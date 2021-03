ENGIE EPS : RESULTATS DE L'EXERCICE 2020 ET POINTS MARQUANTS POUR 2021 31/03/2021 | 06:46 Envoyer par e-mail :

Pour ENGIE EPS, 2020 a été une année extraordinaire . Malgré les restrictions mondiales contre la Covid-19 et les retards qui en résultent dans le développement et l'exécution des projets, qui ont eu un impact sur les revenus de l'exercice 2020, en baisse de 45%, les activités de Giga Storage et Solutions Industrielles suivent une trajectoire claire vers un rebond important en 2021 et l'atteinte des objectifs fixés pour 2022 : Le Carnet de commandes et les contrats sécurisés ont atteint 173 millions de dollars [1] avec plus de 700MWh de projets de stockage d'énergie et de micro-réseaux principalement aux États-Unis et en Europe Le Pipeline a augmenté de 46% atteignant plus d'un milliard d'euros, presque exclusivement en dehors du Groupe ENGIE Le site industriel de Cosio Valtellino a été agrandi pour garantir une capacité de 2,5 GWh par an

. Malgré les restrictions mondiales contre la Covid-19 et les retards qui en résultent dans le développement et l'exécution des projets, qui ont eu un impact sur les revenus de l'exercice 2020, en baisse de 45%, les activités de et Solutions Industrielles suivent une trajectoire claire vers un rebond important en 2021 et l'atteinte des objectifs fixés pour 2022 : La Joint-Venture avec Stellantis progresse et l'activité eMobility se développe plus rapidement que prévu : toutes les autorisations préalables de concurrence et autorisations gouvernementales ont déjà été obtenues, la gouvernance et la dénomination sociale seront annoncées bientôt et la clôture de l’opération de joint-venture est prévue pour avril 2021 ENGIE EPS a doublé sa capacité de production pour les solutions de recharge résidentielles, passant de 500 easyWallbox par semaine en 2020 à 1 000 par semaine à compter de mars 2021, et prévoit de passer à 1 500 par semaine d'ici mai 2021 la feuille de route pour le lancement des produits prévoit des délais de livraison raccourcis, les premières livraisons des nouvelles solutions de recharge pour le public et les entreprises (easyPublic et eProWallbox) étant attendues au troisième trimestre 2021

ENGIE EPS soutient activement la revue stratégique d'ENGIE annoncée en septembre 2020, qui progresse et sur laquelle ENGIE communiquera en temps utile CHIFFRES CLÉS 2020 Le chiffre d’affaires s’élève à 11,1 millions d'euros au 31 décembre 2020, soit une baisse de 45% par rapport à l'année précédente. La diminution est principalement due aux restrictions mondiales contre la Covid-19 et aux retards importants qui en résultent tant dans le développement que dans l'exécution des projets. Les calendriers de construction ont également été affectés par les restrictions logistiques liées à la Covid-19, mais ENGIE EPS a néanmoins pu (i) achever la construction du projet de stockage d’énergie solaire Sol De Insurgentes au Mexique, actuellement en phase de test run, et (ii) réaliser la mise en service du système d'hydrogène Agkistro en Grèce, du système de stockage de la centrale thermique de 400 MW de Leini et des micro-réseaux situés en Californie et aux Comores. Contrairement à la diminution du chiffre d’affaires, au 30 mars 2021, le Carnet de commandes et les Contrats Sécurisés s'élèvent à 173 millions de dollars[2] et 700 MWh aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Plus précisément : Le Carnet de commandes s'élève à 39 millions de dollars (ou 33 millions d'euros [3] , en hausse de 12% par rapport à 2019) avec plus de 50 MWh en cours de construction ou de développement en Californie, au Massachusetts, aux Comores et en Italie.

, en hausse de 12% par rapport à 2019) avec plus de 50 MWh en cours de construction ou de développement en Californie, au Massachusetts, aux Comores et en Italie. Les Contrats sécurisés s'élèvent à 133 millions de dollars (ou 112 millions d'euros[4]) grâce aux c. 650 MWh de projets sécurisés à Guam, en Nouvelle-Angleterre et à Hawaï. Le Pipeline a augmenté de 46% au cours de la même période, atteignant 1.004 million d'euros. Une accélération rapide du marché a été constatée dans plusieurs zones géographiques clés, et en particulier en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, avec un flux croissant de demandes de propositions reçues de clients existants et potentiels. Plus important encore, il convient de noter qu'environ 50% des 686 millions d’euros du Pipeline annoncés dans les résultats de l'exercice 2019 étaient représentés par des projets en cours de développement avec ENGIE aux États-Unis et en Europe, dont un tiers a finalement été converti en Carnet de commandes et en Contrats sécurisés. En d'autres termes, l'ajout brut au Pipeline a été de plus de 600 millions d'euros, presque exclusivement en dehors du Groupe ENGIE. La marge brute a augmenté pour atteindre 34,7% en 2020, contre 26,5% en 2019, essentiellement en raison de la différence dans le mix entre contrats de stockage stationnaire et d'eMobility et de la prise en compte du chiffre d’affaires lié aux travaux en cours. Les charges de personnel ont augmenté de 17% pour atteindre 7,8 millions d'euros, contre 6,7 millions d'euros en 2019. Le renforcement des effectifs est en ligne avec l’exécution du Plan Stratégique à Long Terme et surtout en accord avec les nouvelles ambitions révélées par la Joint Venture avec Stellantis (« JV ») et l'exécution de notre objectif de plus de 700 MWh en développement au cours des deux prochaines années. A ce jour, ENGIE EPS compte 136 employés de 18 nationalités différentes. Les investissements en R&D se sont élevés à 3,3 millions d'euros, comprenant les dépenses et les montants capitalisés, en augmentation de près de 7% par rapport à l'année dernière, en ligne avec les investissements en R&D réalisés au cours des 5 dernières années. Les investissements en R&D prévus dans le cadre de la feuille de route technologique 2023 annoncée le 18 février 2021 devraient augmenter d’environ 25 millions d'euros au cours des trois prochaines années, notamment grâce aux investissements prévus dans le cadre de la JV. Les autres charges d'exploitation ont augmenté de 27%, pour atteindre 2,9 millions d'euros, contre 2,3 millions d'euros en 2019. Cela est principalement dû à l’expansion de la structure d'ENGIE EPS nécessaire pour soutenir la croissance, en ligne avec l'exécution du Plan Stratégique à Long Terme et à notre objectif de plus de 700 MWh en cours de développement pour les deux prochaines années et les nouvelles ambitions révélées avec la JV. L'EBITDA représente une perte de 8,4 millions d'euros en 2020 contre une perte de 5,7 millions d'euros en 2019 et un Résultat Net au 31 décembre 2020 stable par rapport à 2019, passant de -14,6 millions d'euros à -14,8 millions d'euros. La position financière nette à fin 2020 a diminué et est passée de -21,3 millions d’euros contre -8,1 millions d’euros au 31 décembre 2019. Par ailleurs, ENGIE EPS a obtenu une ligne de crédit de 10 millions d'euros auprès de la Société Générale afin de financer ses besoins en fonds de roulement 2021-2022, sa R&D et ses investissements en capital. POINTS MARQUANTS EN 2021 Suite à la revue stratégique et de la décision d’ENGIE d’une cession éventuelle de sa participation annoncée le 23 septembre 2020, ENGIE EPS a repensé sa stratégie de développement et de positionnement dans les projets, qui était naturellement orientée vers une concentration géographique et le développement de projets des Business Units d'ENGIE. Ce repositionnement a été mené avec succès et profitant de la croissance explosive des marchés du stockage d'énergie et de la mobilité électrique au cours des derniers mois. Plus précisément, à l’annonce d’ENGIE de sa revue stratégique et de la cession éventuelle de sa participation le 23 septembre 2020, le Pipeline s'élevait à 806 millions d'euros, avec une forte majorité de nos projets en cours de développement avec ENGIE et seulement 2% représentés par l’activité eMobility. A ce jour, le Pipeline s'élève à plus de 1 milliard d'euros, avec une forte majorité de nos projets réalisés en dehors du Groupe ENGIE et une activité eMobility représentant 21% grâce à la JV. Giga Storage et Solutions Industrielles, les Lignes de produits de stockage stationnaire :

Malgré l'impact de la Covid-19 sur les activités de développement de projets – notamment en ce qui concerne les processus de planning permission, la logistique et les chaînes d'approvisionnement, des progrès substantiels ont été réalisés en ce qui concerne le positionnement sur les principaux marchés des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie-Pacifique. L'exécution des projets nouvellement attribués dans le Massachusetts et en Californie progresse régulièrement, tandis que l'avis d'exécution des contrats de Fast Reserve en Italie est attendu dans les prochains mois et que les activités de développement final du portefeuille de projets sécurisés aux États-Unis sont en cours (y compris les planning permission, ainsi que les procédures judiciaires à Guam, fortement retardées par la Covid-19). En raison de notre objectif de production de plus de 700 MWh de projets en cours de développement à livrer dans les deux prochaines années, le site industriel d'ENGIE EPS à Cosio Valtellino a été étendu à une superficie d'environ 7 000 mètres carrés, assurant une capacité de 2,5 GWh par an, conformément aux objectifs pour 2022 et 2025. Ligne de produits eMobility :

L’opération visant à créer la Joint-Venture avec Stellantis s'est réalisée positivement après la signature de l'ensemble des accords annoncés le 26 janvier 2021. Après avoir obtenu l'approbation dite « Golden Power » par le gouvernement italien et toutes les autorisations préalables de concurrence, Stellantis et Engie EPS relâcheront bientôt la composition du Conseil d'administration et la dénomination sociale de la nouvelle entité, tandis que l’annonce de la clôture de l’opération est prévue pour fin avril. Parallèlement, en raison de la demande du marché, ENGIE EPS a doublé sa capacité de production de solutions de recharge résidentielles, passant de 500 easyWallbox par semaine réalisées en 2020 à 1 000 par semaine à compter de mars 2021. En outre, ENGIE EPS prévoit déjà une nouvelle augmentation de la capacité à 1 500 easyWallbox par semaine d'ici mai 2021. De nouveaux produits d'eMobility sont en cours de développement et ont été présentés lors de la « Technology Revolution Day » qui s'est tenue le 18 février 2021. L'intérêt suscité par le marché a contraint ENGIE EPS à réduire les délais de livraison visés à la feuille de route de lancement des produits, initialement prévus pour fin 2021. Plus précisément, les premières livraisons d'easyPublic et d'eProWallbox, les nouveaux produits pour la recharge publique, les flottes et les entreprises, sont déjà prévues pour le troisième trimestre 2021. *** *** *** La conférence téléphonique des investisseurs se tiendra le 31 mars 2021 à 8h00. (montants en Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Chiffre d'affaires 10.798.205 19.684.041 Autres produits 253.596 520.770 PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES 11.051.801 20.204.810 Coûts des biens et services vendus (7.221.152) (14.857.163) MARGE BRUTE 3.830.649 5.347.647 % sur Chiffre d'affaires et autres produits 34,7% 26,5% Frais de personnel (7.774.565) (6.667.126) Autres charges d’exploitation (2.937.171) (2.316.539) Autres frais de R&D et opérations industrielles (1.543.425) (2.094.303) EBITDA - hors stock-options et plan d'intéressement (1) (8.424.511) (5.730.321) Amortissements (3.325.887) (2.985.304) Pertes de valeur et autres provisions (1.509.491) (3.592.049) Produits et charges non-récurrents (569.535) (1.573.472) Plan d'intéressement (824.790) (1.206.490) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (14.654.215) (15.087.635) Produits et charges financiers nets (90.791) (312.219) Impôts sur les sociétés (69.540) 755.570 RÉSULTAT NET (14.814.545) (14.644.285) Attribuable à : Actionnaires de la société-mère (14.814.545) (14.644.285) Autres 0 0 RÉSULTAT NET PAR ACTION (1,16) (1,15) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 12.766.860 12.766.860 Résultat net dilué par action (1,16) (1,15) (1) L'EBITDA hors charges d'options d'achat d'actions et de plans d'intéressement n'est pas défini par les IFRS. 1.2 Etat consolidé des autres éléments du résultat global AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

(montants en Euro) 31/12/2020 31/12/2019 BÉNÉFICE (DÉFICIT) NET (14.814.545) (14.644.285) Autres éléments du résultat global devant être reclassés en résultat au cours d’exercices ultérieurs (net d’impôt) 0 0 Écarts de change sur activités d’exploitation à l’étranger 0 (4.517) Autres éléments du résultat global ne devant pas être reclassés en résultat dans les périodes ultérieures (nets d'impôts) (1.323) 0 Gains et (pertes) actuariels sur les avantages du personnel (193.087) (123.021) Autres éléments du bénéfice (déficit) global de l’exercice, net d’impôt (194.410) (127.538) Total éléments du résultat global, net d’impôt (15.008.955) (14.771.823) Attribuable aux actionnaires de la société mère (15.008.955) (14.771.823) 1.3 Bilan consolidé ACTIF

(montants en Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Immobilisations corporelles 2.521.277 3.097.589 Immobilisations incorporelles 9.272.391 6.979.216 Investissements dans des entités consolidées selon la méthode de la mise en équivalence 9.445 996 Autres actifs financiers non courants 190.346 143.346 Autres actifs non courants 0 0 TOTAL DE L’ACTIF NON COURANT 11.993.458 10.221.147 Créances commerciales et autres débiteurs 11.639.388 9.928.244 Actifs du contrat 1.068.083 9.148.945 Stocks 1.988.444 2.985.948 Autres actifs courants 2.502.356 4.680.548 Actifs financiers courants 467.500 428.201 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.930.868 6.431.376 TOTAL DE L’ACTIF COURANT 21.596.638 33.603.262 TOTAL ACTIF 33.590.096 43.824.409 PASSIF

(montants en Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Capital émis 2.553.372 2.553.372 Primes d’émission 48.147.696 48.147.696 Autres réserves 4.399.167 4.586.787 Report à nouveau (52.139.663) (38.306.765) Bénéfice / (Déficit) de l’exercice (14.814.546) (14.644.285) Total des capitaux propres (11.853.975) 2.336.804 Avantages du personnel 4.925.948 4.825.619 Passifs financiers non courants 24.237.071 13.254.905 Autres éléments du passif non courant 1.903.628 1.631.591 Impôts différés passifs non courants 16.494 16.494 TOTAL DU PASSIF NON COURANT 31.083.141 19.728.609 Dette fournisseurs 6.887.267 15.962.964 Autres éléments du passif courant 6.505.062 4.518.758 Passifs financiers courants 968.600 1.277.274 Impôts sur les sociétés 0 0 TOTAL DU PASSIF COURANT 14.360.929 21.758.996 TOTAL PASSIF 33.590.095 43.824.409 1.4 Tableau consolidé des variations de capitaux propres ÉTAT DES VARIATIONS

DES CAPITAUX PROPRES

(montants en Euro) CAPITAL SOCIAL PRIME D’EMISSION RESERVE STOCK-OPTIONS ET BSA AUTRES RESERVES REPORT A NOUVEAU BENEFICE (DEFICIT) DE L’EXERCICE Total des capitaux propres avant réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) Réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) - Impact sur résultat Net TOTAL DES CAPITAUX PROPRES Capitaux propres au 31 décembre 2018 2.553.372 48.843.750 5.151.122 (218.938) (30.296.289) (12.511.771) 13.521.245 3.777.134 17.298.379 Première adoption d'IFRS 15 au 1er janvier 2018 (27.704) (8.706.934) 12.511.771 3.777.134 (3.777.134) - Affectation du résultat de l’exercice précédent (181.831) (181.831) (181.831) Stock-options et bons de souscription d’actions - - Augmentation de capital par apport des actionnaires (696.054) (12.841) 700.882 (8.013) (8.013) Autres Variations (14.644.285) (14.644.285) (14.644.285) Total éléments du résultat global, net d’impôt (123.021) (4.517) (127.538) (127.538) Capitaux propres au 31 décembre 2019 2.553.372 48.147.696 4.969.291 (382.504) (38.306.765) (14.644.285) 2.336.804 - 2.336.804 Affectation du résultat de l’exercice précédent (14.644.285) 14.644.285 - - Reclassement d'ouverture 01/01/2020 6.790 (6.790) - Stock-options et bons de souscription d’actions - - Augmentation de capital par apport des actionnaires - - Autres Variations 818.178 818.178 818.178 Bénéfice / (Déficit) net (14.814.545) (14.814.545) (14.814.545) Total éléments du résultat global, net d’impôt - - (194.410) - - (194.410) - (194.410) Capitaux propres au 31 décembre 2020 2.553.372 48.147.696 4.969.291 (570.125) (52.139.663) (14.814.546) (11.853.975) - (11.853.975) 1.5 Tableau consolidé des flux de trésorerie Flux de trésorerie

(montants en Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Bénéfice / (Déficit) net (14.814.545) (14.644.285) Amortissements 3.325.887 2.985.304 Pertes de valeur des actifs 1.509.491 3.592.049 Impact du plan d'intéressement 824.790 1.206.489 Avantage du personnel 100.328 599.379 Variation des financements sans impact sur la trésorerie 0 528.048 Variation du besoin en fonds de roulement Augmentation / (Diminution) des impôts sur les sociétés (296.234) 221 (Augmentation) / Diminution des créances clients et des acomptes versés 8.461.612 (13.689.123) (Augmentation) / Diminution des stocks 997.504 66.905 Augmentation / (Diminution) des dettes fournisseurs et autres dettes (8.598.884) 6.925.288 Augmentation / (Diminution) de la dette de SARs 0 0 Augmentation / (Diminution) du passif non-courant (459.378) 107.590 Flux de trésorerie nets des activités d’exploitation (8.949.428) (12.322.135) Investissements (Augmentation) / Diminution des immobilisations incorporelles (4.528.996) 433.625 (Augmentation) / Diminution des immobilisations corporelles (208.837) (276.528) (Augmentation) / Diminution Nette par IFRS 16 FTA (53.207) (2.175.922) Annulation d'IFRS 15 FTA 818.178 0 Flux de trésorerie nets des activités d'investissement (3.972.862) (2.018.826) Financements Augmentation / (Diminution) des prêts financiers 10.673.494 9.953.268 Impacts IFRS 16 (251.711) (41.460) Flux de trésorerie nets des activités de financement 10.421.783 9.911.808 Trésorerie et éq. Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice 6.431.375 10.860.527 Flux de trésorerie nets (2.500.507) (4.429.153) Trésorerie et éq. Trésorerie nette à la clôture de l’exercice 3.930.868 6.431.375 1 Le Carnet de commandes et les Contrats sécurisés sont exprimés en USD car 79,9% sont libellés en dollars américains. Les 20,1% restants libellés en euros ont été convertis en dollars américains au taux de change de 1,19 USD/EUR. 2 Le carnet de commandes et les contrats sécurisés sont exprimés en USD car 79,9 % sont libellés en dollars américains. Les 20,1% restants libellés en euros ont été convertis en dollars américains au taux de change de 1,19 USD/EUR. 3 Au taux de change de 1,19 USD/EUR. 4 Au taux de change de 1,19 USD/EUR. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210330006148/fr/

