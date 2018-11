ENQUETE ALLOCATION : Les gérants réduisent fortement leur exposition aux actions

L'Agefi réalise chaque mois une enquête sur les prévisions des gérants pour les principales classes d'actifs. La dernière enquête sur l'allocation a été réalisée du 17 octobre au 2 novembre auprès de 17 établissements financiers.

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Prudence ! Les chutes de 6% à 7% des Bourses occidentales en octobre ont douché l'appétit des investisseurs pour les actions. Surtout, ils semblent vouloir limiter leurs pertes pour 2018 en réduisant clairement leur exposition aux actifs risqués. En ce début novembre, les actions ne pèsent plus que 46% des portefeuilles du Panel Actions, soit un recul de 3 points en l'espace d'un mois, renouant avec leur niveau de l'été dernier.

La tendance est très nette parmi les panélistes. Sept se sont allégés, dont Allianz GI (-10 points à 55%), Oddo BHF AM (-6 points à 50%), Amundi (-5 points à 35%) et Union Bancaire Privée (-5 points à 40%). Toutefois trois gestions semblent trouver dans la baisse des marchés actions un point d'entrée et se sont renforcées : Aviva Investors (+6 points à 58%), BNPP AM (+3 points à 56%) et Robeco (+3 points à 40%). Pour autant, le Panel surpondère toujours les actions par rapport à son propre benchmark. Union Bancaire Privée seulement sous-pondère cette classe d'actifs.

Le mouvement le plus marquant du mois est cependant le retour en force du Panel vers les obligations : +4 points à 42%. Une progression exceptionnelle et un niveau inconnu depuis septembre 2016. Signe de l'extrême prudence des investisseurs. Huit gestions ont accru leur exposition aux obligations, dont Amundi (+8 points à 55%), BFT IM (+6 points à 59%), Oddo BHF AM (+6 points à 35%) et Schroders (+6 points à 44%). Seul Union Bancaire Privée s'est allégé, légèrement, de 1 point à 41%. En dépit de ce fort renforcement, les gestions sous-pondèrent toutes l'obligataire par rapport à leur propre benchmark, excepté NN IP, qui reste neutre.

Ce mouvement en faveur des obligations s'est fait au détriment des actions, mais aussi du monétaire, dont le poids au sein du Panel recule de 2 points à 5%, comme en mai dernier. Plus de la moitié du Panel (neuf gestions) a diminué la part de cash, avec en tête Aviva Investors (-7 points à 4%) et Oddo BHF AM (-6 points à 7%). Seul Allianz GI a fait le chemin inverse (+5 points à 5%).

Quant aux actifs alternatifs, bien qu'ils pèsent plus lourd que le mois précédent (+1 point à 7%), ils n'offrent de nouvelles opportunités que pour de rares gestions. Trois d'entre elles se sont renforcées, dont Union Bancaire Privée (+7 points à 16%) et Oddo BHF AM (+6 points à 8%). Seul un tiers du Panel consacre au moins 10% de son portefeuille aux actifs alternatifs.

-Bruno de Roulhac, L'Agefi. ed: ECH

