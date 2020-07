ENERGISME: L'éditeur SaaS de la performance énergétique ENERGISME lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris. 0 06/07/2020 | 07:35 Envoyer par e-mail :

ENERGISME: L'éditeur SaaS de la performance énergétique ENERGISME lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris.



06-Juil-2020 / 07:30 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



L'éditeur SaaS de la performance énergétique ENERGISME lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris (R) Offre à Prix Ferme d'un montant d'environ 8 M? (4,65 euros par Action Offerte)

6,86 M? déjà sécurisés sous la forme d'engagements de souscription dont

1,44 M? par compensation de créances obligataires

Période de souscription : du 6 juillet au 16 juillet 2020 inclus pour l'Offre au public et pour le Placement Global

Début des négociations sur le marché Euronext Growth (R) : le 22 juillet 2020

Titres éligibles aux réductions d'impôt, FCPI, PEA « PME-ETI » [1] ENERGISME annonce aujourd'hui le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris(R) (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG). ENERGISME, éditeur SaaS de la performance énergétique

L'intelligence des données pour l'entreprise, les bâtiments .et la planète Urgence climatique, économies d'énergie, développement des énergies renouvelables, Green Data : l'énergie est aujourd'hui au c?ur de défis majeurs pour les entreprises et la planète. Face à ces défis, la collecte, le traitement et la valorisation de la donnée est devenu un enjeu prioritaire. Dans ce contexte, la vocation d'ENERGISME est d'accélérer la performance énergétique des entreprises et des bâtiments grâce à l'intelligence des données, avec à la clé des gains financiers, opérationnels et environnementaux importants mais surtout réellement mesurables. Une plateforme logicielle propriétaire et collaborative qui répond à toutes les problématiques de performance énergétique Créée en 2004 et reprise en 2015 par des spécialistes du secteur de l'énergie, la Société ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS qui répond aux problématiques de tous les acteurs de la performance énergétique : prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers. Pour les utilisateurs de la solution ENERGISME, les bénéfices sont multiples : collecte des données en temps réel, fiabilisation et curation des données, détection des anomalies et des gisements d'économies, optimisation des installations et des contrats d'approvisionnements, suivi et certification IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) des contrats de performance énergétique (CPE), valorisation des actions menées, etc. La plateforme ouvre ainsi l'accès en temps réel à un catalogue applicatif complet à haute valeur ajoutée et facilement déployable (cartographie dynamique, suivi et valorisation des actions, gestion des données, modélisation prédictive, optimisation tarifaire, etc.). La restitution des informations est assurée via une interface ergonomique, facilement configurable (aucun logiciel à installer) et totalement interopérable (pas de nouvelle création de silo de données). Grâce à ce portefeuille de fonctionnalités étendu, la solution lève toutes les contraintes en matière de collecte (hétérogénéité et massification des données, multiplicité des sources d'information, diversité des besoins et des usages, mobilisation couteuse d'experts data, etc.), de traitement et de valorisation des données (temps réel, silotage et cloisonnement des accès limitant les analyses et le partage d'informations). La solution ENERGISME s'impose ainsi comme une solution sans égale en maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée de la performance énergétique sans limite sur le nombre d'utilisateurs ou de sites déployés, d'énergies (électricité, gaz, eau, etc.), d'usages (chauffage, refroidissement, transformation, lignes de production, etc.) ou de sources de données collectées (compteurs, capteurs IoT, automates, GTB-GTC, ERP, CRM, fichiers plats, etc.). Une solution adossée à une infrastructure best in class , puissante et sécurisée

Un socle technologique fort et des investissements R&D déjà réalisés La force de la plateforme SaaS ENERGISME repose sur un socle technologique robuste avec

18,5 M? investis en R&D depuis 5 ans et une équipe d'ingénieurs (85% des 102 collaborateurs à fin mai 2020) aux expertises de pointe (Data engineer, DevOps, Data scientist, IoT engineer, etc.). Ces éléments importants de différentiation sur le marché sont renforcés par plus de 100 partenaires technologiques dont des très grands tels que Microsoft Azure. Tous ces atouts permettent à ENERGISME de bénéficier d'une infrastructure best in class, puissante, sécurisée et collaborative couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des données d'énergie. Un modèle d'abonnements SaaS résilient et à forte visibilité

Déjà plus de 100 clients de premier rang avec un fort potentiel de développement des revenus Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme, 114 clients grands comptes, références sur leur marché, ont déjà adopté la solution ENERGISME. Ce parc clients offre aujourd'hui, à lui tout seul, un fort potentiel de développement des revenus. Au-delà de la récurrence, bénéfice décisif du SaaS (contrats initiaux de 3 à 5 ans, abonnements, fidélisation élevée), le modèle ENERGISME repose sur plusieurs leviers de croissance importants : le roll out (extension des points de mesures, du nombre de sites, d'utilisateurs, de sources de données, etc.) et l'upsell (développement et commercialisation de fonctionnalités spécifiques) sur la base clients installée. Par ailleurs, ENERGISME entend ouvrir sa plateforme aux partenaires de ses propres clients afin de développer une économie circulaire de la connaissance (Knowledge-Sharing Management) pour intégrer les algorithmes d'intelligence artificielle des sociétés d'IA partenaires par exemple. Une conquête commerciale démultipliée grâce une stratégie de vente indirecte portée par des partenaires de premier rang Au-delà du développement de la base de clients installée, ENERGISME est prêt à accélérer sa dynamique commerciale. Sur ce terrain, la Société s'appuie déjà sur un réseau de partenaires de commercialisation proposant la solution ENERGISME en marque blanche (ESN, opérateurs IoT, bureaux d'étude, intégrateurs et VAR, etc.) permettant de limiter les coûts d'acquisition clients et de démultiplier la conquête commerciale. Au premier semestre 2020, ce sont plus de 300 commerciaux qui ont déjà été formés chez ces partenaires et qui viendront soutenir la croissance au cours des prochains mois. Une solide visibilité sur la croissance future

Une progression attendue du chiffre d'affaires supérieure à 160% en 2020 Sur l'exercice 2019, le chiffre d'affaires d'ENERGISME s'est établi à 1,5 M?, en croissance de +58% par rapport à 2018. Le résultat net est négatif à hauteur de 6,7 M? en 2019. Grâce à la forte visibilité inerrante à la force du modèle SaaS, ENERGISME peut d'ores et déjà anticiper une accélération de la croissance en 2020, avec un chiffre d'affaires attendu à plus de

4 M?, représentant ainsi une hausse de plus de +160%. Une démarche volontaire en matière de responsabilité sociale et environnementale ENERGISME a engagé une démarche volontaire en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE). Cet engagement s'est en particulier illustré en mai 2020 par l'obtention d'une note de 60/100 attribuée par l'agence d'analyse extra-financière EthiFinance correspondant à un niveau de performance extra financière « avancé ». Avec cette notation, ENERGISME devance de plus de 34 points la moyenne des entreprises de son secteur. Placement sur Euronext Growth Paris (R) pour accompagner la stratégie offensive de prise de parts de marché, avec déjà 6,86 M? d'engagements de souscription A l'ouverture du placement, ENERGISME bénéficie déjà de 6,86 M? d'engagements de souscription signifiés par 9 investisseurs institutionnels, dont 1,44 M? par compensation avec des créances (Obligations Convertibles émises le 29 juin 2020). Ces engagements représentent plus de 85% du montant brut de l'offre. Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des Actions Nouvelles (8 M? sur la base du Prix de l'Offre) permettra à ENERGISME de poursuivre les objectifs suivants : Financer la croissance (BFR), 25% des fonds levés ;

Accroître la force commerciale, notamment pour le développement à l'international, 75% des fonds levés. Bien qu'à ce jour aucune cible n'ait été identifiée, la Société effectue une veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d'acquisition se faisait jour, de réallouer l'utilisation d'une partie des fonds présentée ci-dessus en réduisant le montant alloué à l'accroissement de la force commerciale. Thierry Chambon, Directeur Général d'ENERGISME déclare : « C'est aujourd'hui que les positions se gagnent sur notre marché en France et à l'international. Nous avons déjà conquis plus d'une centaine d'entreprises grâce à notre solution technologique sans égale sur le marché. Tous les indicateurs sont au vert pour accélérer. La performance énergétique est aujourd'hui au c?ur des préoccupations des entreprises, portée par des tendances structurelles encore renforcées par la crise sanitaire actuelle : sensibilité accrue aux problématiques environnementales, réglementation de plus en plus exigeante, impératif de réduction des coûts et de renforcement des performances opérationnelles, etc. Au-delà des revenus additionnels attendus sur notre base de clients, notre réseau de vente indirecte désormais en place nous assure un potentiel de développement considérable et, grâce à notre modèle d'abonnements SaaS, nous disposons d'une solide visibilité sur notre croissance future. Nous sommes ainsi en ordre de marche pour changer de dimension et proposer un socle numérique pour l'écosystème de la transition énergétique. Notre projet d'Introduction en Bourse s'inscrit pleinement dans cette ambition. » Retrouvez toute l'information relative au projet d'introduction en Bourse

de ENERGISME sur : https://investir.energisme.fr Eligibilité de l'offre au dispositif PEA « PME-ETI » et qualification BPI Entreprise innovante ENERGISME annonce respecter les critères d'éligibilité au dispositif PEA « PME-ETI ». En conséquence, les actions ENERGISME peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique*. ENERGISME est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante*. *Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles.

Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier. A propos d'ENERGISME Créée en 2004 et reprise en 2015 par des spécialistes du secteur de l'énergie, ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers) grâce à l'intelligence des données, avec à la clé des gains financiers, opérationnels et environnementaux importants et mesurables. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme et capitalisant sur 18,5 M? d'investissements, ENERGISME compte déjà 114 clients grands comptes. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en marque blanche. Partenaires de l'opération Chef de file-PSI et

Teneur de livre Conseil et

Listing Sponsor Communication financière Contacts ENERGISME Thierry Chambon investisseurs@energisme.com Tel. +33 (1) 81 89 33 90 Relations presse Jennifer Julia jjullia@actifin.fr Tel. +33(1) 56 88 11 19 Relations investisseurs Victoire Demeestère vdemeestere@actifin.fr Tel. +33 (1) 83 62 80 44 MODALITES DE L'OPERATION CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPERATION Société anonyme à conseil d'administration, au capital de 431 649 euros divisé en 4 316 490 actions de 0,10 ? de nominal chacune. CARACTERISTIQUES DE L'ACTION Libellé : ENERGISME Code mnémonique : ALNRG Code ISIN : FR0013399359 Marché de Cotation : Euronext Growth Paris ICB Classification : 10101015 - Software LEI : 9695004RP20YYZYY7E41 Eligibilité au dispositif PEA « PME-ETI » et qualification BPI Entreprise innovante* *Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier. STRUCTURE DE L'OFFRE La diffusion des Actions Offertes sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant : une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ferme » ou l'« OPF »), étant précisé que : 1. les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 250 actions) ; 2. les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ; un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l'exception notamment des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada et du Japon) (le « Placement Global »). PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS OFFERTES 4,65 euros par Action Offerte (le « Prix de l'offre »), dont 0,10 euro de valeur nominale et 4,55 euros de prime d'émission. MODALITES DE L'OFFRE Un nombre maximum de 1 720 430 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public (les « Actions Nouvelles »). MONTANT BRUT DE L'OPERATION A titre indicatif, un montant d'environ 8 M? (sur la base du Prix de l'Offre, soit 4,65 euros). ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION REÇUS L'ensemble des engagements de souscription représentent 6,86 M? soit 85,75% de l'Offre d'Actions Nouvelles sur la base du Prix de l'Offre. INOCAP GESTION s'est engagé à placer un ordre de souscription dans le cadre de l'émission pour un montant total de 1,44 M? par compensation avec des créances (Obligations Convertibles émises en juin 2020) ayant vocation à être servi intégralement. GREENSTOCK et 7 autres investisseurs institutionnels ont fait part de leur intention de souscrire dans le cadre de l'émission pour un montant total de 5,42 M? en numéraire ayant vocation à être servi intégralement si la demande le permet, étant précisé qu'ils pourraient néanmoins être réduits dans le respect des principes d'allocation usuels. ENGAGEMENTS D'ABSTENTION DE LA SOCIÉTÉ ET

ENGAGEMENTS DE CONSERVATION DES ACTIONNAIRES Engagement d'abstention de la Société : 180 jours, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d'Information. Engagements de conservation des managers : Thierry CHAMBON, Directeur Général, Pierre VIDAL, Directeur Général Adjoint, et Alexis TRAN, Directeur Innovation et Technique, détenant, directement et indirectement, à la date du présent Document d'Information respectivement 6,09%, 7,00% et 3,96% des titres de la Société, ont souscrit, sous réserve de certaines exceptions, le 2 juillet 2020 un engagement de conservation : d'une période de 360 jours calendaires à compter de la date du règlement-livraison de l'Offre portant sur 100% de leurs actions à la date de signature de leur engagement ;

d'une période de 540 jours calendaires à compter de la date du règlement-livraison de l'Offre portant sur 80% de leurs actions à la date de signature de leur engagement. CALENDRIER INDICATIF DE L'OFFRE 03/07/2020 Conseil d'Administration décidant des modalités de l'opération 03/07/2020 Conseil d'Euronext validant le projet d'admission sur Euronext Growth 06/07/2020 Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre Lancement du site internet « bourse » de la Société : https://investir.energisme.fr Avis d'Euronext Paris relatif à l'ouverture de l'OPF et mise en ligne du Document d'Information Ouverture de l'OPF et du Placement Global 16/07/2020 Clôture de l'OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet - Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris) 17/07/2020 Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d'Actions Nouvelles et le résultat de l'Offre Avis d'Euronext Paris relatif au résultat de l'Offre 21/07/2020 Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global 22/07/2020 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth RAISONS DE L'OFFRE Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des Actions Nouvelles (8 millions d'euros sur la base du Prix de l'Offre) permettra de financer la croissance (BFR) (25% des fonds levés) et accroître la force commerciale, notamment pour le développement à l'international (75% des fonds levés). Bien qu'à ce jour aucune cible n'ait été identifiée, la Société effectue une veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d'acquisition se faisait jour, de réallouer l'utilisation d'une partie des fonds présentée ci-dessus en réduisant le montant alloué à l'accroissement de la force commerciale. MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D'INFORMATION Des exemplaires du Document d'Information enregistré par Euronext en date du 3 juillet 2020 sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de ENERGISME (88 Avenue du General Leclerc - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT), ainsi qu'en version électronique sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (https://investir.energisme.fr). FACTEURS DE RISQUES Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à se reporter aux chapitres 3 « facteurs de risques » et 20 « facteurs de risques liés à l'Offre » figurant dans le Document d'Information. AVERTISSEMENT Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; elle ne peut donc pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels. RESUME DU DOCUMENT D'INFORMATION Avertissement Avertissement Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Document d'Information. Toute décision d'investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen exhaustif du Document d'Information par l'investisseur. Emetteur Dénomination sociale et nom commercial SA ENERGISME Siège social / Forme juridique / Législation / Pays d'origine 88 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Société Anonyme France Nature des opérations et Principales activités Energisme développe une nouvelle génération de plateforme logicielle, évolutive et interopérable, agile et modulaire, robuste et scalable, fonctionnelle et personnalisable, permettant de répondre aux besoins décisionnels et opérationnels des différents acteurs impliqués tout au long de la chaine de maîtrise de l'énergie. La société Energisme a développé une plate-forme SaaS, dénommée N'Gage, permettant aux acteurs des secteurs industriels, tertiaires et publics de maîtriser et piloter leur consommation d'énergie. En mettant à profit les nouvelles technologies (IoT, Blockchain.), cette plateforme permet de collecter et d'agréger tous types de données, multi-énergies et multi-fluides, provenant de sources hétérogènes, puis de les consolider et les restituer via des rapports et tableaux de bord personnalisables. La conception de la plateforme sur un modèle ouvert et scalable offre une grande flexibilité aux acteurs ayant des besoins spécifiques. La solution Energisme s'applique à l'ensemble des métiers des clients et permet, à titre d'exemple, de vérifier les factures (Direction Financière) ou encore de développer de nouvelles offres (Direction Innovation). Axes de développement de la Société La Société concentre sa croissance autour d'un constant développement de sa solution (mise à jour et accroissement), une consolidation de ses revenus en étoffant son offre produit (base de clientèle existante ainsi que de nouveau contrats) et la conquête de marchés étrangers. Description de l'Emetteur A la date du présent Document d'Information, Energisme dispose d'une filiale et d'un bureau de représentation : Energisme Société anonyme au capital de 425 353 euros 100% Energisme Espana Société à responsabilité limitée de droit espagnol au capital de 3 000 euros Energisme Bureau United-Kingdom Actionnariat Le tableau ci-après présente la répartition du capital et des droits de vote de la Société : A la date du Document d'Information Situation en capital Situation en droits de vote théoriques et exerçables Actionnaires Nombre

de titres % de

détention Nombre de

droits de vote % de droits

de vote Monsieur Thierry CHAMBON et famille* 262 780 6,09% 496 080 6,89% Monsieur Alexis TRAN et famille** 170 840 3,96% 336 380 4,67% Monsieur Pierre VIDAL*** 302 040 7,00% 604 080 8,38% Monsieur Ingmar WILHELM **** 510 120 11,82% 983 510 13,65% Monsieur Wissam ANASTAS 488 860 11,33% 942 050 13,08% Monsieur Ramez NASSER 510 120 11,82% 983 510 13,65% Monsieur Thierry BRAINE-BONNAIRE 6 700 0,16% 11 900 0,17% Sous-total Mandataires sociaux/salariés 2 251 460 52,16% 4 357 510 60,48% Autres actionnaires personnes physiques ou morales***** 2 065 030 47,84% 2 847 100 39,52% Actions autodétenues 0 0,00% 0 0,00% TOTAL 4 316 490 100,00% 7 204 610 100,00% * Thierry Chambon et famille directement et indirectement au travers de sa holding Chambon Investissements ** Alexis Tran et famille directement et indirectement au travers de sa holding SMART KAPITAL *** Pierre Vidal directement et indirectement au travers de ses holdings PV INVEST et TYP INVEST **** Ingmar Wilhelm directement et indirectement au travers de sa holding E-Horizons ***** pour un total de 52 actionnaires Informations financières sélectionnées Informations sur les comptes sociaux au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2018 Données sociales normes françaises

(en K?) 31 décembre 2019 (12 mois) 31 décembre 2018 (12 mois) Chiffre d'affaires 1 494,6 957,4 EBITDA(1) (6 276,5) (4 502,8) % du CA HT -419,9% -470,3% Résultat d'exploitation (7 090,7) (4 882,5) % du CA HT -474,4% -510,0% Résultat net (6 744,8) (4 539,6) Actif immobilisé 7 212,5 5 506,4 Capitaux propres 1 207,6 3 670,7 Emprunt et dettes financières 1 384,0 1 473,9 Trésorerie 77,5 1 346,6 Trésorerie nette (2) (1 306,9) (127,6) Gearing (%) (3) -114,6% 40,2% (1) L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) est un indicateur alternatif de performance réconciliable avec les données issues des comptes. Il traduit la performance de l'activité de la Société et correspond au résultat d'exploitation auquel s'ajoutent les dotations aux amortissements et provisions d'exploitation (nettes des reprises). (2) La trésorerie nette correspond à la trésorerie brute à laquelle se soustraient les dettes financières (3) Le Gearing est le Rapport entre les emprunts, dettes financières et les capitaux propres. Situation des Capitaux Propres et des dettes financières En milliers d'euros (données sociales) Total des dettes financières courantes au 31/05/2020 1 740,3 - Faisant l'objet de garanties 1 500,0 - Faisant l'objet de nantissements - Sans garanties ni nantissements 240,3 Total des dettes financières non courantes (hors partie courante des dettes long terme) au 31/05/2020 1 294,9 - Faisant l'objet de garanties* 0,0 - Faisant l'objet de nantissements - Sans garanties ni nantissements 1 294,9 Capitaux Propres au 31/05/2020 (hors résultat de la période) 1 045,2 - Capital Social 425,4 - Réserves 11,0 - Primes d'émission 608,8 - Report à nouveau 0,0 Situation de l'endettement au 31/05/2020 En milliers d'euros (données sociales) A. Trésorerie 653,4 B. Instruments équivalents 0,4 C. Titres de placement D. Liquidités (A+B+C) 653,8 E. Créances financières à court terme F. Dettes bancaires à court terme 4,5 G. Parts à moins d'un an des dettes à moyen et long terme 1 735,8 H. Autres dettes financières à court terme I. Dettes financières à court terme (F+G+H) 1 740,3 J. Endettement financier net à court terme (I-E-D) 1 086,5 K. Emprunts bancaires à plus d'un an 1 294,9 L. Obligations émises 0,0 M. Autres emprunts à plus d'un an 0,0 N. Endettement financier net à moyen et long terme (K+L+M) 1 294,9 O. Endettement financier net (J+N) 2 381,4 Entre le 31 mai 2020 et la date du présent Document d'Information, les capitaux propres et l'endettement de la Société ont fait l'objet des modifications suivantes : La Société a émis un emprunt obligataire convertible à hauteur de 1,44M?. Cet emprunt obligatoire convertible sera compensé dans le cadre de l'augmentation de capital objet du présent Document d'Information.

Augmentation de capital par compensation de créances à hauteur de 460K? à travers l'émission de 6 296 actions au prix unitaire de 73 ? par Action. Informations pro forma Sans objet. Prévision de bénéfice Sans objet. Valeurs mobilières Nature, catégorie et numéro d'identification des actions offertes et/ou inscrites aux négociations L'offre de titres de la Société objet du présent document (l'« Offre ») porte sur un nombre maximum de 1 720 430 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public (les « Actions Nouvelles »). Les actions dont l'inscription aux négociations sur le marché Euronext Growth est demandée sont les suivantes : l'ensemble des actions ordinaires composant le capital social, soit 4 316 490 actions de 0,10 euro chacune de valeur nominale, intégralement souscrites et entièrement libérées et de même catégorie (les « Actions Existantes »), et

un maximum de 1 720 430 actions à émettre dans le cadre de l'Offre. A la date de l'inscription aux négociations, les titres de la Société seront des actions ordinaires de la Société, toutes de même catégorie. Libellé pour les actions : ENERGISME Code ISIN : FR0013399359 Mnémonique : ALNRG ICB Classification : 10101015 - Software Lieu de cotation : Euronext Growth LEI : 9695004RP20YYZYY7E41 Devise d'émission Euro Nombre d'actions émises / Valeurs nominale des actions Dans le cadre de l'Offre, la Société émettra : un nombre maximum de 1 720 430 Actions Nouvelles. Valeur nominale par action : 0,10 ? Droits attachés aux actions En l'état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux droits attachés aux actions de la Société sont les suivants : droit à dividendes ;

droit de vote ;

droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie ;

droit de participation aux bénéfices de la Société et à tout excédent en cas de liquidation. Restriction imposée à la libre négociabilité des actions Aucune clause statutaire ne restreint la libre négociation des actions composant le capital de la Société. Existence d'une demande d'admission à la négociation L'inscription de l'ensemble des actions de la Société est demandée sur le marché Euronext Growth, un Système Multilatéral de Négociation Organisé (SMNO) par Euronext Paris S.A. Les conditions de négociation de l'ensemble des actions seront fixées dans un avis d'Euronext diffusé le 6/07/2020 selon le calendrier indicatif. La première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth devrait avoir lieu le 17/07/2020. Les négociations devraient débuter au cours de la séance de bourse du 22/07/2020. Politique de dividendes La Société n'a pas versé de dividende sur les 5 derniers exercices. En fonction de ses résultats futurs et de ses besoins de financement, la Société pourra décider de procéder au versement d'un dividende, sous réserve de l'autorisation de l'assemblée générale, avec un objectif maximum de distribution de 30% de son résultat net. Cette politique de versement de dividendes, que la Société entend conduire, ne saurait toutefois constituer un engagement formel de la Société. Risques Principaux risques propres à l'émetteur ou à son secteur d'activité Un investissement dans les titres de la Société Energisme comprend de nombreux risques et incertitudes liés aux activités de la Société pouvant résulter en une perte partielle ou totale de leur investissement pour les investisseurs, notamment : Risques financiers : Risques de liquidité : Energisme estime être exposée au risque de liquidité compte tenu de sa structure financière générale, c'est-à-dire le risque de ne pas pouvoir faire face à ses besoins monétaires grâce à ses ressources financières. Risques liés à des besoins de financement complémentaires Selon l'instrument de financement choisi, la Société pourrait subir des coûts importants qui réduiraient ses options de financement futures ou encore les tiers pourraient se voir lésés (dilution des actionnaires, absence de dividendes.). Si la Société venait à manquer de sources de financement, les objectifs de croissance de la Société pourraient être revus à la baisse. Risques liés aux activités de la Société : Risques liés aux clients de la Société Le premier client représente 38,30% du chiffre d'affaires de la Société sur la période 1er janvier - 31 mai 2020. Risques liés à l'offre SaaS de la Société La Société est par conséquent responsable des solutions fournies, notamment vis-à-vis de ses clients, en particulier pour ce qui concerne la continuité d'accès au service en ligne et la confidentialité des données hébergées. Tout en fournissant d'importants efforts afin de fournir le meilleur service à ses clients, la Société ne peut garantir de parvenir à ses objectifs. Risques liés à la sécurité des installations et des systèmes internes Les installations de R&D de la Société étant totalement informatisées, elles sont exposées à de potentiels cyberattaques, virus et disfonctionnement de la solution technologique malgré la mise en place de dispositifs de sécurité. Risques liés à la rapidité des évolutions technologiques et des besoins des clients de la Société Dans le domaine des nouvelles technologies, le succès commercial dépend de nombreux facteurs, dont la capacité d'innovation. Il n'existe aucune garantie que la Société réussisse à mettre à disposition de ses clients de nouvelles fonctionnalités ou fonctionnalités améliorées ou même que celles-ci puissent dégager du chiffre d'affaires. Risques liés à l'organisation de la Société et des collaborateurs clés Risques liés à la gestion de la croissance L'essor des solutions proposées par la Société doit être accompagné d'une bonne gestion des infrastructures et moyens humains au risque d'entraver les performances financières futures. Risques liés au développement de la taille des affaires de la Société Toute insuffisance ou inadéquation des ressources disponibles pour mener à bien des projets de tailles de plus en plus importantes pourrait avoir un impact défavorable sur la rentabilité d'Energisme. Risques liés au management et aux hommes-clés Le succès d'Energisme repose sur sa capacité à attirer, retenir et motiver un personnel qualifié. La concurrence pour de tels salariés est intense et si Energisme venait à perdre des membres de son personnel, ses activités et son résultat opérationnel pourraient en être affectés négativement. Risques réglementaires : La Société souhaitant conquérir des marchés internationaux, elle sera confrontée à plusieurs nouvelles réglementations. Le non-respect de ces réglementations pourrait impacter négativement ses activités. Principaux risques propres aux actions nouvelles Les principaux facteurs de risques liés aux actions (existantes et nouvelles) de la Société figurent ci-après : - les actions de la Société n'ont jamais été négociées sur un marché organisé et sont soumises aux fluctuations de marché. En outre, un marché liquide pourrait ne pas se développer ou perdurer ; - le cours des actions de la Société est susceptible d'être affecté par une volatilité importante ; - la cession d'un nombre important d'actions de la Société pourrait avoir un impact significatif sur le cours de bourse des actions de la Société ; si les souscriptions reçues n'atteignaient pas trois-quarts (75%) de l'augmentation de capital, l'Offre serait annulée et les ordres de souscription deviendraient caducs. Il est précisé que l'Offre ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L.225-145 du Code de commerce. De tels événements pourraient avoir un effet défavorable significatif sur le prix de marché des actions de la Société. Offre Montant total du produit de l'émission et estimation des dépenses totales liées à l'émission Produit brut de l'Offre A titre indicatif, un montant d'environ 7 999 999,50? (sur la base du Prix de l'Offre, soit 4,65 euros par action). A titre indicatif, un montant d'environ 6 000 001,95?, en cas de réduction du montant de l'émission à 75% du montant de l'émission initialement prévue (sur la base du Prix de l'Offre, soit 4,65 euros par Action). En cas d'insuffisance de la demande, l'augmentation de capital envisagée dans le cadre de l'Offre pourrait être limitée aux souscriptions reçues dès lors que celles-ci atteindraient 75 % du montant de l'émission initialement prévue. Ainsi, si les trois-quarts (75 %) de l'augmentation de capital n'étaient pas réalisés, l'Offre serait annulée et les ordres seraient caducs. Produit net de l'Offre A titre indicatif, un montant d'environ 7,35M? (sur la base du Prix de l'Offre, soit 4,65 euros). A titre indicatif, un montant d'environ 5,47M?, en cas de réduction du montant de l'émission à 75 % du montant de l'émission initialement prévue (sur la base du Prix de l'Offre, soit 4,65 euros). Les dépenses liées à l'Offre à la charge de la Société sont estimées à environ 645K?. Raisons de l'offre et utilisation prévue du produit de celle-ci Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des Actions Nouvelles (7,35 millions d'euros sur la base du Prix de l'Offre) permettra à la Société de poursuivre les objectifs suivants : Financer la croissance (BFR) ;

Accroître la force commerciale, notamment pour le développement à l'international. Pour atteindre ces objectifs, Energisme envisage d'allouer le produit de l'augmentation de capital issue de l'Offre de la manière suivante : Utilisation envisagée (en pourcentage) Fonds levés 75% 100% BFR 25% 25% Force commerciale 75% 75% TOTAL 100% 100% Bien qu'à ce jour aucune cible n'ait été identifiée, la Société effectue une veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d'acquisition se faisait jour, de réallouer l'utilisation d'une partie des fonds présentée ci-dessus en réduisant le montant alloué à l'accroissement de la force commerciale. Modalités et conditions de l'Offre Nature et nombre des titres dont l'inscription est demandée et des titres offerts Les titres de la Société dont l'inscription sur le marché Euronext Growth est demandée sont : - l'ensemble des actions ordinaires composant le capital social, soit 4 316 490 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune intégralement souscrites et entièrement libérées et de même catégorie (les « Actions Existantes »), - un maximum de 1 720 430 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public. Les Actions Offertes sont des actions ordinaires de la Société, toutes de même catégorie. Elles seront assimilables, dès leur émission, aux Actions Existantes. Elles porteront jouissance courante. Prix de souscription des Actions Nouvelles 4,65 euros par Action Offertes (0,10 euro de valeur nominale et 4,55 euros de prime d'émission), à libérer intégralement en numéraire au moment de la souscription. Clause d'Extension Néant. Option de Surallocation Néant. Structure de l'Offre La diffusion des Actions Offertes sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant : - une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ferme » ou l'« OPF »), étant précisé que : 1. les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 250 actions) ; 2. les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ; - un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l'exception notamment des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada et du Japon) (le « Placement Global »). Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPF le permet, le nombre d'Actions Offertes allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPF sera au moins égal à 10 % du nombre total d'actions offertes. Révocation des ordres Les ordres de souscription passés par les particuliers et reçus par Internet dans le cadre de l'OPF seront révocables, par Internet, jusqu'à la clôture de l'OPF (le 16/07/2020 à 20h (heure de Paris)). Il appartient aux particuliers de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier si les ordres transmis par d'autres canaux sont révocables et dans quelles conditions ou bien si les ordres transmis par Internet peuvent être révoqués autrement que par Internet. Date de jouissance Jouissance courante. Garantie Néant Calendrier indicatif 3/07/2020 Conseil d'Administration décidant des modalités de l'opération 3/07/2020 Conseil d'Euronext validant le projet d'admission sur Euronext Growth 6/07/2020 Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre Lancement du site internet « bourse » de la Société : https://investir.energisme.fr Avis d'Euronext Paris relatif à l'ouverture de l'OPF et mise en ligne du Document d'Information Ouverture de l'OPF et du Placement Global 16/07/2020 Clôture de l'OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris) 17/07/2020 Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d'Actions Nouvelles et le résultat de l'Offre Avis d'Euronext Paris relatif au résultat de l'Offre 21/07/2020 Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global 22/07/2020 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Modalités de souscription Les personnes désirant participer à l'??F devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 16/07/2020 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet. Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus exclusivement par le Teneur de Livre au plus tard le 16/07/2020 à 17 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée. Chef de file-PSI et Teneur de Livre Mainfirst 80, Avenue de la Grande-Armée, 75017 Paris Conseil - Listing Sponsor Euroland Corporate 17, Avenue George V 75008 Paris Service financier et dépositaire CACEIS CORPORATE TRUST 14, rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux Engagements de souscriptions reçus GREENSTOCK s'est engagé à placer un ordre de souscription dans le cadre de l'émission pour un montant total de 0,6M? en numéraire ayant vocation à être servi intégralement si la demande le permet, étant précisé qu'il pourrait néanmoins être réduit dans le respect des principes d'allocation usuels. INOCAP GESTION s'est engagé à placer un ordre de souscription dans le cadre de l'émission pour un montant total de 1,44M? par compensation avec des créances (Obligations Convertibles émises en juin 2020) ayant vocation à être servi intégralement. 7 autres investisseurs institutionnels ont fait part de leur intention de souscrire dans le cadre de l'émission pour un montant total de 4,82M? en numéraire ayant vocation à être servi intégralement si la demande le permet, étant précisé qu'ils pourraient néanmoins être réduits dans le respect des principes d'allocation usuels. L'ensemble de ces engagements de souscription représentent 6,86M? soit 85,75% de l'Offre d'Actions Nouvelles sur la base du Prix de l'Offre. Stabilisation Néant. Intérêts y compris intérêt conflictuel pouvant influer sensiblement sur l'émission/l'offre Le Teneur de Livre et/ou certains de ses affiliés ont rendu et/ou pourront rendre dans le futur, divers services bancaires, financiers, d'investissements, commerciaux et autres à la Société, ses affiliés ou actionnaires ou à ses mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront recevoir une rémunération. Nom de la personne ou entité offrant de vendre des valeurs mobilières et conventions de blocage Personnes ou entités souhaitant vendre des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société Sans objet. Engagement d'abstention de la Société : Pendant une période expirant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d'Information. Engagement de conservation des managers : Thierry CHAMBON, Directeur Général, Pierre VIDAL, Directeur Général Adjoint, et Alexis TRAN, Directeur Innovation et Technique, détenant, directement et indirectement, à la date du présent Document d'Information respectivement 6,09%, 7,00% et 3,96% des titres de la Société, ont souscrit, sous réserve de certaines exceptions, le 2 juillet 2020 un engagement de conservation : d'une période de 360 jours calendaires à compter de la date du règlement-livraison de l'Offre portant sur 100% de leurs actions à la date de signature de leur engagement ;

d'une période de 540 jours calendaires à compter de la date du règlement-livraison de l'Offre portant sur 80% de leurs actions à la date de signature de leur engagement. Montant et pourcentage de dilution résultant immédiatement de l'offre Impact de l'Offre sur la répartition du capital et des droits de vote Avant et après l'Offre souscrite à 100% A la date du Document d'Information Avant émission des actions nouvelles Après émission des actions nouvelles Actionnaires Nombre % de Nombre de % de droits Nombre % de Nombre de % de droits de titres détention droits de vote de vote de titres détention droits de vote de vote Monsieur Thierry CHAMBON et famille* 262 780 6,09% 496 080 6,89% 262 780 4,35% 496 080 5,56% Monsieur Alexis TRAN et famille** 170 840 3,96% 336 380 4,67% 170 840 2,83% 336 380 3,77% Monsieur Pierre VIDAL*** 302 040 7,00% 604 080 8,38% 302 040 5,00% 604 080 6,77% Monsieur Ingmar WILHELM **** 510 120 11,82% 983 510 13,65% 510 120 8,45% 983 510 11,02% Monsieur Wissam ANASTAS 488 860 11,33% 942 050 13,08% 488 860 8,10% 942 050 10,56% Monsieur Ramez NASSER 510 120 11,82% 983 510 13,65% 510 120 8,45% 983 510 11,02% Monsieur Thierry BRAINE-BONNAIRE 6 700 0,16% 11 900 0,17% 6 700 0,11% 11 900 0,13% Sous-total Mandataires sociaux/salariés 2 251 460 52,16% 4 357 510 60,48% 2 251 460 37,29% 4 357 510 48,82% Autres actionnaires personnes physiques ou morales historiques 2 065 030 47,84% 2 847 100 39,52% 2 065 030 34,21% 2 847 100 31,90% Flottant 0 0,00% 0 0,00% 1 720 430 28,50% 1 720 430 19,28% TOTAL 4 316 490 100,00% 7 204 610 100,00% 6 036 920 100,00% 8 925 040 100,00% * Thierry Chambon et famille directement et indirectement au travers de sa holding Chambon Investissements ** Alexis Tran et famille directement et indirectement au travers de sa holding SMART KAPITAL *** Pierre Vidal directement et indirectement au travers de ses holdings PV INVEST et TYP INVEST **** Ingmar Wilhelm directement et indirectement au travers de sa holding E-Horizons En cas de limitation de l'Offre à 75 % A la date du Document d'Information Avant émission des actions nouvelles Après émission des actions nouvelles Actionnaires Nombre % de Nombre de % de droits Nombre % de Nombre de % de droits de titres détention droits de vote de vote de titres détention droits de vote de vote Monsieur Thierry CHAMBON et famille* 262 780 6,09% 496 080 6,89% 262 780 4,69% 496 080 5,84% Monsieur Alexis TRAN et famille** 170 840 3,96% 336 380 4,67% 170 840 3,05% 336 380 3,96% Monsieur Pierre VIDAL*** 302 040 7,00% 604 080 8,38% 302 040 5,39% 604 080 7,11% Monsieur Ingmar WILHELM **** 510 120 11,82% 983 510 13,65% 510 120 9,10% 983 510 11,58% Monsieur Wissam ANASTAS 488 860 11,33% 942 050 13,08% 488 860 8,72% 942 050 11,09% Monsieur Ramez NASSER 510 120 11,82% 983 510 13,65% 510 120 9,10% 983 510 11,58% Monsieur Thierry BRAINE-BONNAIRE 6 700 0,16% 11 900 0,17% 6 700 0,12% 11 900 0,14% Sous-total Mandataires sociaux/salariés 2 251 460 52,16% 4 357 510 60,48% 2 251 460 40,16% 4 357 510 51,30% Autres actionnaires personnes physiques ou morales historiques 2 065 030 47,84% 2 847 100 39,52% 2 065 030 36,83% 2 847 100 33,52% Flottant 0 0,00% 0 0,00% 1 290 323 23,01% 1 290 323 15,19% TOTAL 4 316 490 100,00% 7 204 610 100,00% 5 606 813 100,00% 8 494 933 100,00% * Thierry Chambon et famille directement et indirectement au travers de sa holding Chambon Investissements ** Alexis Tran et famille directement et indirectement au travers de sa holding SMART KAPITAL *** Pierre Vidal directement et indirectement au travers de ses holdings PV INVEST et TYP INVEST **** Ingmar Wilhelm directement et indirectement au travers de sa holding E-Horizons Impact de l'Offre sur les capitaux propres de la Société Sur la base (i) des capitaux propres au 31/12/2019 s'élevant à 1,208M euros (prime incluse) et (ii) du nombre total d'actions composant le capital de la Société à la date du Document d'Information (sur la base du Prix de l'Offre, soit 4,65 euros par action), les capitaux propres par action, avant et après réalisation de l'Offre, s'établiraient comme suit : Quote-part des capitaux propres par action (en euros) Base non diluée* Base diluée** Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 0,280 0,438 ? Après émission de 1 720 430 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 1,525 1,614 ? Après émission de 1 290 323 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas de réduction à 75% de l'offre 1,286 1,386 ? * : sur la base d'un montant de capitaux propres de 1,208M? au 31/12/2019 ** : à la date du présent Document d'information, il existe 12 440 BSPCE donnant chacun droit à 10 actions. Montant et pourcentage de la dilution résultant de l'émission d'actions nouvelles Sur la base du nombre total d'actions composant le capital de la Société à la date du Document d'Information, l'effet dilutif de l'Offre pour les actionnaires de la Société s'établirait comme suit : Participation de l'actionnaire (en %) Base non diluée Base diluée** Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 1,00% 0,97% Après émission de 1 720 430 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 0,72% 0,70% Après émission de 1 290 323 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas de réduction à 75% de l'offre 0,77% 0,75% ** : à la date du présent Document d'information, il existe 12 440 BSPCE donnant chacun droit à 10 actions. Dépenses facturées à l'investisseur par l'émetteur Sans objet. [1] Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.



Document : ENERGISME - lancement IPO FR

1086531 06-Juil-2020 CET/CEST

