ENGIE EPS : COMMUNICATION FINANCIÈRE ET STRATÉGIQUE 2020-2022

Recentrage sur deux principaux segments d’activité : solutions de support au réseau et micro-réseaux ;

Positionnement en tant qu’acteur technologique sur le marché émergent des grandes installations combinant production et stockage d’électricité solaire photovoltaïque (solar-plus-storage) ;

Développement à plus long terme de solutions de mobilité (e-mobilité) avec des applications vehicle-to-the-grid (V2G) ;

Croissance ralentie pendant la période de transition : prévisions du chiffre d’affaires pour 2020 réduites à 40 millions d’euros, objectif initial d’un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros reporté à 2022 et carnet de commandes réduit à 36 millions d’euros ;

Soutien réaffirmé de l’actionnaire majoritaire ENGIE, y compris par l’attribution d’un soutien financier

Le Directeur général d’ENGIE EPS, Carlaberto Guglielminotti, a présenté aujourd’hui le plan stratégique à long terme 2020-2025 au conseil d’administration d'Electro Power Systems S.A. (ENGIE EPS).

Le Conseil d'Administration d'ENGIE EPS a approuvé le nouveau recentrage stratégique, l'objectif révisé pour 2020 et la guidance financière pour 2022. Le conseil d'administration a également pris note du plan stratégique à long terme 2020-2025 présenté par la direction.

La stratégie d'ENGIE EPS s'est concentrée historiquement sur deux segments du marché du stockage, tels que présentés dans son Document de référence 2018 :

Solutions de Support au Réseau : la technologie d'ENGIE EPS vise à fournir aux clients des solutions de stockage hybrides à grande échelle et des systèmes de stockage d'énergie permettant de maîtriser l'intermittence des énergies renouvelables et de répondre à la demande croissante de services ancillaires pour les réseaux électriques ; et

Solutions de Production d’Energie Hors-Réseau ou Micro-Réseaux : la technologie d'ENGIE EPS sur ce marché vise à permettre aux énergies renouvelables de constituer une source d'énergie autonome fiable et bon marché dans les pays émergents, en remplaçant le diesel et les centrales au fioul.

En plus de ces deux segments, comme annoncé en 2017 dans le Plan Stratégique 2020, ENGIE EPS nourrit depuis longtemps d'importantes ambitions dans l'e-mobilité. En effet, le changement de modèle que constitue l’arrivée des véhicules électriques sur le marché offrira à EPS d’importantes opportunités de croissance en tant qu’expert en stockage et électronique de puissance. Dans ce secteur, ENGIE EPS a activement poursuivi ses efforts de R&D et a notamment été le partenaire technologique de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) depuis 2016. La Société entend ainsi poursuivre son développement technologique sur le segment vehicle-to-the-grid1 (V2G).

SE RECENTER SUR LES PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ

La nouvelle stratégie renforce l'accent mis sur les marchés des Solutions de Support au Réseau et des Micro-réseaux, mais avec une approche renouvelée et rationalisée.

(1) Micro-réseaux

Ce segment de marché est historiquement clé pour ENGIE EPS et est caractérisé par le modèle d’affaires du remplacement du diesel dans les zones hors-réseau ou faiblement connectées au réseau. Il comprend désormais également le nouveau segment de stockage de l’énergie solaire à grande échelle :

Micro-réseaux hors-réseau : cette solution continue de représenter une part importante du pipeline2d'ENGIE EPS. Avec cette application ENGIE EPS permet à ses clients dans les marchés émergents de recourir aux énergies renouvelables comme une source d'énergie autonome, fiable et abordable, en remplaçant la production électrique au diesel et au fioul par des solutions tout-en-un à prix compétitifs.

Le stockage de l’énergie solaire à l’échelle industrielle : En 2018 et 2019 le marché des grandes installations combinant production et stockage d’électricité solaire photovoltaïque a décollé à travers le monde. Sous l'impulsion d’un déploiement à grande échelle et de la baisse des coûts des technologies solaires et de stockage, de plus en plus de producteurs, d’opérateurs et d’investisseurs font appel à des applications centralisées couplant le solaire et le stockage sur un même site.

(2) Solutions de support au Réseau

Les gestionnaires de réseau et de centrales électriques classiques recherchent des systèmes de stockage d'énergie autonomes d’une puissance de l’ordre de plusieurs mégawatts, leur permettant de répondre à la demande croissante de capacités de réserves primaire, secondaire et tertiaire, de réaction et de démarrage rapide, afin d’optimiser les coûts du réseau et donc de l'électricité. ENGIE EPS entend adresser ce segment de marché. En outre, ce secteur comprend des systèmes de stockage d'énergie à échelle industrielle pour les applications d’amélioration de la qualité de l'énergie produite et de gestion de la demande, destinés principalement aux utilisateurs commerciaux et industriels, ainsi qu’aux solutions de e-mobilité.

Stockage à l'échelle industrielle : cette application comprend toutes les centrales autonomes construites in front-of-the-meter3pour fournir des services au réseau, y compris les services ancillaires, le transfert d'énergie, la capacité de pointe et les services de transmission. Ce marché sera important à court et moyen terme, alors qu'il pourrait être partiellement cannibalisé après 2030 par des installations behind-the-meter4.

Modernisation de centrales thermiques : ENGIE EPS possède une grande expérience dans l'hybridation5de centrales thermiques, notamment après la mise en service réussie du système de 20MW en Espagne et le nouveau projet de 7MW en Italie avec ENGIE.

Qualité de l'énergie : cette application comprend des solutions de stockage d'énergie à grande échelle offrant aux utilisateurs commerciaux et industriels des systèmes de stockage d'énergie, leur permettant de réduire leur facture d'énergie et leur consommation aux heures de pointe, d’optimiser l'utilisation de la production décentralisée, de participer aux programmes de flexibilité et d’effacement de la consommation électrique et de garantir durablement la sécurité et la qualité de leur approvisionnement.

Vehicle-to-the-Grid : l’essor des véhicules électriques devrait considérablement modifier le fonctionnement des réseaux électriques dans des prochaines années. Les applications vehicle-to-grid pourraient constituer un changement de paradigme en contribuant à la stabilisation des réseaux électriques grâce à l’outil de flexibilité que représenterait l’utilisation des batteries des véhicules électriques à l’arrêt.

ÊTRE SÉLECTIF DANS TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

ENGIE EPS s'est historiquement intéressé à l’ensemble des pays émergents et des économies développées en proposant un large éventail de solutions existantes et émergentes.

Toutefois, une approche sélective et priorisée sera indispensable pour permettre à ENGIE EPS de réaliser pleinement ses ambitions de croissance.

A cet égard, la nouvelle stratégie met l’accent sur la nécessité pour ENGIE EPS de concentrer ses efforts et d’allouer ses ressources en priorité sur les marchés : (i) sur lesquels le stockage est le plus prometteur, par exemple ceux sur lesquels la réglementation est favorable et où sur lesquels des appels d'offres ont déjà été annoncés et (ii) sur lesquels ENGIE a la capacité de soutenir les efforts d'ENGIE EPS.

A cet effet, ENGIE EPS recentrera ses différentes activités autour de ses priorités.

BUSINESS MODEL ET MISE Á JOUR DU CARNET DE COMMANDES

Depuis 2015, ENGIE EPS avait amorcé un virage stratégique, passant d'un modèle d’affaires de « pure-player » technologique à un modèle d’affaires EPC afin de répondre aux besoins de ses clients qui souhaitent s’adresser à un fournisseur global, proposant des solutions clés en main avec un seul interlocuteur.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie, l’activité EPC continuera d'être un modèle d’affaires viable pour les micro-réseaux, le stockage à l'échelle industrielle, la modernisation des centrales thermiques et la qualité de l'énergie.

Pour le nouveau segment de marché du stockage de l’énergie solaire, ENGIE EPS ne peut de manière réaliste fournir des solutions EPC en raison de la très grande taille des projets qui sont incompatibles avec ses capacités financières.

Néanmoins, ENGIE EPS a déjà défini avec ENGIE Solar une structure appropriée dans laquelle ENGIE EPS peut tirer parti de son avantage compétitif en jouant son rôle habituel d'intégrateur de système et de fournisseur de technologies pour le stockage d'énergie,, ou même pour des systèmes électriques isolés6 de taille limitée. Ce serait le cas du projet avec ENGIE Solar au Mexique, où ENGIE EPS a négocié avec ENGIE Solar un rôle élargi en tant que fournisseur de tout le système d’îlot électrique.

La conséquence à court terme de cette stratégie ajustée est la diminution du carnet de commandes de 52 millions d'euros à 36 millions d'euros. Toutefois, cette orientation permettra de consolider la croissance à moyen terme du modèle d’affaires d’ENGIE EPS, en particulier en bénéficiant de la taille plus importante des appels d'offres pour le stockage de l’énergie solaire à grande échelle déjà annoncés au marché.

OBJECTIFS RÉVISÉS POUR 2020, SOUTIEN D’ENGIE ET AMBITION À LONG TERME

L'approche sélective et priorisée du Plan Stratégique 2020-2025, associée à la réduction du carnet de commandes résultant d'un modèle d’acteur industriel et technologique, impliquent une croissance ralentie pendant la période de transition vers ce modèle.

Par conséquent, les prévisions de chiffre d'affaires pour 2020 ont été ramenées à 40 millions d'euros et l’objectif initial d’un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros a été reporté à 2022. Les résultats de la nouvelle stratégie devraient se concrétiser à moyen terme à partir de 2022 avec une croissance soutenue du chiffre d’affaires et des marges. À cet égard, la direction d’ENGIE EPS a indiqué dans son Plan stratégique à long terme 2020-2025 que son ambition de chiffre d’affaires pour 2025 devrait être de 400 millions d’euros.

Dans ce contexte, ENGIE a confirmé son ferme soutien à la nouvelle stratégie :

en incluant ENGIE EPS dans le périmètre d’activités de sa nouvelle Global Business Line « Renewables », qui sera mise en place dans les prochaines semaines7; et

en répondant aux besoins de trésorerie et de fonds de roulement à court terme d’ENGIE EPS sous forme de prêts interentreprises.

La conférence téléphonique avec les investisseurs aura lieu le 24 juin 2019 à 8h00. Les coordonnées téléphoniques et la présentation seront disponibles sur le site internet de la Société : engie-eps.com/financial-calendar.

De plus, la webdiffusion de la conférence téléphonique sera disponible sur le site internet de la Société : engie-eps.com/media dans la section « Investor Call », le même jour à partir de 13h00.

À propos d'ENGIE EPS

ENGIE EPS fait partie du groupe ENGIE et est spécialisée dans le développement de solutions de stockage d'énergie et de microgrids qui permettent de transformer les sources d'énergies renouvelables intermittentes en une véritable source d'énergie stable. Cotée sur Euronext Paris (EPS:FP), ENGIE EPS est cotée parmi les indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie. Grâce à une technologie protégée par 130 brevets et demandes de brevets, ENGIE EPS propose des solutions de grande ampleur pour le stockage d'énergie : dans les pays développés, pour la stabilisation des réseaux fortement caractérisés par des sources renouvelables intermittentes ; et dans les pays émergents et sur les îles, pour la production d'énergie hors réseau (off-grid) en microgrid à des coûts plus bas que ceux des combustibles fossiles. Plus d'informations sur www.engie-eps.com

À propos d'ENGIE

Nous sommes un Groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure. Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux. Chiffre d’affaires en 2018 : 60,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

1 Vehicle-to-the-grid : Véhicule -réseau électrique désigne la possibilité pour un véhicule de se recharger sur le réseau électrique mais également de faire bénéficier de l’énergie stockée dans ses batteries lorsque le véhicule est à l’arrêt.

2 Pipeline désigne l’estimation, à date, du montant des projets potentiels, appels d’offres et soumissions auxquels le Groupe ENGIE EPS à décider de participer ou de répondre.

3 En amont du compteur électrique

4 Après le compteur électrique

5 Mise en synergie de deux types d’énergie comme thermique et solaire.

6 Power Island ou îlot électrique

7 La création de cette Business Line fait l'objet d'un processus de consultation avec les instances représentatives du personnel concernées et prendra donc effet à l'issue de ce processus, en juillet 2019.

ELECTRO POWER SYSTEMS S.A.

Société anonyme au capital social de 2.553.372 euros

Siège social : 115, rue Réaumur, 75002 Paris

808 631 691 R.C.S. Paris

