ENGIE EPS : Etape importante vers le plus grand projet au monde «Solar-after-Sunset» à Guam

ENGIE EPS (Paris:EPS) a été informée que la Guam Power Authority (GPA), un territoire des Etats-Unis dans le Pacific Ouest, avait selectionné ENGIE comme soumissionnaire remportant l’appel d’offre pour la construction de deux systèmes solaire-plus-stockage d’énergie dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans, dans le contexte de la phase III du programme “Renewable Energy Resource”. La GPA envisage donc d’attribuer le marché à ENGIE, qui a été le soumissionnaire présentant la proposition financière la plus economique parmi les autres sociétés qualifiées pour l’appel d’offre.

Les deux systèmes “Solar-after-Sunset” proposés par ENGIE intègrent plus de 50 MWp d’énergie solaire photovoltaïque (PV) avec environ 300 MWh de stockage d’énergie sur batterie permettant de restituer 100% de la production solaire journalière disponible jusqu’à 7 heures après le coucher du soleil.

ENGIE EPS est en charge de la conception innovante du stockage d’électricité par batteries et agira en tant que fournisseur de solutions complètes de stockage et intégrateur de système, avec le soutien de son partenaire strategique Samsung SDI.

Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général d’ENGIE EPS a déclaré: «Nous sommes fiers de contribuer à la vision innovante de la Guam Power Authority. Il s'agit d'un projet phare qui représente un changement de paradigme vers la transition zéro carbone: l’expertise technologique d’ENGIE EPS permet désormais à l’énergie solaire de fournir l'électricité la nuit à un prix moindre que la génération d’énergie conventionnelle».

La mise en service des systèmes est prévue en juillet 2022. Ils produiront plus de 85 GWh par an d’énergie verte « dispatchable », conformément à l’objectif de l’île de s’approvisionner à plus de 25 % en énergies renouvelables.

ENGIE va maintenant travailler avec la GPA pour obtenir l’approbation du contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans par la CCU (Consolidated Commission on Utilities) et par la PUC (Public Utility Commission) de Guam. L’attribution formelle par la GPA devrait intervenir au terme de ce processus et de la période de recours réglementaire.

À propos d'ENGIE EPS

ENGIE EPS fait partie du groupe ENGIE et est spécialisée dans le développement de solutions de stockage d'énergie et de microgrids qui permettent de transformer les sources d'énergies renouvelables intermittentes en une véritable source d'énergie stable. Cotée à Paris sur Euronext (EPS:FP), ENGIE EPS est représenté dans les indices financiers CAC Mid & Small et CAC All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.

À propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.

Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.

Chiffre d’affaires en 2018 : 60,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

