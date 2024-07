PARIS, 7 juillet (Reuters) - Les Français sont appelés à voter ce dimanche pour le second tour des élections législatives, au terme duquel le Rassemblement national (RN) espère parvenir à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale malgré le "front républicain" mis en oeuvre par l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire (NFP) et le camp présidentiel Ensemble pour la République.

Les deux blocs opposés au RN ont procédé à de nombreux désistements de candidats arrivés en troisième position au second tour afin de ne pas favoriser l'extrême-droite.

Deux issues semblent se dessiner: une majorité absolue pour le RN qui porterait la formation d'extrême droite et son président Jordan Bardella au pouvoir ou une Assemblée nationale sans majorité et divisée en blocs, avec le risque d'un pays ingouvernable.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS:

8h30 - Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h00 en France métropolitaine et fermeront à 18h00 - jusqu'à 20h00 dans les grandes villes. Pour ce second tour, 501 circonscriptions sont concernées, dont 89 connaissent une "triangulaire" et deux une "quadrangulaire" après le désistement de plus de 200 candidats pour faire "barrage" au RN. Dimanche dernier, 76 députés ont été élus dès le premier tour. (Blandine Henault et Claude Chendjou)