG, Les forces de l'ordre sont intervenues pour libérer l'une des voies d'accès au pont de l'Europe, qui relie la France à l'Allemagne, mettant fin à près d'une heure et demie de blocages par une centaine de "Gilets jaunes".

Les manifestants avaient mis le feu à un barrage de palettes et de pneus. Un policier a été légèrement blessé par un jet de projectile et sept personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

---

06h00 - Dans le PAYS BASQUE, une centaine de gendarmes ont débloqué le péage frontalier avec l'Espagne de Biriatou (Pyrénées-Atlantiques), sur l'autoroute A63. Une cinquantaine de "Gilets jaunes" qui avaient manifesté dans la nuit de vendredi à samedi ont été dispersés sans que les forces de l'ordre n'aient recours à la force.

---

23h45 - Un automobiliste de 36 ans a perdu la vie PRÈS DE PERPIGNAN, dans les Pyrénées-Orientales, après avoir percuté l'arrière d'un poids lourd arrêté à un rond-point bloqué par des "Gilets jaunes". (Emmanuel Jarry, Christian Hartmann et Myriam Rivet, avec Reuters TV et les correspondants régionaux de Reuters, édité par Pierre Serisier)