EN DIRECT-USA/"Super Tuesday": Duel serré entre Biden et Sanders

(Actualisé avec projections Au Texas)

WASHINGTON, 3 mars (Reuters) - Le marathon des primaires du Parti démocrate se poursuivait mardi avec le crucial "Super Tuesday" au cours duquel doivent être élus environ 40% des délégués à travers 14 Etats américains, dont la Californie et le Texas, ainsi que les îles Samoa américaines et les démocrates de l'étranger.

Joe Biden, relancé par sa victoire samedi en Caroline du Sud et conforté par les ralliements d'anciens candidats dont Pete Buttigieg, est donné en tête dans plusieurs Etats du Sud, selon les projections des principales télévisions américaines réalisées à l'appui des sondages de sortie des urnes.

L'ancien vice-président de Barack Obama remporterait les primaires en Virginie, Caroline du Nord, Alabama, Oklahoma et dans le Tennessee.

Cependant l'actuel favori de la course à l'investiture, Bernie Sanders, est donné victorieux en Californie, dans le Vermont, Etat dont il est le sénateur, et le Colorado.

Ces scrutins en série marquent aussi l'entrée en lice de l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg. Le candidat milliardaire, qui avait décidé de faire l'impasse sur les quatre premières étapes du marathon, soumet pour la première fois son nom au suffrage des électeurs démocrates et indépendants.

Il s'agit d'une étape cruciale en de la convention de Milwaukee, mi-juillet, pendant laquelle sera investi l'adversaire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre prochain.

Outre la Californie, qui votait traditionnellement plus tard, et le Texas, la Virginie, le Massachusetts, le Tennessee, l'Alabama, l'Arkansas, l'Oklahoma, le Minnesota, le Vermont, le Colorado, l'Utah, la Caroline du Nord et le Maine vont rendre leur verdict.

Les principaux résultats et informations du "Super Tuesday"

05h40 - SANDERS DONNÉ DE PEU EN TÊTE DANS LE TEXAS

Bernie Sanders dispose d'une courte avance sur Joe Biden dans le Texas, rapporte l'institut Edison Research, des résultats partiels portant sur 53% des districts.

Le sénateur socialiste du Vermont obtiendrait 29% des délégués, contre 27% pour l'ancien vice-président.

05h30 - LES VOTES SE POURSUIVENT EN CALIFORNIE

Alors que les bureaux de vote fermaient à 04h00 GMT, des électeurs californiens qui attendaient pour accéder aux urnes étaient toujours autorisés à voter.

La campagne Sanders a demandé une extension de deux heures pour permettre aux électeurs de voter alors que de longues files d'attente ont été signalées.

05h12 - BIDEN OBTIENT AU MOINS 120 DÉLÉGUÉS, CONTRE 112 POUR SANDERS, SELON DES RÉSULTATS PARTIELS

Joe Biden compte au moins 120 délégués, selon des résultats partiels dans les 14 Etats qui votaient ce mardi. Bernie Sanders en obtient au moins 112, loin devant Michael Bloomberg (7 délégués), Elizabeth Warren (4) et Tulsi Gabbard (1).

05h00 - SANDERS DONNÉ EN TÊTE EN CALIFORNIE - PROJECTIONS

A la fermeture des bureaux de vote à 04h00 GMT, Bernie Sanders était donné en tête en Californie, Etat de l'Ouest qui compte 415 délégués, selon des sondages réalisés à la sortie des urnes par l'institut Edison Research et les projections de la chaîne Fox News.

04h31 - BIDEN OBTIENT AU MOINS 99 DÉLÉGUÉS, SELON DES RÉSULTATS PARTIELS

Joe Biden compte au moins 99 délégués, selon des résultats partiels dans dix Etats qui votaient ce mardi. Bernie Sanders en obtient au moins 49 , loin devant Michael Bloomberg (7 délégués), Elizabeth Warren (4) et Tulsi Gabbard (1).

04h21 - BIDEN DEVRAIT REMPORTER LA PRIMAIRE DANS LE MASSACHUSETTS

Joe Biden devrait s'imposer dans le Massachusetts, Etat dont Elizabeth Warren est la sénatrice, a rapporté Fox News, en se basant sur des projections réalisées avec les premiers résultats.

L'ancien vice-président était au coude-à-coude avec Bernie Sanders et Warren.

04h15 - SANDERS CRÉDITÉ DU MEILLEUR SCORE DANS L'UTAH

Selon la chaîne Fox News, Bernie Sanders va s'imposer dans l'Utah.

03h51 - BIDEN VICTORIEUX DANS L'ARKANSAS, SELON LES PROJECTIONS

L'agence AP donne Joe Biden en tête dans l'Arkansas.

03h47 - BIDEN DEVRAIT S'IMPOSER DANS LE MINNESOTA

L'ancien vice-président est donné victorieux dans le Minnesota, selon des projections rapportées par l'agence AP.

03h26 - BLOOMBERG VA FAIRE UN POINT MERCREDI SUR SA CAMPAGNE - NBC

Michael Bloomberg, dont le nom figurait pour la première fois sur les bulletins de vote pour ce "Super Tuesday", va faire un point mercredi sur sa candidature à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine, rapporte la chaîne NBC, sans davantage de précisions.

03h14 - BIDEN OBTIENT AU MOINS 74 DÉLÉGUÉS, SELON DES RÉSULTATS PARTIELS

Joe Biden compte au moins 74 délégués, selon des résultats partiels dans cinq Etats qui votaient ce mardi. Bernie Sanders en obtient au moins 33, loin devant Michael Bloomberg (4 délégués) et Elizabeth Warren (1 délégué).

03h13 - DES PROJECTIONS DE NBC DONNENT BIDEN VAINQUEUR DANS LE TENNESSEE

Selon des projections de la chaîne de télévision NBC, Joe Biden devrait l'emporter dans le Tennessee.

03h09 - JOE BIDEN REMPORTE LA PRIMAIRE EN VIRGINIE

Selon des résultats portant sur le totalité des bulletins, l'ancien vice-président a obtenu 53% des voix, devant Bernie Sanders, à 23%, et Elizabeth Warren (11%).

03h01 - BIDEN DEVANT DANS L'OKLAHOMA, SANDERS EN TÊTE DANS LE COLORADO - PROJECTIONS

Selon des projections de la chaîne de télévision Fox News, Joe Biden devrait l'emporter dans l'Oklahoma, tandis que Bernie Sanders serait devant dans le Colorado.

02h49 - DUEL SANDERS-BIDEN DANS LE TENNESSEE, SELON DES RÉSULTATS PARTIELS

Selon des résultats portant sur 16% des circonscriptions, un duel se dessine dans le Tennessee entre le socialiste Bernie Sanders et le centriste Joe Biden, talonnés par Michael Bloomberg, donné en troisième position.

02h30 - RÉSULTATS SERRÉS DANS LE MASSACHUSETTS ET LE MAINE

Des sondages réalisés à la sortie des urnes dans le Massachusetts montrent qu'Elizabeth Warren - sénatrice de l'Etat - Bernie Sanders et Joe Biden sont au coude-à-coude.

Dans le Maine, les résultats sont également serrés, avec un duel entre Joe Biden et Bernie Sanders.

02H00 - JOE BIDEN DEVANT DANS L'ALABAMA-SONDAGE SORTIE DES URNES

L'ex-colistier de Barack Obama est donné en tête dans cet Etat du Sud, où la minorité afro-américaine constitue la grande de l'électorat démocrate, avec au moins six délégués.

01h40 - BLOOMBERG DONNÉ EN TÊTE DANS LES ÎLES SAMOA AMÉRICAINES

L'ex-maire de New York est donné en tête dans les îles Samoa américaines, avec au moins quatre délégués.

01h30 - LES PROJECTIONS DONNENT BIDEN VICTORIEUX EN CAROLINE DU NORD

Les premiers sondages de sortie des urnes réalisés par l'institut Edison Research en Caroline du Nord indiquent que l'ancien vice-président Joe Biden y remportera la primaire, avec au moins 14 délégués.

01h01 - BIDEN DONNÉ VAINQUEUR EN VIRGINIE, SANDERS DONNÉ EN TÊTE DANS LE VERMONT - PROJECTIONS

L'institut Edison Research et des chaînes de télévision ont rapidement effectué des projections pour les deux Etats dont les bureaux de vote ont fermé en premiers.

D'après les premiers sondages de sortie des urnes qu'ils ont réalisés, Joe Biden remportera la primaire en Virginie avec au moins 16 délégués, tandis que Bernie Sanders finira en tête dans le Vermont, dont il est sénateur, avec au moins deux délégués. (Trevor Hunnicutt et John Whitesides; version française Arthur Connan et Jean Terzian)