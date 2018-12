PARIS, 22 décembre (Reuters) - Quelque 800 "Gilets jaunes" déambulaient dans les rues de Paris en ordre dispersé samedi en début d'après-midi, selon la préfecture de police de Paris, qui a annoncé que 30 personnes avaient été interpellées, dont trois placées en garde à vue.

Les manifestants, qui ne semblent pas suivre d'itinéraire précis dans les rues de la capitale, sont répartis en plusieurs groupes et leur marche se déroule sans incident pour l'instant, dit-on également à la préfecture de police.

Ce sixième samedi de rassemblement consécutif est marqué par une forte baisse de la mobilisation, qui s'était déjà essoufflée la semaine dernière.

Les bilans de la participation à 14h00 (13h00 GMT) dans la capitale communiqués par les autorités lors des précédents épisodes recensaient 2.000 manifestants samedi dernier et 10.000 le samedi 8 décembre.

Le mouvement, qui a commencé mi-novembre sur fond de contestation de la hausse des prix des carburants, a vu depuis ses revendications s'élargir aux questions de pouvoir d'achat et de représentativité des citoyens.

Le Parlement a adopté vendredi une série de mesures en faveur du pouvoir d'achat décidées dans l'urgence par l'exécutif pour tenter de mettre fin à la crise.

En province, un dixième décès est survenu dans la nuit de vendredi à samedi en marge du mouvement, à proximité d'un rassemblement de "Gilets jaunes" près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales.

Voici les principaux événements de la journée:

14h00 - Selon la préfecture de police de Paris, qui recense toujours 800 manifestants en Paris, 30 personnes ont été interpellées et trois d'entre elles ont été placées en garde à vue.

13h30 - Les forces de l'ordre sont intervenues au niveau du péage du Boulou (Pyrénées-Orientales) pour évacuer une centaine de "Gilets jaunes" qui avaient occupé pendant la matinée ce péage situé à une dizaine de kilomètres de la frontière espagnole.

12h00 - La préfecture de police de Paris évoque un total de 800 "Gilets jaunes" à Paris et précise que la situation reste calme pour l'instant. Samedi dernier, le ministère de l'Intérieur avait fait état de 4.000 manifestants dans la capitale à la même heure.

10h30 - Plusieurs dizaines de manifestants se sont regroupés non loin de la villa d'Emmanuel Macron au Touquet (Pas-de-Calais) et ont été tenus à distance par le dispositif de sécurité. Selon des sources policières, un petit groupe a tenté de forcer la ligne des forces de l'ordre vers 12h00 et des gaz lacrymogènes ont été utilisés pour les repousser.

10h00 - Plusieurs centaines de "Gilets jaunes" se sont rassemblés devant le Sacré-Coeur, dans le quartier touristique de Montmartre. Le cortège s'est rapidement déplacé pour gagner le quartier de la gare Saint-Lazare. Il se trouvait à la mi-journée près du jardin des Tuileries, dans le centre de Paris.

La marche, ponctuée de "Macron démission" s'est déroulée dans le calme.

Cette manifestation répond à l'appel de l'un des initiateurs du mouvement, Eric Drouet, qui avait initialement appelé à manifester devant le château de Versailles (Yvelines).

Dans le VAUCLUSE, les forces de l'ordre sont intervenues en milieu de matinée pour rétablir la circulation et déloger une centaine de "Gilets jaunes" qui bloquaient les voies de l'autoroute A7 à hauteur de Courthézon.

08h40 - A STRASBOURG, Les forces de l'ordre sont intervenues pour libérer l'une des voies d'accès au pont de l'Europe, qui relie la France à l'Allemagne, mettant fin à près d'une heure et demie de blocages par une centaine de "Gilets jaunes".

Les manifestants avaient mis le feu à un barrage de palettes et de pneus. Un policier a été légèrement blessé par un jet de projectile et sept personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

06h00 - Dans le PAYS BASQUE, une centaine de gendarmes ont débloqué le péage frontalier avec l'Espagne de Biriatou (Pyrénées-Atlantiques), sur l'autoroute A63. Une cinquantaine de "Gilets jaunes" qui avaient manifesté dans la nuit de vendredi à samedi ont été dispersés sans que les forces de l'ordre n'aient recours à la force.

23h45 - Un automobiliste de 36 ans a perdu la vie près de Perpignan, dans les PYRÉNÉES-ORIENTALES, après avoir percuté l'arrière d'un poids lourd arrêté à un rond-point bloqué par des "Gilets jaunes". (Myriam Rivet et Emmanuel Jarry, avec Reuters TV et les correspondants régionaux de Reuters, édité par Henri-Pierre André)