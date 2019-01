EN DIRECT-Le Parlement britannique rejette l'accord de Brexit

LONDRES, 15 janvier (Reuters) - La chambre des Communes du Parlement britannique a très largement rejeté mardi l'accord de Brexit négocié pendant de longs mois entre Londres et Bruxelles, infligeant à Theresa May une défaite attendue mais aux conséquences imprévisibles lors de ce vote présenté comme historique.

La Première ministre britannique a tenté jusqu'au bout de persuader les élus indécis de voter en faveur de son accord en soulignant que le rejet de son texte pourrait déboucher sur l'abandon du Brexit plutôt que sur une sortie de l'Union européenne sans accord.

20h39: L'accord de Brexit négocié par Theresa May avec Bruxelles est rejeté par la chambre des Communes par 432 voix contre et 202 voix pour.

La Première ministre doit désormais présenter d'ici lundi soir un "plan B" devant le Parlement.

20h25: Le vote sur l'accord de Brexit débute. L'amendement Baron sur la clause de sauvegarde irlandaise (backstop) a été rejeté quelques minutes plus tôt par 600 voix, seuls 24 députés votant en sa faveur. L'amendement visait à conférer au Royaume-Uni le droit de mettre fin unilatéralement à cette clause de sauvegarde.

20h00: Ouverture des procédures de vote de l'amendement du député conservateur John Baron sur la clause de sauvegarde irlandaise, principal point de crispation au Parlement. Le résultat du vote devrait être connu au bout d'une quinzaine de minutes.

Le "backstop" vise à éviter le rétablissement d'une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande si les négociations d'un nouvel accord commercial entre Londres et Bruxelles n'étaient pas terminées d'ici à la fin de la période de transition post-Brexit, en décembre 2020. Il ne peut pas y avoir d'accord avec l'Union européenne sans backstop, a redit Theresa May avant le vote.

Les trois autres amendements sélectionnés par le speaker (président) de la Chambre des communes, John Bercow, ont été retirés à la dernière minute sans être soumis au vote.

Avant cela, Theresa May avait appelé une dernière fois les élus à prendre leur décision en âme et conscience. "Voter contre cet accord, c'est voter pour plus d'incertitudes, de divisions et un risque réel de 'no deal'", a-t-elle conclu.

19h45: S'exprimant dans la foulée du chef du Labour, Theresa May déclare que le vote de ce mardi soir représente une décision historique qui déterminera l'avenir du Royaume-Uni pour des générations.

Elle met en demeure les députés de confirmer un accord qui honore le résultat du référendum du 23 juin 2016, et estime qu'un deuxième référendum ne ferait que créer des divisions. Les Britanniques, ajoute-t-elle, n'ont pas voté lors du référendum pour un Brexit sans accord.

Enfin, elle dit que la tenue de législatives anticipées ne changerait rien aux choix qui doivent être faits. De nouvelles élections, à ses yeux, signifieraient deux mois d'incertitude et de divisions en plus.

19h30: Le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, confirme à la chambre des Communes que le Labour votera contre l'accord de Brexit négocié par Theresa May.

Il se félicite qu'il n'y ait pas non plus de majorité en faveur d'une sortie de l'Union européenne sans accord ("no deal") et demande que "toutes les options soient sur la table" lors des prochains jours, y compris celle d'une réouverture des négociations avec l'Union européenne.

(Bureau de Londres Tangi Salaün, Eric Faye pour le service français)