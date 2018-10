ENQUETE ACTIONS: Les gérants peinent toujours à suivre Wall Street

L'Agefi réalise chaque mois une enquête sur les prévisions des gérants pour les principales classes d'actifs. La dernière enquête sur les actions a été réalisée du 19 au 28 septembre auprès de 17 établissements financiers.

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La prudence du Panel Actions de début septembre s'est nettement confirmée en ce début octobre. Les gestions n'ont quasiment pas modifié leurs prévisions à six et douze mois sur les indices occidentaux. Celles sur le CAC 40 sont inchangées, celles sur l'EuroStoxx 50 sont abaissées de 1%, et celles sur le S&P 500 relevées de 1%.

Seulement cinq gestions ont relevé leurs cibles à six et douze mois sur le CAC 40, en particulier OFI AM (+100 points), Oddo BHF AM et Swiss Life AM (+50 points). En revanche, Federal Finance Gestion, la plus optimiste le mois dernier, a revu ses ambitions à la baisse (-150 points à un an et -100 points à six mois). Le Panel anticipe désormais une progression de 2,5% de la Place parisienne dans six mois, et de 5,3% dans un an. Piètre année 2018, alors que le CAC 40 grappille seulement 3,4% depuis début janvier. OFI AM et Swiss Life AM tablent sur une stabilité d'ici six mois et Syz AM sur un léger recul. Dans un an, Swiss Life estime que l'indice aura à peine progressé, tandis que CM-CIC pense que la barre des 6.000 points sera dépassée (+9,4%).

Du côté de l'EuroStoxx 50, les variations ont été encore plus rares. Avec toutefois trois réductions d'objectifs à six mois pour Federal Finance Gestion (-150 points), Lazard (-100 points) et Aurel BGC (-50 points). Le Panel anticipe une progression de 4,4% à six mois et de 7,8% à un an de l'indice paneuropéen, qui cède 3% depuis le début de l'année.

Depuis des mois, le Panel Actions court après la Bourse américaine... Sept gestions ont relevé leurs cibles à six mois et cinq à un an. En revanche, La Banque Postale attend maintenant une consolidation du S&P 500 et a réduit de 155 et 95 points ses objectifs à six et douze mois. Si le panel anticipe une quasi-stabilité de Wall Street d'ici à six mois, sept gestions misent sur un recul, jusqu'à -8,5% pour CM-CIC AM. Dans un an, Federal Finance Gestion et La Banque Postale AM pensent que le S&P 500 sera toujours au niveau actuel, tandis que Raymond James voit encore un potentiel de 8%, et le Panel de 3%, mais après avoir engrangé 9% depuis le début de l'année.

Le panel a également du mal à suivre la progression du Nikkei. Les trois quarts des gestions ont relevé leurs objectifs. Désormais, le panel anticipe une stabilité (+0,4%) à six mois et une hausse de 3% à un an, qui s'ajoute aux +5,95% gagnés depuis le début de l'année.

