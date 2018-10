ENQUETE ALLOCATION : Les gérants restent concentrés sur les actifs risqués

L'Agefi réalise chaque mois une enquête sur les prévisions des gérants pour les principales classes d'actifs. La dernière enquête sur l'allocation a été réalisée du 19 au 28 septembre auprès de 23 établissements financiers.

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Confirmation de la tendance de septembre. Le Panel Allocation maintient sa nette préférence pour les actifs risqués, en consacrant toujours près de la moitié de son portefeuille aux actions (49%) comme le mois dernier. Toutefois, les mouvements sont moins nombreux, avec des amplitudes plus faibles que début septembre. Plus de la moitié des gestions ont conservé la même exposition, pour six qui se sont renforcées -- dont CPR AM (+5 points à 55%), La Française AM (+5 points à 45%) et Schroders (+5 points à 44%) -- et seulement trois qui se sont légèrement allégées. Imperceptiblement, les gestions semblent faire preuve de plus de prudence sur les actions. Elles sont plus d'un tiers à afficher une position neutre sur les actions, voire à les sous-pondérer, comme La Française AM et Union Bancaire Privée.

Si les changements d'allocation sont plus importants sur l'obligataire, avec sept renforcements -- dont +5 points à 30% pour BNPP AM -- et cinq allégements -- dont -5 points à 47% pour Amundi et -5 points à 25% pour CPR AM -- ils restent de faible ampleur. Le poids des obligations diminue de 1 point à 38%, soit un retour sur son niveau du printemps dernier.

Une variation qui profite à la poche de cash, en progression de 1 point à 7%. Une tendance qui exprime généralement l'attentisme et la prudence des gestions, avant de réinvestir dans des actifs plus rémunérateurs. Près d'un panéliste sur deux surpondère le cash dans son portefeuille par rapport à son propre benchmark. Toutefois, les mouvements au sein du Panel sont plutôt à la baisse, avec huit gestions qui ont réduit cette poche de cash -- dont La Française AM (-8 points à 2%) -- pour seulement quatre qui l'ont renforcée, dont CPR AM (+4 points à 19%).

Il y a "peu de risques à notre avis d'assister à une envolée des taux d'intérêt et, sur les marchés actions, nous ne voyons pas de grand 'bear market' compte tenu des valorisations et des résultats des entreprises", notait récemment OFI AM. "Dans cet environnement, il convient de rester agile et opportuniste, comme sur les dettes émergentes, les actions chinoises et, pourquoi pas, l'or...". Pour le moment, le Panel consacre toujours 6% de son portefeuille aux actifs alternatifs. Un niveau stable depuis le début de l'été. Ce mois-ci, seules quatre gestions ont légèrement modifié leur exposition, trois à la baisse (CPR AM, Oddo BHF AM et Schroders) et une à la hausse (Russell).

-Bruno de Roulhac, L'Agefi. ed: ECH

L'Agefi est propriétaire de l'agence Agefi-Dow Jones

Retrouvez les prévisions complètes du panel de L'Agefi :

http://www.agefi-quotidien.fr/edition/92424/7

Agefi-Dow Jones The financial newswire