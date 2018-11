ENQUETE ACTIONS: Le Panel Actions consolide dans le sillage des Bourses

L'Agefi réalise chaque mois une enquête sur les prévisions des gérants pour les principales classes d'actifs. La dernière enquête sur les actions a été réalisée du 17 octobre au 2 novembre auprès de 15 établissements financiers.

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La consolidation des marchés actions, anticipée depuis de nombreuses semaines par certains observateurs, s'est brutalement concrétisée au mois d'octobre : -7,28% sur le CAC 40, -5,93% sur l'EuroStoxx 50, -6,94% sur le S&P 500 et même -9,12% sur le Nikkei. Dans la foulée, le Panel Actions a réduit ses objectifs à la baisse de 3,7% sur le CAC 40, de 2,9% sur l'EuroStoxx 50 et le Nikkei, et de 1,6% sur le S&P 500 à six mois. A un an, les cibles ont été réduites de 1,4% à 2% sur ces quatre indices. Pour autant, les fondamentaux des marchés actions "restent bien orientés", notait récemment Candriam. "Nous sommes convaincus qu'aux niveaux actuels, le ratio risque/rendement des marchés actions est attractif".

Sur l'indice phare de la Place parisienne, toutes les gestions ont réduit leurs objectifs à six et douze mois. Parfois drastiquement, comme Amplegest (-500 points), Federal Finance Gestion et Lazard Frères Gestion (-400 points) à six mois. Seules deux exceptions : Syz AM a conservé les mêmes cibles que le mois dernier, mais il était l'un des plus pessimistes du Panel. En revanche, Groupama AM a relevé très légèrement ses objectifs. Ce qui fait de lui le plus optimiste à horizon six mois, tablant sur une hausse de près de 13%.

En revanche, le Panel n'anticipe qu'une progression de 6,2% à six mois et de 10,5% à un an. Mauvais cru 2018 en perspective, alors que le CAC 40 cède près de 4% depuis le début de l'année. Eternel optimiste, CM-CIC pense toujours que l'indice parisien aura franchi la barre des 6.000 points d'ici un an, soit un rebond attendu de près de 18%.

Les mêmes mouvement sont observés pour l'EuroStoxx 50. En particulier, Amplegest (avec -330 points à 3.250 points), le plus pessimiste à six mois. Groupama a légèrement relevé ses cibles, tout comme NN IP. Le Panel anticipe désormais une progression de 7,2% à six mois et de 12,4% à un an de l'indice paneuropéen. L'EuroStoxx cède 8,3% depuis le début de l'année.

Désormais, les gestions ne courent plus après le S&P 500. Elles ont également abaissé leurs cibles, hormis Oddo BHF AM, NN IP et Groupama AM, qui les ont légèrement relevées à six mois. Wall Street gagne 1,4% depuis janvier et devrait encore progresser de 6,5% à six mois, et de 9,7% à un an. Plus de la moitié du Panel estime que le seuil des 3.000 points sera touché dans un an.

Quant au Nikkei, il devrait gagner 5,7% dans six mois, et 9,6% dans un an. De quoi effacer sa perte de 2,3% depuis le début de l'année.

-Bruno de Roulhac, L'Agefi. ed: ECH

L'Agefi est propriétaire de l'agence Agefi-Dow Jones

