ENGIE EPS : RESULTAT DU PREMIER SEMESTRE AU 30 JUIN 2019

CROISSANCE CONTINUE À DEUX CHIFFRES DE TOUS LES INDICATEURS FINANCIERS

Regulatory News:

Un chiffre d'affaires en hausse de 81% atteignant 2,7 millions d'euros, une marge brute en augmentation de 41%, un carnet de commandes en hausse de 38% et une accélération du pipeline à hauteur de 350 millions d'euros, confirment la croissance d'ENGIE Eps (Paris:EPS) sur un marché mondial en plein essor, grâce au soutien et à une intégration de plus en plus efficace au sein d’ENGIE.

CHIFFRES CLES DU PREMIER SEMESTRE 2019

Le chiffre d’affaires s’élève à 2,7 millions d’euros, en augmentation de 81% par rapport au premier semestre 2018. Cette croissance est principalement due au déploiement réussi de micro-réseaux en Afrique et en Asie-Pacifique, comme aux Comores, dans le Somaliland et en Nouvelle-Calédonie, représentant à ce jour un total de 50 clients dans 25 pays du monde.

A la date du présent communiqué de presse, le carnet de commandes enregistre une hausse de 38% par rapport au 28 septembre 2018 et s’élève à 33,8 millions d’euros dont 24,1 millions d'euros de commandes définitives et irrévocables sur une base EPC et 9,7 millions d’euros de projets adossés à des accords d'achat d'électricité (« CAE ») pour lesquels le financement est en cours de structuration. Le pipeline a quant à lui augmenté de 43% par rapport au 28 septembre 2018 pour atteindre 350 millions d’euros.

Les prises de commandes à ce jour, ont atteint les 37,4 MW, représentant environ 18,8 millions d’euros.

La marge brute a augmenté du 41%, contre 26% au premier semestre 2018, principalement en raison d'un mix de revenus différent et en dépit d'une augmentation de la taille des projets.

Les charges de personnel ont augmenté de 42%, atteignant 3,1 millions d'euros contre 2,2 millions d'euros au premier semestre 2018, en raison de la croissance attendue de la Société.

Les autres charges d’exploitation ont augmenté de 45% pour atteindre 1,0 million d'euros contre 0,7 million d'euros au premier semestre 2018, principalement en raison de l'engagement majeur de la société en matière de R&D. Cette évolution est parfaitement en phase avec la croissance prévue de la structure organisationnelle interne et avec l'exécution du plan stratégique à long terme d'ENGIE Eps.

Les investissements en Recherche & Développement s'élèvent à 1,4 million d'euros en incluant les dépenses de R&D non capitalisées. Ces investissements représentent 52% du chiffre d'affaires consolidé et 31% de l'ensemble des coûts fixes, en parfaite continuité avec le fort engagement bien connu d'Engie Eps en matière de R&D et d'innovation.

L’EBITDA représente une perte de 3,4 millions d'euros au premier semestre 2019, contre une perte de 2,8 millions d'euros pour la même période en 2018.

La position financière nette à fin juin 2019 s'est améliorée, passant de -13,2 millions d'euros au 30 juin 2018 à -2,0 millions d'euros, en raison principalement de l'augmentation de capital de 30 millions d'euros réalisée le 6 août 2018, et ce malgré la pression du besoin en fonds de roulement et les investissements continus en R&D. À cet égard, ENGIE Eps a reçu le soutien de la Société Générale, qui a approuvé en juin 2019 une ligne de crédit supplémentaire de 7,5 millions d'euros. Dans ce contexte, ENGIE a confirmé son soutien ferme à la nouvelle stratégie de la société, intégrée à la Global Business Line Renewables d’ENGIE et en répondant aux besoins en trésorerie et en fonds de roulement d’ENGIE Eps sous la forme de prêts interentreprises.

À propos d'ENGIE Eps

ENGIE Eps fait partie du groupe ENGIE et est spécialisée dans le développement de solutions de stockage d'énergie et de microgrids qui permettent de transformer les sources d'énergies renouvelables intermittentes en une véritable source d'énergie stable. Cotée sur Euronext Paris (EPS:FP), ENGIE Eps est cotée parmi les indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie. Grâce à une technologie protégée par 130 brevets et demandes de brevets, ENGIE Eps propose des solutions de grande ampleur pour le stockage d'énergie : dans les pays développés, pour la stabilisation des réseaux fortement caractérisés par des sources renouvelables intermittentes ; et dans les pays émergents et sur les îles, pour la production d'énergie hors réseau (off-grid) en microgrid à des coûts plus bas que ceux des combustibles fossiles. Plus d'informations sur www.engie-eps.com.

À propos d'ENGIE

Nous sommes un Groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure. Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux. Chiffre d’affaires en 2018 : 60,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

1.1 Compte de résultat consolidé

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(montants en Euro) 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 Chiffre d'affaires 2 626 522 15 540 960 1 428 893 Autres produits 32 607 119 721 42 792 PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES 2 659 129 15 660 681 1 471 685 Coûts des biens et services vendus (1 592 391) (10 983 399) (1 094 152) MARGE BRUTE 1 066 738 4 677 282 377 532 % sur Chiffre d'affaires 41% 30% 26% Frais de personnel (3 099 999) (4 352 366) (2 186 498) Autres charges d’exploitation (1 031 840) (1 647 802) (712 701) Autres frais de R&D et opérations industrielles (288 288) (3 279 710) (248 793) EBITDA - hors stock-options et plan d'intéressement (1) (3 353 390) (4 602 596) (2 770 459) Amortissements (1 487 957) (1 655 407) (634 923) Pertes de valeur et autres provisions (419 686) (289 038) (63 166) Produits et charges non-récurrents (782 727) (2 627 433) (1 506 077) Stock-options et BSA (702 486) (2 723 817) (1 165 957) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (6 746 245) (11 898 290) (6 140 582) Produits et charges financiers nets (165 573) (692 014) (797 998) Réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) et autres effets du reimbursement par anticipation du financement BEI 0 3 777 134 3 777 134 Impôts sur les sociétés 758 275 78 532 53 163 RÉSULTAT NET (6 153 543) (8 734 638) (3 108 282) Attribuable à : Actionnaires de la société-mère (6 153 543) (8 734 638) (3 108 282) Autres 0 0 0 RÉSULTAT NET PAR ACTION (0,48) (0,83) (0,35) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 12 766 860 10 525 521 8 816 135 Résultat net dilué par action (0,48) (0,83) (0,35) (1)'EBITDA hors stock-options et plan d’intéressement est une mesure de performance non-IFRS (cf note 3.8 et 4.6)

1.2 Etat consolidé des autres éléments du résultat global

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

(montants en Euro) 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 BÉNÉFICE (DÉFICIT) NET (6 153 543) (8 734 638) (3 108 282) Écarts de change sur activités d’exploitation à l’étranger (4 437) (156) 8 484 Gains et (pertes) actuariels sur les avantages du personnel (106 488) (43 733) 5 867 Autres éléments du bénéfice (déficit) global de l’exercice, net d’impôt (110 924) (43 889) 14 350 Total éléments du résultat global, net d’impôt (6 264 467) (8 778 527) (3 093 932) Attribuable aux actionnaires de la société mère (6 264 467) (8 778 527) (3 093 932)

1.3 Bilan consolidé

ACTIF

(montants en Euro) 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 Immobilisations corporelles 3 238 849 1 294 653 732 618 Immobilisations incorporelles 7 988 719 7 986 470 6 723 850 Investissements dans des entités consolidées selon la méthode de la mise en équivalence 996 996 Autres actifs financiers non courants 143 227 143 227 74 287 TOTAL DE L’ACTIF NON COURANT 11 371 792 9 425 346 7 530 755 Créances commerciales et autres débiteurs 8 855 916 8 164 968 2 171 071 Stocks 3 153 814 3 052 853 8 942 062 Autres actifs courants 3 181 856 1 981 965 1 154 696 Actifs financiers courants 435 500 350 000 0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 423 931 10 860 527 3 900 009 TOTAL DE L’ACTIF COURANT 20 051 017 24 410 314 16 167 838 TOTAL ACTIF 31 422 809 33 835 660 23 698 593 PASSIF

(montants en Euro) 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 Capital émis 2 553 372 2 553 372 1 915 029 Primes d’émission 48 147 696 48 843 750 20 550 878 Autres réserves 4 603 320 4 932 184 5 753 829 Report à nouveau (38 298 766) (30 296 289) (30 297 493) Bénéfice / (Déficit) de l’exercice avant réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) (6 153 543) (12 511 771) (6 885 416) Total des capitaux propres avant variation de la dette vs Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) et réserve IFRS 15 pour première adoption 10 852 078 13 521 244 (8 963 172) Réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) - Impact sur résultat Net 0 3 777 134 3 777 134 Total des capitaux propres 10 852 078 17 298 378 (5 186 038) Avantages du personnel 5 047 361 4 226 240 2 075 652 Passifs financiers non courants 4 704 560 1 810 167 2 313 179 Autres éléments du passif non courant 1 619 796 0 0 Impôts différés passifs non courants 16 494 16 494 61 890 TOTAL DU PASSIF NON COURANT 11 388 211 6 052 901 4 450 721 Dette fournisseurs 4 310 379 5 513 949 3 952 702 Autres éléments du passif courant 3 149 166 2 709 845 5 658 747 Passifs financiers courants 1 722 975 2 240 696 14 822 462 Impôts sur les sociétés 0 19 892 0 TOTAL DU PASSIF COURANT 9 182 519 10 484 381 24 433 911 TOTAL PASSIF 31 422 809 33 835 660 23 698 593

1.4 Tableau consolidé de variation des capitaux propres

ÉTAT DES VARIATIONS

DES CAPITAUX PROPRES

(montants en Euro) CAPITAL SOCIAL PRIME D’EMISSION RESERVE STOCK-OPTIONS ET BSA AUTRES RESERVES REPORT A NOUVEAU BENEFICE (DEFICIT) DE L’EXERCICE Total des capitaux propres avant réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) Réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) - Impact sur résultat Net TOTAL DES CAPITAUX PROPRES Capitaux propres au 31 décembre 2017 1 687 925 19 451 395 6 604 909 (173 645) (20 198 389) (5 923 291) 1 448 905 (3 086 219) (1 637 314) Première adoption d'IFRS 15 au 1er janvier 2018 0 0 0 0 (1 074 563) 0 (1 074 563) 0 (1 074 563) Affectation du résultat de l’exercice précédent 0 0 0 0 (9 009 510) 5 923 291 (3 086 219) 3 086 219 0 Stock-options et bons de souscription d’actions 0 0 (1 453 787) 0 0 0 (1 453 787) 0 (1 453 787) Augmentation de capital par apport des actionnaires 865 446 29 392 355 0 0 0 0 30 257 801 0 30 257 801 Autres Variations 0 0 0 (1 560) (13 671) 0 (15 231) 0 (15 231) Bénéfice / (Déficit) net 0 0 0 0 0 (12 511 771) (12 511 771) 3 777 134 (8 734 638) Total éléments du résultat global, net d’impôt 0 0 0 (43 733) (156) 0 (43 889) 0 (43 889) Capitaux propres au 31 décembre 2018 2 553 372 48 843 750 5 151 122 (218 938) (30 296 289) (12 511 771) 13 521 245 3 777 134 17 298 379 Affectation du résultat de l’exercice précédent 0 0 0 (27 704) (8 706 934) 12 511 771 3 777 134 (3 777 134) 0 Stock-options et bons de souscription d’actions 0 0 (181 831) 0 0 0 (181 831) 0 (181 831) Augmentation de capital par apport des actionnaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres Variations 0 (696 055) 0 (12 841) 708 895 0 (1) 0 (1) Bénéfice / (Déficit) net 0 0 0 0 0 (6 153 543) (6 153 543) 0 (6 153 543) Total éléments du résultat global, net d’impôt 0 0 0 (106 488) (4 437) 0 (110 926) 0 (110 926) Capitaux propres au 30 juin 2019 2 553 372 48 147 695 4 969 291 (365 971) (38 298 766) (6 153 543) 10 852 078 0 10 852 078

1.5 Tableau consolidé des flux de trésorerie

Flux de trésorerie

(montants en Euro) 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 Bénéfice / (Déficit) net (6 153 543) (8 734 638) (3 108 282) Elimination des éléments sans influence sur la trésorerie 0 (357 655) 0 Réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) et autres effets du remboursement par anticipation du financement BEI 0 (3 777 134) (3 777 134) Amortissements 1 487 957 1 655 407 634 923 Pertes de valeur des actifs 419 686 289 038 63 166 Stock option et BSA 702 486 (1 466 296) 643 962 Avantage du personnel 319 914 443 411 147 364 Variation des financements sans impact sur la trésorerie 0 488 338 88 904 Variation du besoin en fonds de roulement Augmentation / (Diminution) des impôts sur les sociétés (318 851) 719 544 714 203 (Augmentation) / Diminution des créances clients et des acomptes versés (1 976 338) (4 362 766) 5 410 135 (Augmentation) / Diminution des stocks (100 961) 1 780 617 (4 108 592) Augmentation / (Diminution) des dettes fournisseurs et autres dettes (1 203 826) 3 224 791 2 340 922 Augmentation / (Diminution) de la dette liée aux SARs (289 110) 0 0 Augmentation / (Diminution) du passif non-courant 113 925 2 686 501 (820 065) Flux de trésorerie nets des activités d’exploitation (6 998 662) (7 410 842) (1 770 494) Investissements (Augmentation) / Diminution des immobilisations incorporelles (1 174 207) (3 137 602) (992 234) (Augmentation) / Diminution des immobilisations corporelles (208 878) (780 971) (81 199) (Augmentation) / Diminution liée à la première application IFRS 16 (2 051 318) Flux de trésorerie nets des activités d'investissement (3 434 402) (3 918 573) (1 073 433) Financements Augmentation / (Diminution) des prêts financiers 3 996 468 (12 304 402) 1 179 811 Apport de capitaux par les actionnaires 0 30 257 801 1 326 586 Investissements dans des entités consolidées selon la méthode de la mise en équivalence 0 (996) Flux de trésorerie nets des activités de financement 3 996 468 17 952 403 2 506 397 Trésorerie et éq. Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice 10 860 527 4 237 540 4 237 540 Flux de trésorerie nets (6 436 596) 6 622 988 (337 530) Trésorerie et éq. Trésorerie nette à la clôture de l’exercice 4 423 931 10 860 527 3 900 009

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190930005858/fr/