ENOGIA : Succès de l'introduction en Bourse d'ENOGIA  sur le marché Euronext Growth(R) à Paris

Succès de l'introduction en Bourse d'ENOGIA

sur le marché Euronext Growth(R) à Paris

Marseille, le 9 juillet 2021 - 18h

Augmentation de capital de 11,1 M?

Demande globale de 12,9 M?

Montant total de l'opération pouvant être porté à 12,7 M?

en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation

Prix de l'action fixé à 11,60 ? par action, soit au milieu de la fourchette indicative de prix

Capitalisation boursière de près de 45 M? [1]

[1] Début des négociations sur Euronext Growth(R) Paris le 14 juillet 2021

ENOGIA, expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth(R) à Paris (code ISIN : FR0014004974 - mnémonique : ALENO) avec une demande globale de 12,9 M?.

Arthur LEROUX, Président directeur général, déclare : « Nous sommes fiers d'annoncer le succès de l'introduction en bourse d'ENOGIA. Le soutien des investisseurs institutionnels ainsi que des nombreux actionnaires individuels nous donne les moyens de franchir de nouvelles étapes de développement. Nous tenons à les remercier pour leur confiance accordée.

Leader français de la conversion de chaleur en électricité, nous avons pour ambition de devenir un des futurs acteurs majeurs du marché de l'hydrogène. Cette levée de fonds va nous permettre de dérouler notre plan de marche.

Encore une fois, merci à tous nos actionnaires de partager nos valeurs en soutenant la transition énergétique, l'innovation et le renouveau de l'industrie française. Avec Antonin Pauchet, directeur général délégué, et l'ensemble de notre équipe, nous sommes mobilisés pour faire grandir ENOGIA.»

Résultats de l'offre

L'offre a connu un franc succès auprès des investisseurs institutionnels et des investisseurs individuels, illustrant leur confiance dans la stratégie et les perspectives de développement d'ENOGIA.

La demande globale s'est élevée à 1 113 377 titres, soit une sursouscription globale de 117%[2] par rapport à l'offre de base. La demande totale au prix de l'offre s'est ainsi élevée à 12,9 M?, dont 9,4 M? demandés dans le cadre du Placement Global et 3,5 M? dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert.

Le Conseil d'administration d'ENOGIA réuni ce jour, a fixé le prix définitif de l'action à 11,60 ?, soit le milieu de la fourchette indicative de prix.

Dans le cadre de l'Option de Surallocation, un nombre maximum de 143 104 titres, correspondant à un montant brut maximum de 1,7 M?, pourra être émis. En cas d'exercice intégral de la Clause de Surallocation, la part du public au capital serait portée à 23,5% (20,7% à l'issue de l'offre de base).

Le règlement-livraison des actions interviendra le 13 juillet 2021. Les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth(R) à compter du 14 juillet 2021.

Principales modalités de l'opération

Caractéristiques de l'action

Marché : Euronext Growth(R) Paris - Compartiment « Offre au public»

Libellé : ENOGIA - Code ISIN : FR0014004974 - Code mnémonique : ALENO

ICB Classification : 60102020 Renewable Energy Equipment - LEI : 969500IANLNITRI3R653

Eligibilité PEA et PEA-PME

Prix de l'offre

Le prix de l'Offre à Prix ouvert et du Placement Global est fixé à 11,60 ? par action, au milieu de la fourchette indicative de prix.

Taille de l'opération

954 032 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'Offre. Le produit brut total de l'émission s'élève à environ 11,1 M? ;

302 891 actions allouées dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert (représentant environ 3,5 M? et 27,2 % du nombre total des actions souscrites). Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 200 actions incluses) et les ordres A2 (au-delà de 200 actions) seront intégralement servis.

Allocation de l'opération

Placement global : un total de 651 141 actions

Offre à Prix Ouvert : un total de 302 891 actions

Engagements d'abstention et de conservation

Engagement d'abstention de la société : 180 jours à compter du réglement-livraison des actions nouvelles.

Engagement de conservation des dirigeants fondateurs : 365 jours.

Engagement de conservation d'autres actionnaires historiques, dont Faurecia Ventures : 180 jours.

Evolution de la répartition du capital

Avant l'offre Emission initiale Après exercice intégral

de l'Option de Surallocation Nombre d'actions % du capital Nombre d'actions % du capital Nombre d'actions % du capital Fondateurs dirigeants 1 322 200 45,5% 1 328 172 34,4% 1 328 172 33,2% Fondateurs Historiques 714 400 24,6% 721 565 18,7% 721 565 18,0% Faurecia Ventures 521 400 17,9% 650 793 16,9% 650 793 16,3% Collaborateurs 90 600 3,1% 92 690 2,4% 92 690 2,3% Autres investisseurs 256 300 8,8% 268 541 7,0% 268 541 6,7% Public 797 171 20,7% 940 275 23,5% TOTAL 2 904 900 100% 3 858 932 100% 4 002 036 100%

Calendrier indicatif

13 juillet 2021 Règlement-livraison de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global 14 juillet 2021 Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Growth(R) Paris sur une ligne de cotation intitulée « Enogia » Début de la période de stabilisation 13 août 2021 Date limite d'exercice de l'option de surallocation Fin de la période de stabilisation

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 19 avenue Paul Héroult - 13015 Marseille, ainsi que sur les sites internet enogia.com/bourse et www.amf-france.org. L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement, notamment les risques liés à l'activité et les risques liés à l'environnement concurrentiel, ainsi qu'au chapitre 3 « Facteurs de risques liés à l'offre » de la Note d'opération.

Intermédiaires financiers et conseils

CIC Market Solutions Lamy Lexel Mazars Syréc Astrée L'Agence ComFi by CIC Market Solutions Listing Sponsor, Chef de File et Teneur de Livre Conseil juridique Commissaires

aux comptes Communication financière

Retrouvez toutes les informations sur ENOGIA sur

https://enogia.com/bourse

À propos d'ENOGIA

ENOGIA répond aux grands défis de la transition écologique et énergétique grâce à sa technologie unique et brevetée de micro-turbomachines compactes, légères et durables. Leader français de la conversion de chaleur en électricité avec sa large gamme d'ORC, ENOGIA permet à ses clients de produire une électricité décarbonée et de valoriser la chaleur perdue ou renouvelable. Depuis 2020, ENOGIA commercialise également des compresseurs d'air pour Piles à combustibles et participe ainsi au développement de la mobilité hydrogène, aujourd'hui en plein essor. Présent dans plus de 25 pays, ENOGIA poursuit sa conquête commerciale en France et à l'international. Créée en 2009, l'entreprise, basée à Marseille, compte près de 50 collaborateurs investis dans la conception, la production et la commercialisation de solutions technologiques respectueuses de l'environnement. L'implication d'ENOGIA en termes de RSE s'établit à un niveau de performance « Avancée » selon EthiFinance.

