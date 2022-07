Le Financial Times revient sur la fulgurante chute d’Enjoy Technology. Fondée par un ancien de Target et d’Apple, la société de e-commerce de produits technologiques était évaluée à 1,1 milliard de dollars lorsqu'elle est entrée en bourse via un Spac en octobre dernier, avant de plonger violemment et de s’inscrire en faillite la semaine dernière.

A voir ici :