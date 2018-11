ENQUETE TAUX : Les gérants prennent acte du ralentissement économique en Europe

L'Agefi réalise chaque mois une enquête sur les prévisions des gérants pour les principales classes d'actifs. La dernière enquête sur les taux a été réalisée du 17 octobre au 2 novembre auprès de 18 établissements financiers.

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les panélistes ont légèrement ajusté leurs prévisions en novembre, prenant acte de la conjoncture divergente des deux côtés de l'Atlantique, entre un ralentissement économique en zone euro et un dynamisme qui ne se dément pas aux Etats-Unis. Les rendements allemands à 10 ans sont ainsi attendus à 0,62% d'ici trois mois, contre une prévision de 0,67% en octobre, alors que le mouvement est inverse pour les taux longs américains, attendus à 3,19% dans trois mois, contre 3,13% en octobre. La divergence se reflète également dans les anticipations de taux de change, où les prévisionnistes ont revu en légère baisse le niveau attendu de l'euro face au dollar dans trois et six mois.

Les données publiées la semaine dernière illustrent les divergences significatives entre l'Europe et les Etats-Unis. La croissance de la zone euro est tombée au troisième trimestre à son rythme le plus faible depuis 2014 à 0,2%, et les PMI d'octobre ne laissent pas présager de rebond important. A l'inverse, le rapport américain sur l'emploi du mois d'octobre, publié vendredi, est venu confirmer la bonne santé de l'économie, avec des signes de plus en plus clairs de croissance des salaires. Les 250.000 emplois créés en octobre ont dépassé les attentes, et une base favorable a porté la croissance annuelle du salaire horaire moyen à 3,1%, un plus haut de près de dix ans. "En résumé, le marché du travail continue de se renforcer", estime Ian Shepherdson, économiste chez Pantheon Macro. "Rien dans ce rapport ne poussera la Fed à faire l'impasse sur la hausse de taux de décembre".

Face à une économie au fin de cycle dynamique, la hausse graduelle des taux de la Fed apparaît de plus en plus comme une menace. "Le marché du travail peut encore se fortifier", estime ainsi Ryan Sweet de Moody's Analytics, mais "l'attention va se détourner vers la Fed", qui pourrait d'après lui augmenter ses taux trois à quatre fois supplémentaires en 2019. Les marchés s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux directeurs inchangés lors de sa prochaine réunion des 7 et 8 novembre, mais ils voient trois chances sur quatre qu'elle augmente à nouveau ses taux à l'issue de sa réunion des 18 et 19 décembre, qui doit se conclure par une conférence de presse. Pour 2019 en revanche, les marchés tablent encore sur seulement deux hausses de taux.

