MADRID, 1er avril (Reuters) - L'épidémie due au coronavirus a fait 864 morts au cours des 24 dernières heures en Espagne, pays le plus touché après l'Italie avec 9.053 décès pour plus de 100.000 cas.

Il s'agit de la plus importante progression quotidienne du nombre de décès. De 10,5%, cette hausse reste toutefois inférieure à celle des jours précédents.

Le nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie, qui progresse, lui, de 8,18%, s'élève précisément à 102.136, selon le ministère de la Santé.

"Le problème principal n'est plus de savoir si nous avons atteint le pic ou non - il semble que nous y soyons. L'essentiel, c'est de faire en sorte que le système national de santé soit capable de protéger tous nos patients et de garantir l'accès aux traitements", a déclaré Fernando Simon, directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires.

Salvador Illa, ministre de la Santé, s'est quant à lui félicité du ralentissement de la propagation du virus. "La deuxième étape consistera à l'inverser et la troisième à éradiquer le virus", a-t-il déclaré.

La quarantaine en vigueur depuis le 14 mars n'a pas encore enrayé la progression de la maladie, qui met les services sanitaires à rude épreuve, tout comme les stocks de matériel de protection.

Deux avions chargés des masques, de combinaisons et de désinfectant, l'un en provenance de Chine et l'autre de Turquie, se sont posés mercredi sur un aéroport militaire proche de Madrid, a fait savoir le ministère de la Défense. Selon le gouvernement, cinq millions de ces équipements ont été répartis à travers le pays ces deux derniers jours.

A Madrid, un foyer d'infection est apparu au palais de la Moncloa, siège de l'exécutif. Trois ministres sont atteints, tout comme l'épouse et le beau-père du chef du gouvernement, Pedro Sanchez.

Trois membres des cinq membres de la cellule de crise mise sur pied pour informer quotidiennement les Espagnols ont également contracté le virus.

En Catalogne, région qui compte le plus grand nombre de patients en soins intensifs, les services sanitaires d'urgence (SEM) recommandent de ne plus placer les malades de plus de 80 ans sous assistance respiratoire, afin que d'autres puissent en bénéficier, rapporte la presse. Sans confirmer l'information, un porte-parole du SEM assuré que toutes les instructions avaient été validées sur le plan scientifique et éthique.

(Inti Landauro, Jose Elías Rodríguez, Belen Carreno, Clara-Laeila Laudette, Jessica Jones, Joan Faus version française Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief)