ENGIE EPS : MISE À DISPOSITION DE LA 1ère ACTUALISATION DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018

Regulatory News:

Electro Power Systems S.A. (Paris:EPS) (« ENGIE EPS »), informe que la 1ère actualisation de son document de référence 2018, relative au « say-on-pay », a été déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 3 juin 2019 sous le n° D.19-0294-A01.

Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il peut être également consulté à la rubrique « Investors / Regulated Information / Corporate Documents » du site internet d’ENGIE EPS www.engie-eps.com.

A propos d’ENGIE EPS

ENGIE EPS fait partie du groupe ENGIE et est spécialisée dans le développement de solutions de stockage d'énergie et de microgrids qui permettent de transformer les sources d'énergies renouvelables intermittentes en une véritable source d'énergie stable. Cotée sur Euronext Paris (EPS:FP), ENGIE EPS est cotée parmi les indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie. Grâce à une technologie protégée par 130 brevets et demandes de brevets, ENGIE EPS propose des solutions de grande ampleur pour le stockage d'énergie : dans les pays développés, pour la stabilisation des réseaux fortement caractérisés par des sources renouvelables intermittentes ; et dans les pays émergents et sur les îles, pour la production d'énergie hors réseau (off-grid) en microgrid à des coûts plus bas que ceux des combustibles fossiles. Plus d'informations sur www.engie-eps.com.

A propos d’ENGIE

Nous sommes un Groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure. Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.

Chiffre d’affaires en 2018 : 60,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

ENGIEgroup

ELECTRO POWER SYSTEMS S.A.

Société anonyme au capital social de 2.553.372 euros

Siège social : 115, rue Réaumur, 75002 Paris

808 631 691 R.C.S. Paris

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190604005823/fr/