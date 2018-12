ENCADRÉ -Principales déclarations d'Emmanuel Macron à l'issue du G20

PARIS, 1er décembre (Reuters) - Voici les principales déclarations d'Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse samedi, à l'occasion du sommet du G20 de Buenos Aires :

COMMERCE

"Ce G20 a permis des échanges intenses et a permis d'obtenir des résultats concrets.

"Sur le commerce, nous avons acté un agenda de réforme de cette organisation en fixant une échéance pour le prochain G20 en juin au Japon.

"Nous pensons que cette modernisation de l'OMC est en effet absolument indispensable et que le travail à l'OCDE pour moderniser l'OMC fait partie des prochaines étape indispensables pour améliorer notre multilatéralisme en la matière.

"Nous avons confirmé un attachement unanime à un système multilatéral fondé sur des règles, c'était un point important."

CLIMAT

"Notre ligne rouge était le soutien des 19 membres, c'est-à-dire le G20 hors États Unis, à l'accord de Paris. Nous l'avons, de même qu'un engagement à fixer des règles nouvelles lors de la COP 24.

"Sur le sujet du climat, nous avons eu des discussions intenses, aucun recul n'est advenu durant ce G20, ce qui était la crainte de beaucoup, nous avons réussi à remobiliser fortement les initiatives.

"Je souhaite vivement que tous les Européens puissent affirmer le rehaussement de leurs engagements durant la COP 24.

"Ce G20 est au rendez vous de nos attentes et nous avons pu obtenir les avancées souhaitées."

MOHAMED BEN SALMAN, prince héritier d'Arabie saoudite

"Je lui ai strictement dit ce sur quoi je souhaitais qu'il y ait une coordination européenne.

"Nous souhaitons tous avoir la clarté des faits sur l'affaire Khashoggi, nous avons besoin d'une enquête parfaitement crédible sur le plan international.

"Notre souhait c'est que le résultat des enquêtes (en Turquie et en Arabie saoudite) ait toute crédibilité sur le plan international et qu'il y ait des mécanismes de coopération et de transparence. Il en a pris acte et je n'ai pas eu sur ce sujet d'autres réponses. Je n'en attendais pas à court terme ou sur le vif.

"Sur le Yémen, "je lui ai réaffirmé notre volonté d'améliorer et de renforcer les actions humanitaires (...) Il en a pris acte mais nous attendons des résultats concrets."

MERCOSUR

"La France a ses priorités, elle a des filières sur lesquelles elle souhaite que ses intérêts soient pris en compte.

"Les derniers mois ont permis des avancées encore modestes mais il est clair que l'élection du président Bolsonaro change cette donne.

"La France ne soutiendra pas d'accord avec des puissances qui ne respectent pas l'accord de Paris."

PÉTROLE

"Ce dont nous avons besoin c'est de maintenir des prix raisonnablement bas et de réduire la volatilité.

"Nous avons réaffirmé une volonté qui est de maintenir les prix relativement bas et stables, nous avons un accord complet avec les États Unis sur ce point.

"Il est clair que d'autres pays aujourd'hui cherchent une coordination à la hausse mais j'espère que les échanges que nous avons eus en marge de ce G20 et la clarté des propos aura permis de passer des messages utiles. L'évolution de ces dernières semaines va en ce sens et est favorable."

DÉCISIONS AMÉRICAINES/DROITS DE DOUANE

"Nous avons eu l'occasion d'échanger hier soir avec le président Trump et la chancelière Merkel sur ce sujet. Notre souhait est que nous puissions trouver une issue favorable, il n'y a pas aujourd'hui de discrimination tarifaire qui crée des biais entre nos économies.

"Les déclarations du président Trump lui appartiennent et, instruit par l'expérience, je me garderai bien de dire qu'avec la chancelière Merkel nous l'avons convaincu. Notre souhait est que nous puissions clarifier les choses, aller vers une désescalade et vers une meilleure coopération internationale."

(Marine Pennetier, édité par Yves Clarisse)