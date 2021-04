ENGIE EPS : DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

Regulatory News:

ENGIE EPS S.A. (« ENGIE EPS » ou la « Société ») (Paris:EPS) annonce que le Document d’Enregistrement Universel 2020 (« URD ») a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le mercredi 7 avril 2021 sous le numéro d’enregistrement n° D.21-0273.

Le Document d’Enregistrement Universel 2020 comprend notamment le rapport sur le gouvernement d’entreprise, le rapport de gestion, les états financiers de la Société, les comptes consolidés du groupe ENGIE EPS, les rapports des Commissaires aux comptes et leurs honoraires ainsi que le rapport financier annuel.

Le Document d’Enregistrement Universel 2020 est mis à disposition du public dans le respect des dispositions légales et réglementaires et peut être consulté sur le site internet de la Société (www.engie-eps.com) rubriques Investors / Documents (www.engie-eps.com/documents), et sur le site internet de l’AMF (https://www.amf-france.org/).

ENGIE EPS

Engie EPS est l'acteur technologique et industriel du groupe ENGIE, qui développe des technologies pour révolutionner le paradigme dans le système énergétique mondial en faveur des sources d'énergie renouvelables et de la mobilité électrique. Cotée à Paris sur Euronext (EPS.PA), Engie EPS est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.

ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients. Chiffre d’affaires en 2020 : 55,8 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG).

