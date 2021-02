ENGIE : perte de 1,5 milliard en 2020, mais rebond en vue

En 2020, Engie a accusé une perte nette 1,5 milliard d'euros, contre un bénéfice d'un milliard en 2019 en raison de la dépréciation de ses actifs nucléaires. Le résultat net récurrent a chuté de 36,5% à 1,7 milliard. Le résultat opérationnel courant a perdu 21,3% à 4,6 milliards. En organique, la baisse atteint 16,4%. L'Ebitda a reculé de 10,5% à 9,3 milliards (-6,5% en organique). Le chiffre d'affaires a baissé de 7,2% à 55,8 milliards. En organique, l'activité s'est contractée de 5,7%. Ces chiffres témoignent de l'impact de la pandémie, principalement sur les Solutions Clients et le Supply.



En termes de perspectives, Engie s'attend à ce que sa performance financière globale s'améliore significativement cette année après une année 2020 impactée par la Covid-19, dans l'hypothèse d'absence de nouvelle mesure de confinement majeure et d'un assouplissement progressif des mesures de restriction au cours de 2021.



Pour 2021, Engie prévoit un résultat net récurrent part du groupe compris entre 2,3à 2,5 milliards d'euros. Cet objectif repose sur une fourchette indicative d'Ebitda de 9,9 à 10,3milliards d'euros et de résultat opérationnel courant de 5,2 à 5,6 milliards d'euros.



Engie informera le marché sur le plan de mise en œuvre de sa nouvelle orientation stratégique et fournira des indications à moyen terme le 18 mai 2021.



Au titre de l'exercice 2020, Engie va verser un dividende de 0,53 euro par action.