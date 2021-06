ENGIE EPS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 JUIN 2021 À HUIS CLOS

Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires

ENGIE EPS S.A. (Paris:EPS) (« ENGIE EPS » ou la « Société ») informe ses actionnaires que, compte tenu du contexte de l’épidémie de Covid-19, son assemblée générale mixte ( l’ « Assemblée ») se tiendra à huis clos le vendredi 25 juin 2021 au 28 rue de Londres – 75009 Paris à 10 heures 30.

Cette décision a été prise en application (i) des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunions et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19 (telle que modifiée par l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020) et (ii) du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 y afférent (tel que modifié par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020), étant précisé que la durée d'application de l'ordonnance et du décret précités a été prolongée par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021.

L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO » le 21 mai 2021, bulletin numéro 61. Il contient l’ordre du jour, les projets de résolutions, les conditions et modalités de participation et de vote à l’Assemblée. L’avis de réunion ainsi que le rapport du conseil d’administration sur les projets de résolutions et les informations légales peuvent être consultés sur le site internet de la Société www.engie-eps.com rubriques Investors / Annual General Meeting 2021, conformément aux exigences légales et réglementaires applicables.

Conformément à l'article R.22-10-23 du Code de commerce, les documents d’information préparatoires à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables à compter du 4 juin 2021 sur le site internet de la Société www.engie-eps.com rubriques Investors / Annual General Meeting 2021.

L’ Assemblée, qui débutera avec la Journée Investisseurs que comprends une présentation des activités et de la stratégie de la Société, sera entièrement enregistrée et cet enregistrement sera mis à disposition sur le site internet d’ENGIE EPS rubriques Investors / Annual General Meeting 2021. Une réunion investisseurs interactive par webcast avec une session interactive de Q&A aura lieu après l’Assemblée,– les détails pour la connexion, le lien pour le webcast et la présentation seront disponibles sur le site internet de la Société www.engie-eps.com rubriques Investors / Annual General Meeting 2021.

Le document d’enregistrement universel 2020 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le mercredi 7 avril 2021 sous le numéro d’enregistrement n° D.21-0273. Il est tenu à disposition du public dans le respect des dispositions légales et réglementaires et peut être consulté sur le site internet de la Société www.engie-eps.com rubriques Investors / Documents.

Le document d’enregistrement universel 2020 comprend notamment le rapport sur le gouvernement d’entreprise, le rapport de gestion, les états financiers de la Société, les comptes consolidés du groupe ENGIE EPS, les rapports des Commissaires aux comptes et leurs honoraires ainsi que le rapport financier annuel.

À PROPOS D'ENGIE EPS

ENGIE EPS est un acteur industriel, membre du groupe ENGIE, qui développe des technologies pour révolutionner le système énergétique mondial et son changement de paradigme vers les énergies renouvelables et la mobilité électrique. Coté sur Euronext Paris (EPS : FP), ENGIE EPS est représenté dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social se trouve à Paris. Ses activités de recherche et développement et sa production sont situées en Italie.

À PROPOS D'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, gràce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’étre, nous concilions performance économique et impact positif sur les personnes et la planéte en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients. Chiffre d’affaires en 2020 : 55,8 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG).

