ENQUETE ACTIONS: Les gérants restent prudent sur l'évolution des Bourses

L'Agefi réalise chaque mois une enquête sur les prévisions des gérants pour les principales classes d'actifs. La dernière enquête sur les actions a été réalisée du 20 au 30 août auprès de 16 établissements financiers.

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Si le Panel Allocation mise sur les actions, le Panel Actions reste prudent sur l'évolution des Bourses pour les mois à venir. Les gestions ont relevé légèrement, de 1,1% à 1,7%, leurs prévisions à six et douze mois pour le CAC 40 et sur l'EuroStoxx 50.

La moitié des panélistes ont relevé leurs objectifs sur le CAC 40, un peu plus à six mois qu'à douze mois, mais de manière très mesurée. Les plus agressifs à un an sont Amplegest (+200 points, à 5.900 points) et Federal Finance Gestion (+150 points, à 6.000 points). Ce dernier est le plus optimiste sur l'indice phare parisien, anticipant un rebond de 7,3% dans six mois et de 11% dans un an. CM-CIC en espère autant.

Alors que le CAC 40 gagne seulement 1,8% depuis le début de l'année, le Panel table sur une progression limitée de 3,8% en six mois et de 6,9% en un an. Et bien qu'il ait relevé de 100 points son objectif à six mois, OFI AM table toujours sur une stabilité de la Place parisienne dans six mois.

Sur l'EuroStoxx 50, trois gestions (Aurel BGC, Groupama AM et Swiss Life AM) ont légèrement abaissé leurs prévisions à six mois, tandis que six les ont relevées, de 20 à 50 points. A horizon un an, l'immense majorité des gestions ont conservé leurs cibles de début juillet. Le Panel table ainsi sur une hausse de 5,3% de l'EuroStoxx 50 à six mois et de 9,1% à un an. Une hausse très mesurée si l'on prend en compte le recul de 3,2% de l'indice depuis le début de l'année. Le plus haussier du Panel, CM-CIC, mise néanmoins sur un rebond de 16,4% sur douze mois.

Du côté de Wall Street, le Panel n'arrive toujours pas à anticiper son irrésistible ascension. Bien que les panélistes aient quasiment tous relevé leurs objectifs -- en moyenne de 3% --, ils n'anticipent qu'une stagnation du S&P 500 à horizon six mois et une hausse de 3,5% dans un an. L'indice a déjà engrangé plus de 8% depuis le début de l'année. Pour autant, CM-CIC sort du lot. Il a fortement réduit son objectif à six mois et table désormais sur une prochaine consolidation de la Place américaine, avec une baisse de 8% en six mois, avant un rebond sur les six mois suivants. Federal Finance Gestion, Oddo BHF AM et Syz AM pensent que le S&P 500 sera au même niveau qu'aujourd'hui dans un an.

Quant au Nikkei, stable depuis début janvier, il devrait progresser de 2% à six mois et de 5,5% à un an.

