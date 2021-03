ENTRETIEN Marchés-Attention à ne pas crier victoire trop vite-OFI AM

par Patrick Vignal

PARIS, 2 mars (Reuters) - La persistance du risque sanitaire invite à la neutralité sur les actifs risqués, dit-on chez OFI Asset Management, où l'on prévoit une hausse transitoire de l'inflation et la poursuite par les banques centrales de politiques monétaires accommodantes.

Une certaine nervosité s'est installée sur les marchés d'actions dans le sillage de la remontée des emprunts d'Etat mais les investisseurs n'en continuent pas moins de miser sur le redémarrage des économies grâce aux progrès des campagnes de vaccinations contre le COVID-19.

"On voit bien qu'avec la multiplication des vaccins et le pourcentage de la population vaccinée qui augmente, les choses vont mieux mais il ne faut pas crier victoire tout de suite, notamment en Europe, où le développement des variants pourrait freiner la réouverture des économies", prévient Eric Bertrand, directeur général adjoint et directeur adjoint des gestions chez OFI AM.

Les marchés se sont projetés au-delà de la crise du coronavirus et anticipent un redémarrage, en Europe et surtout aux Etats-Unis, où un plan de relance massif vient d'être adopté par la Chambre des représentants et sera soumis au Sénat.

"Qui dit reprise dit hausse des matières premières comme le pétrole, le cuivre et autres", poursuit Eric Bertrand. "On commence également à rentrer sur des effets de base qui vont être très forts sur le front de l'inflation".

La remontée spectaculaire des rendements des emprunts d'Etat, qui a porté celui du 10 ans américain à plus de 1,6% la semaine dernière avant de s'apaiser, reflète la crainte sur les marchés d'un emballement de l'inflation qui contraindrait les banques centrales à resserrer leur politique.

"On devrait avoir une tension sur les prix dans les services qui poussera l'inflation à la hausse", dit à Reuters Eric Bertrand. "De notre point de vue, on est surtout sur des phénomènes transitoires, avec des tendances désinflationnistes de long terme toujours présentes, du fait notamment de la démographie, de la concurrence liée à la mondialisation et du développement du numérique."

LA "VALUE" ET LES ACTIONS EUROPÉENNES FAVORISÉES

L'inflation devrait donc augmenter momentanément, ce qui est logique, de même que la réaction des taux, mais retient néanmoins l'attention de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) comme du patron de la Réserve fédérale américaine, ajoute-t-il.

"Les banques centrales savent très bien que remonter les taux trop vite freinerait la reprise", dit-il. "Christine Lagarde vient de dire qu'elle surveillait la partie longue de la courbe. Jerome Powell et d'autres responsables de la Fed ont également dit qu'ils feraient attention à maintenir longtemps une politique monétaire accommodante."

Sur les marchés, le mouvement de remontée des taux et les espoirs de reprise devraient continuer à avantager les actions décotées ("value") au détriment des valeurs de croissance, selon Eric Bertrand, qui prévoit également une surperformance des actions européennes, plus cycliques, par rapport à leurs homologues américaines.

Une certaine prudence s'impose néanmoins sur les actifs risqués, estime-t-il.

"Au lendemain de l'annonce de l'arrivée des vaccins, nous étions passés à un sentiment positif sur les actifs risqués. Toutes les bonnes nouvelles sont peut-être arrivées un peu vite et nous sommes repassés à 'neutre'", dit-il.

"On repasserait certainement à l'achat en cas de correction, qui pourrait intervenir si les taux remontaient trop vite, sans parler du risque extrême, que personne ne maîtrise, de l'arrivée d'un variant sur lequel les vaccins n'agiraient pas, ce qui nous ferait entrer en terre inconnue."

