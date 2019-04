ENERGIE-Halliburton voit du mieux en Amérique du Nord

22 avril (Reuters) - Halliburton a agréablement surpris les investisseurs lundi en prédisant la fin de la tendance baissière des prix qui a pénalisé le secteur des services pétroliers ces derniers trimestres.

"Nous pensons que le pire est passé en matière de détérioration des prix", a déclaré le directeur général du groupe américain, Jeff Miller, tout en reconnaissant que le trimestre écoulé n'avait pas été facile.

Moins pessimiste que son concurrent Schlumberger (voir ci-dessous), Halliburton a dit prévoir une progression modeste de la demande pour ses produits dans les prochains trimestres.

Le titre du groupe de Houston gagne plus de 4% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.

Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord, principal marché de Halliburton, a baissé de 7% à 3,3 milliards de dollars (2,9 milliards d'euros) au premier trimestre mais c'est davantage que le consensus IBES Refinitiv qui le donnait à 3,13 milliards.

A l'international, les ventes ont augmenté de 11%.

Le chiffre d'affaires total est ressorti stable à 5,74 milliards de dollars et le trimestre s'est soldé par un bénéfice net de 152 millions de dollars, soit 17 cents par action, contre 46 millions (5 cents/action) un an plus tôt. Hors exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 23 cents, un cent de plus que le consensus.

Principaux résultats trimestriels des autres entreprises du secteur :

* SCHLUMBERGER VOIT SON BÉNÉFICE RECULER AVEC L'AM. DU NORD

18 avril Schlumberger a annoncé jeudi une baisse, conforme aux attentes, de 19,8% de son bénéfice trimestriel, le groupe ayant pâti d'une faible demande pour ses services et équipements de la part de compagnies pétrolières américaines.

Le groupe a vu son bénéfice net revenir à 421 millions de dollars, soit 0,30 dollar par action, sur la période, contre 525 millions (0,38 dollar/action) il y a un an.

Schlumberger, dont le chiffre d'affaires a enregistré une infime hausse pour monter à 7,88 milliards d'euros, a réaffirmé son analyse selon laquelle les investissements des producteurs de pétrole actifs sur le sol nord-américain pourraient baisser de 10% cette année.

* SAIPEM CONFIRME SES OBJECTIFS APRÈS SON T1

18 avril - Saipem a confirmé jeudi s'attendre pour cette année à un chiffre d'affaires d'environ neuf milliards d'euros et à une marge brute ajustée supérieure à 10% après que le groupe de services pétroliers italien a enregistré une vise hausse de son excédent brut d'exploitation (EBE) ajusté au premier trimestre 2019.

Porté par un bond des nouvelles commandes, cet EBE (ou Ebitda) ajusté a augmenté de 28% sur les trois premiers mois de l'année, à 274 millions d'euros.

Saipem, contrôlé par Eni et l'établissement public CDP, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 12,6% sur la période, à 2,156 milliards contre un consensus Thomson Reuters de 2,06 milliards. (Service Entreprises)